పాక్​పై 2 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ విజయం- నేరుగా సెమీ ఫైనల్​లోకి ఎంట్రీ

టీ20 వరల్డ్ కప్​- పాక్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ హైలెట్స్ ఇవే!

England Vs Pakistan
England Vs Pakistan (source: Associated press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 10:45 PM IST

1 Min Read
Pakistan Vs England : 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ సూపర్-8 దశలో నేడు జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌పై 2 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్​ విజయం సాధించింది. దీనితో నేరుగా సెమీఫైనల్​కు చేరుకుంది. ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ వీరోచిత సెంచరీతో జట్టును గెలిపించి హీరోగా నిలిచాడు.

మొదట టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 164 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ (45 బంతుల్లో 63) అర్ధ సెంచరీతో రాణించగా, బాబర్ ఆజం (25), ఫఖర్ జమాన్ (25) పరుగులు చేశారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో లియామ్ డాసన్ 3 వికెట్లతో పాక్ పతనాన్ని శాసించారు.

165 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్ ఒకానొక దశలో కష్టాల్లో పడింది. అయితే కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ కేవలం 50 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు (10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) బాది ఇంగ్లాండ్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. చివరి ఓవర్లలో షాహీన్ అఫ్రిది (4 వికెట్లు) విజృంభించడంతో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. ఇంగ్లాండ్ 19.1 ఓవర్లలో 166/8 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది.

T20 WORLD CUP 2026
PAK VS ENG T20
PAKISTAN VS ENGLAND

