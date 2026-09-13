US ఓపెన్ విజేతగా రిబకినా- ఫైనల్లో ఓటమితో రాకెట్ను నేలకేసి కొట్టిన సబలెంక
యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ - టైటిల్ ఫైట్లో సబలెంకపై రిబకినా విజయం- కెరీర్లో తొలి యూఎస్ ఓపెన్ కైవసం
Published : September 13, 2026 at 9:54 AM IST
US Open Final 2026 : కజకిస్థాన్ టెన్నిస్ స్టార్ ఎలినా రిబకినా యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ విజేతగా నిలిచింది. ఆమె ఆదివారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో బెలారస్ స్టార్ సబలెంకాపై 6-4, 5-7, 6-2 తేడాతో విజయం సాధించింది. దీంతో తన కెరీర్లో తొలిసారి యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ ముద్దాడింది. అలాగే ఇదే సీజన్ (2026)లో రెండోసారి గ్రాండ్స్లామ్ టోర్నీలో సబలెంకకు షాకిచ్చి టైటిల్ దక్కించుకుంది.
మూడో టైటిల్
రిబకినా ఓవరాల్గా తన కెరీర్లో మూడో గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ అందుకుంది. ఆమె గతంలో 2022 వింబుల్డన్ విజేతగా నిలిచింది. ఇదే తనకు మొట్టమొదటి గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్. అయితే ఆ తర్వాత రెండో ట్రోఫీ కోసం నాలుగేళ్లు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. ఇదే ఏడాది ఇటీవల జరిగిన ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్లో సబలెంకపైనే 6- 4, 4- 6, 6- 4 తేడాతో నెగ్గి రెండో గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ పట్టేసింది. తాజాగా మూడో టైటిల్ అందుకుంది.
కోపంతో నేలకేసి కొట్టి
మరోవైపు ప్రతిష్ఠాత్మక యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్లో ఓటమి ఎదురవ్వడంతో సబలెంక అసంతృప్తికి గురైంది. మ్యాచ్ అనంతరం కోర్టులోనే తన టెన్నిస్ రాకెట్ను కోపంతో నేలకేసి కొట్టింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఈ ఏడాదిలోనే రిబకినా చేతిలో సబలెంక రెండుసార్లు ఓడిపోయింది. దీంతో ఆమె తీవ్ర అసంతృప్తికి గురైంది.
TOP OF THE WORLD 🌎— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026
Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei
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తాజా విజయంతో రిబకినా మహిళల టెన్నిస్ అసోసియేషన్ (WTA) సింగిల్స్ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ ప్లేస్కు దూసుకెళ్లింది. ఆమె అగ్రస్థానం కైవసం చేసుకుంది. దీంతో టెన్నిస్లో ఈ ఘనత సాధించిన కజకిస్థాన్ తొలి టెన్నిస్ ప్లేయర్గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.