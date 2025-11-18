'ఈనాడు' స్పోర్ట్స్ లీగ్ క్రికెట్కు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - ఆప్లై చేసుకోండిలా
ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్- జూనియర్ టూ సీనియర్- క్రికెట్ లీగ్కు సర్వం సిద్ధం!
Eenadu Cricket League : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కళాశాలల క్రికెట్లో సంచలనం సృష్టించిన ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ (ESL)మళ్లీ మీ ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. గిన్నీస్ రికార్డుల్లో చోటు దక్కించుకున్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కళాశాలల క్రికెట్ టోర్నీ ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ ఈ ఏడాది 15వ సీజన్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. దీంతో సరికొత్త ఉత్సాహంతో మరో సీజన్ క్రీడోత్సవానికి సిద్ధమైంది. డిసెంబర్ 12 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈఎస్ఎల్ టోర్నీకి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. ఈ టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అర్హులు ఎవరు? లాంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇంటర్ నుంచి పీజీ వరకు అందరికీ వేదిక
ఈ స్పోర్ట్స్ లీగ్లో జూనియర్ విభాగం నుంచి సీనియర్ విభాగం వరకు అందరు ఈ లీగ్కు అర్హులే. జూనియర్ విభాగంలో చదివే ఇంటర్, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ విద్యార్థులు ఆడవచ్చు. అలానే సీనియర్ విభాగంలో డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, మెడికల్, పీజీ, ఫార్మా కళాశాలల స్టూడెంట్స్ పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. ఈ మ్యాచ్లు జిల్లా – ప్రాంతీయ – తుది దశ నాకౌట్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి.
అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు ఇద్దరికీ యాజమాన్యం సమాన అవకాశం కల్పిస్తుంది. అమ్మాయిల కేటగిరీలో జిల్లా క్రికెట్ సంఘాల తరఫున మహిళా జట్లు పాల్గొనవచ్చు. ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన పోటీలు నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్లకు ఒకే జిల్లాగా పోటీలు ఉంటాయి. అయితే ఫైనల్ పోటీలు అమరావతిలో జరుగనున్నాయి. అక్కడే లీగ్-కమ్-నాకౌట్ ఫార్మాట్లో ఛాంపియన్స్ నిర్ణయిస్తారు.
వయసు- అర్హతలు
ఈ లీగ్లో ఆడాలనుకునే వారికి సరైన వయసు ఉండి ఉండాలి. జూనియర్ అబ్బాయిల వయసు 18ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. అది కూడా 2007లేదా తర్వాత జన్మించిన వారై ఉండాలి. అలానే సీనియర్ ప్లేయర్స్ వయసు 25 ఏళ్లు మించకూడదు. వీరు 2000 లేదా తర్వాత పుట్టిన వారై ఉండాలి. అమ్మాయిలకు కూడా వయసు నిబంధన ఉంది. క్రికెట్ ఆడే ప్లేయర్స్ వయసు 16 ఏళ్ల నుంచి 24ఏళ్ల వరకు ఉండాలి. 2001 నుంచి 2013 మధ్య పుట్టిన వారే దీనిని అప్లై చేసుకునేందుకు అర్హులు.
మ్యాచ్ డే గైడ్లైన్స్ – తప్పనిసరి
మ్యాచ్ ఆడే ప్లేయర్స్ తప్పనిసరిగా కొన్ని గైడ్లైన్స్ పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలానే మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయాల్లో అన్ని నిర్ణయాల్లో నిర్వాహకులదే ఆఖరి మాట. ఆటగాళ్లు పాటించాల్సినవేంటంటే కాలేజ్ ఐడీ కార్డు (ఒరిజినల్), వయసు ధృవీకరణ కోసం 10వ తరగతి మెమో (ఒరిజినల్), అమ్మాయిలు ఆధార్/పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికేట్ ( Birth Certificate), హెల్మెట్, లెగ్ ప్యాడ్స్, అండర్ గార్డ్స్, గ్లోవ్స్, వైట్ డ్రెస్, వైట్ షూ తమ వెంట తెచ్చుకోవాలి.
జట్టు రిజిస్ట్రేషన్ – ఇలా చేయాలి
ఈఎస్ఎల్లో ఆడాలనుకునే ప్రతీ టీమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు ఈనాడు ఆఫీస్కు కొన్ని డాక్యూమెంట్స్ పంపాల్సి ఉంటుంది. ఈ పత్రాలు మీ టీమ్ను నమోదు చేసుకోడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి.
అబ్బాయిలు — తప్పనిసరి డాక్యుమెంట్లు
1. కళాశాల లెటర్ హెడ్పై టీమ్ సభ్యుల వివరాలు, ప్రిన్సిపల్ సంతకం, కళాశాల ముద్ర
2. ప్లేయర్ లిస్ట్: ఫొటోలు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్లు — ఫిజికల్ డైరెక్టర్ / ప్రిన్సిపల్ సంతకం / స్టాంప్ / కాలేజ్ స్టాంప్/సీల్ కచ్చితంగా ఉండాలి. డాక్యుమెంట్ కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి
3. డిక్లరేషన్ ఫామ్పై ప్రిన్సిపల్ సంతకం/స్టాంప్, కాలేజ్ స్టాంప్/సీల్. డాక్యుమెంట్ కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి
అమ్మాయిలు — తప్పనిసరి డాక్యుమెంట్లు
1. డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ లెటర్ హెడ్: అధ్యక్షుడు/కార్యదర్శి సంతకం,సీల్/ ప్టాంప్తో పంపాలి. డాక్యుమెంట్ కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి
2. ప్లేయర్ లిస్ట్: ఫొటోలు, పూర్తి వివరాలు – అధ్యక్షుడు/కార్యదర్శి సంతకం,సీల్/ స్టాంప్తో పంపాలి. డాక్యుమెంట్ కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి
3. డిక్లరేషన్ ఫామ్: అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకం, సీల్/ స్టాంప్తో పంపాలి
4. తల్లిదండ్రుల డిక్లరేషన్: సంతకం , ఫోన్ నంబర్. డాక్యుమెంట్ కోసం ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేయండి
దరఖాస్తు ఎలా సమర్పించాలి?
www.eenadu.net నుంచి దరఖాస్తు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దానిపై ప్రిన్సిపల్ సంతకం & రబ్బరు స్టాంప్తో ఈనాడు ఆఫాస్కు పంపాలి. ఈనాడు కార్యాలయంలో కూడా ఈ ఫామ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని అనుకునేవారు పత్రాలను అక్కడి నుంచి కూడా పొందవచ్చు.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ?
ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ ఆడేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్న వాళ్లందరూ డిసెంబర్ 8వ తేదీ లోపు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న ఫామ్ను తప్పనిసరిగా ఈనాడు కార్యాలయానికి పంపించాల్సి ఉంటుంది.
పంపాల్సిన చిరునామా: ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్, ఈనాడు ఈవెంట్స్, ఈనాడు, సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్ – 500082
అప్లై చేసుకునే విషయంలో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఈనాడు ప్రధాన కార్యాలయ హెల్ప్ డెస్క్ను ఈ 9063445060, 9063445058 నెంబర్ల ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు ఫోన్లో సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. అలాగే, జిల్లాల వారీగా కింద ఇచ్చిన నంబర్లకు కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.