టీ20 వరల్డ్ కప్- శ్రీలంకపై ఘన విజయం సాధించిన ఇంగ్లాండ్
శ్రీలంకను 51 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసిన ఇంగ్లాండ్
Published : February 22, 2026 at 6:50 PM IST
England vs Sri Lanka : టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లో ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం సాధించింది. ప్రత్యర్థి శ్రీలంకను 51 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చేసింది. స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ పన్నిన స్పిన్ ఉచ్చుకు శ్రీలంక బలైపోయింది. అయితే, ఇందులో ఏడు వికెట్లను ఇంగ్లాండ్ స్పిన్నర్లే పడగొట్టడం గమనార్హం.
ఇక స్కోర్ విషయానికొస్తే, ఇంగ్లాండ్ 20 ఓవర్లలో 146/9 పరుగులు చేసింది. ఇక లక్ష్య ఛేదనలో శ్రీలంక 16.4 ఓవర్లలో 95 పరుగులకే ఆలౌటైంది. కెప్టెన్ డాసున్ శనక (30) టాప్ స్కోరర్. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో విల్ జాక్స్ 3, జోఫ్రా ఆర్చర్ 2, లియామ్ డాసన్ 2, అదిల్ రషీద్ 2, జేమీ ఓవర్టన్ ఒక వికెట్ తీశారు. ఆఫ్ స్పిన్నర్ విల్ జాక్స్ బౌలింగ్కు శ్రీలంక బ్యాటర్లు తట్టుకోలేకపోయారు.