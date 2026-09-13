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US ఓపెన్ విజేతగా రిబకినా- ఫైనల్​లో ఓటమితో రాకెట్​ను నేలకేసి కొట్టిన సబలెంక

యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ - టైటిల్ ఫైట్​లో సబలెంకపై రిబకినా విజయం- కెరీర్​లో తొలి యూఎస్ ఓపెన్ కైవసం

US Open Final
రిబకినా (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 9:54 AM IST

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US Open Final 2026 : కజకిస్థాన్‌ టెన్నిస్ స్టార్ ఎలినా రిబకినా యూఎస్​ ఓపెన్ టైటిల్ విజేతగా నిలిచింది. ఆమె ఆదివారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్​లో బెలారస్​ స్టార్ సబలెంకాపై 6-4, 5-7, 6-2 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో తన కెరీర్​లో తొలిసారి యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ ముద్దాడింది. అలాగే ఇదే సీజన్​ (2026)లో రెండోసారి గ్రాండ్​స్లామ్ టోర్నీలో సబలెంకకు షాకిచ్చి టైటిల్ దక్కించుకుంది.

మూడో టైటిల్
రిబకినా ఓవరాల్​గా తన కెరీర్​లో మూడో గ్రాండ్​స్లామ్ టైటిల్ అందుకుంది. ఆమె గతంలో 2022 వింబుల్డన్​ విజేతగా నిలిచింది. ఇదే తనకు మొట్టమొదటి గ్రాండ్​స్లామ్ టైటిల్. అయితే ఆ తర్వాత రెండో ట్రోఫీ కోసం నాలుగేళ్లు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. ఇదే ఏడాది ఇటీవల జరిగిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్​లో సబలెంకపైనే 6- 4, 4- 6, 6- 4 తేడాతో నెగ్గి రెండో గ్రాండ్​స్లామ్ టైటిల్ పట్టేసింది. తాజాగా మూడో టైటిల్ అందుకుంది.

కోపంతో నేలకేసి కొట్టి
మరోవైపు ప్రతిష్ఠాత్మక యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్​లో ఓటమి ఎదురవ్వడంతో సబలెంక అసంతృప్తికి గురైంది. మ్యాచ్ అనంతరం కోర్టులోనే తన టెన్నిస్ రాకెట్​ను కోపంతో నేలకేసి కొట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఈ ఏడాదిలోనే రిబకినా చేతిలో సబలెంక రెండుసార్లు ఓడిపోయింది. దీంతో ఆమె తీవ్ర అసంతృప్తికి గురైంది.

నెం .1
తాజా విజయంతో రిబకినా మహిళల టెన్నిస్ అసోసియేషన్ (WTA) సింగిల్స్ ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్​ ప్లేస్​కు దూసుకెళ్లింది. ఆమె అగ్రస్థానం కైవసం చేసుకుంది. దీంతో టెన్నిస్​లో ఈ ఘనత సాధించిన కజకిస్థాన్‌ తొలి టెన్నిస్ ప్లేయర్​గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

TAGGED:

SABALENKA FINAL LOST
సబలెంక యూఎస్ ఓపెన్
యూఎస్ ఓపెన్ 2026 విజేత
US OPEN 2026

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