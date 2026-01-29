ETV Bharat / sports

ఈనాడు లీగ్​లో దుమ్మురేపుతున్న కుర్రాళ్లు- బౌండరీలతో మోత మోగిస్తున్న లోకల్ క్రికెటర్లు

రసవత్తరంగా సాగుతున్న ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ - రఫ్పాడిస్తున్న సీనియర్, జూనియర్ జట్లు- పోటాపోటీ కాంపిటిషన్

Eenadu Sports Leauge
Eenadu Sports Leauge (Source : Eenadu)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Eenadu Sports Leauge 2026 : ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ 15వ సీజన్‌ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. సీనియర్లు, జూనియర్ల జట్ల ఆటగాళ్లు బౌండరీలతో మైదానాల్లో సత్తా చాటుతున్నారు. అంటు బౌలర్లేమీ తక్కువ కాదు. బుల్లెట్​లాంటి బంతులు సంధిస్తూ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో లీగ్​లో తాజాగా గుంటూరు సమీపంలోని మోతడక చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ కాలేజీ గ్రౌండ్​లో ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ (ESL) క్రికెట్‌ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో రెండో రోజూ మ్యాచ్​లు జరిగాయి. ఇందులో సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర ఛాలెంజర్స్, హైదరాబాద్‌ హీరోస్, తెలంగాణ టైగర్స్, నార్త్‌ ఆంధ్ర నింజాస్‌ జట్లు సీనియర్స్, జూనియర్స్‌ రెండు విభాగాల్లో తలపడ్డాయి.

బౌలింగ్‌తో కట్టడి చేసి- జయకేతనం ఎగురవేసి
జూనియర్స్‌ విభాగంలో తెలంగాణ టైగర్స్‌ (SRR జూనియర్‌ కాలేజీ)- సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర ఛాలెంజర్స్‌ (NRI కాలేజీ విజయవాడ) జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో టాస్‌ నెగ్గిన తెలంగాణ టైగర్స్‌ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 172 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర జట్టు బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు.

తెలంగాణ టైగర్స్‌ బౌలర్లు నిప్పులు చెరగడంతో సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర 15 ఓవర్లలోనే 111 పరుగులకు కుప్పకూలింది. తెలంగాణ టైగర్స్‌ జట్టుకు చెందిన ఆల్‌రౌండర్‌ రేహాన్​కు మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డ్ దక్కించుకున్నాడు. అతడు 15 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు (3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) చేయడంతో పాటు 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మరో బౌలర్‌ సిద్ధార్థ 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

8.1 ఓవర్లలోనే ఫినిష్
జూనియర్స్‌ విభాగంలో హైదరాబాద్‌ హీరోస్‌ (భవన్స్‌ శ్రీ అరబిందో జూనియర్‌ కాలేజీ)- నార్త్‌ ఆంధ్ర జట్ల మధ్య రెండో మ్యాచ్‌ నిర్వహింతారు. టాస్‌ నెగ్గిన నార్త్‌ ఆంధ్ర జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. 15.1 ఓవర్లలోనే 105 పరుగుల స్వల్ప స్కోరుకు ఆలౌటైంది. ప్రవీణ్‌ (24 పరుగులు), నవీన్‌ (10 పరుగులు) మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లు సింగిల్‌ డిజిట్‌కే పరిమితమయ్యారు. స్వల్ప లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన హైదరాబాద్‌ హీరోస్‌ జట్టు 8.1 ఓవర్లలో 111 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లే మ్యాచ్​ను గెలిపించారు. ఆదిత్య (63 పరుగులు, 27 బంతుల్లో) చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. మరో ఓపెనర్‌ ప్రణయ్‌ (39 పరుగులు) రాణించాడు. హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టిన ఆదిత్యకు ప్లేయర్ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కింది.

Eenadu League Sponcers
ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్​ స్పాన్సర్లు (Source : Eenadu)

బ్యాటింగ్‌లో సత్తా చాటి
సీనియర్స్‌ విభాగంలో తొలి మ్యాచ్​లో సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర ఛాలెంజర్స్‌ (రావూస్‌ డిగ్రీ- పీజీ కాలేజీ నెల్లూరు), తెలంగాణ టైగర్స్‌ (వాగ్దేవి డిగ్రీ- పీజీ కాలేజీ) జట్లు ఢీ కొన్నాయి. టాస్‌ నెగ్గిన సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. 20 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 169 పరుగులు చేసింది. ఛేదనలో తెలంగాణ టైగర్స్‌ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 126 పరుగులే చేయగలిగింది. సెంట్రల్‌ఆంధ్ర బ్యాటర్‌ లీలా సాయి (44 పరుగులు) చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడికి మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డ్ దక్కింది.

నార్త్‌ ఆంధ్ర నింజాస్‌ ఇలా
సీనియర్స్‌ విభాగంలో రెండో మ్యాచ్‌ హైదరాబాద్‌ హీరోస్‌ (TKR ఎడ్యుకేషనల్‌ సొసైటీ మీర్‌పేట)- నార్త్‌ ఆంధ్రా నింజాస్‌ (గీతం డీమ్డ్‌ యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నం) జట్ల మధ్య జరగాల్సి ఉంది. అయితే పలు కారణాలతో నార్త్‌ ఆంధ్ర నింజాస్‌ జట్టు రాలేదు. దీంతో నిర్వాహకులు హైదరాబాద్‌ హీరోస్‌ జట్టును విజేతగా ప్రకటించారు.

ప్లేయర్లకు బ్యాగులు - చలపతి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ కళాశాల ఛైర్మన్‌ వై.వి.ఆంజనేయులు క్రీడాకారులను అభినందించారు. అలాగే వారికి ప్రోత్సాహకంగా బ్యాగులు అందజేశారు. ఆస్టర్‌ రమేష్‌ హాస్పిటల్‌ ఏపీ క్లస్టర్‌ బిజినెస్‌ హెడ్‌ డాక్టర్‌ యలవర్తి కార్తిక్‌ చౌదరి, హైదరాబాద్‌ హీరోస్, నార్త్‌ ఆంధ్ర జట్ల క్రీడాకారులను అభినందించారు.

ECLలో నేటి మ్యాచ్​లు

గ్రౌండ్‌-1 (జూనియర్స్‌)

  • మ్యాచ్‌- 1 : సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర ఛాలెంజర్స్‌ X నార్త్‌ ఆంధ్ర నింజాస్‌
  • మ్యాచ్‌- 2 : రాయలసీమ రాకర్స్‌ X హైదరాబాద్‌ హీరోస్‌

గ్రౌండ్‌-2 (సీనియర్స్‌)

  • మ్యాచ్‌- 1 : సెంట్రల్‌ ఆంధ్ర ఛాలెంజర్స్‌ X నార్త్‌ ఆంధ్ర నింజాస్‌
  • మ్యాచ్‌- 2 : రాయలసీమ రాకర్స్‌ X హైదరాబాద్‌ హీరోస్‌

TAGGED:

EENADU CRICKET LEAUGE 2026 MATCHES
EENADU CRICKET TOURNAMENT VENUES
EENADU CRICKET TOURNAMENT DATES
EENADU CRICKET TOURNAMENT TEAMS
EENADU CRICKET LEAUGE 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.