ఏపీ, తెలంగాణ యూత్​కు గోల్డెన్ ఛాన్స్- 'ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్' వచ్చేసింది

ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్- దరఖాస్తులకు ఈనెల 8 తేదీ లాస్ట్

Eenadu Cricket League
Eenadu Cricket League (Source : Eenadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Eenadu Cricket Tournament 2025 : తెలుగు రాష్ట్రాల కళాశాలల క్రికెట్లో సంచలనం ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ (ESL). గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రతిభావంతులకు వేదికగా నిలుస్తూ కళాశాలల స్థాయిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్‌ టోర్నీగా గిన్నిస్‌ బుక్‌ రికార్డు పుస్తకాల్లో చోటు సంపాదించిన ఈఎస్‌ఎల్‌ 2025 టోర్నమెంట్​కు సమయం వచ్చేసింది. ధనిక్‌ భారత్‌ ఎడ్యుకేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ ఈఎస్‌ఎల్‌ క్రికెట్‌ టోర్నీ డిసెంబరు 12న ప్రారంభంకానుంది. ఈ టోర్నీలో ఆడి సత్తా చాటుకోవాలనుకునేవారు సోమవారం లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

కళాశాలల స్థాయిలో రికార్డులు, సంచలనాలతో చరిత్ర సృష్టించిన ఈనాడు క్రికెట్‌ పండగ మళ్లీ వచ్చేసింది. ఈనాడు క్రికెట్‌ 15వ సీజన్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. జూనియర్‌ విభాగంలో ఇంటర్, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ సీనియర్‌ కేటగిరీలో డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, మెడికల్, పీజీ, ఫార్మా కళాశాలలు ఈఎస్‌ఎల్‌- 2025లో పాల్గొనవచ్చు. జిల్లా, ప్రాంతీయ స్థాయిల మ్యాచ్‌లు నాకౌట్‌ పద్ధతిలో జరుగుతాయి.

అమ్మాయిల క్రికెట్లో జిల్లా స్థాయి క్రికెట్‌ సంఘాల తరఫున మహిళల జట్టు ఈఎస్‌ఎల్‌లో ప్రాతినిధ్యం వహించొచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాలే ప్రాతిపదిక. అనంతరం ప్రాంతీయ స్థాయిలో నాకౌట్‌ పద్ధతిలో మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. ప్రాంతీయ స్థాయి విజేతలు అమరావతిలో తుది దశ పోటీల్లో తలపడతాయి. తుది దశ పోరు లీగ్‌ కం నాకౌట్‌ పద్ధతిలో నిర్వహిస్తారు.

ముఖ్యమైన విషయం
మ్యాచ్‌ సమయంలో రెండు జట్ల ఆటగాళ్లు తమ కళాశాల గుర్తింపు కార్డు (ఒరిజినల్‌), వయసు ధ్రువీకరణకు పదో తరగతి మెమో (ఒరిజినల్‌)ను నిర్వాహకులకు తప్పనిసరిగా చూపించాలి. అమ్మాయిలు ఆధార్‌ కార్డు లేదా పుట్టిన రోజు (Birth Certificate) ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకురావాలి. మ్యాచ్‌ జరిగే సమయంలో బ్యాటర్లు, వికెట్‌ కీపర్‌ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్లు, లెగ్‌ ప్యాడ్లు, అండర్‌ గార్డ్స్, హ్యాండ్‌ గ్లోవ్స్, వైట్‌ డ్రెస్, వైట్‌ షూ ధరించాలి. అన్ని విషయాల్లో నిర్వాహకులదే తుది నిర్ణయం.

Eenadu Cricket League Sponcers
ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్​ స్పాన్సర్లు (Source : Eenadu)

వయసు నిబంధన

  • బాలురలో జూనియర్స్‌- 18 ఏళ్లలోపు (2007, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు)
  • సీనియర్స్‌- 25 ఏళ్లలోపు (2000, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు)
  • అమ్మాయిల క్రికెట్లో క్రీడాకారిణుల కనీస వయసు 16 ఏళ్లు.. గరిష్ట వయసు 24 ఏళ్లు (2001 నుంచి 2009 మధ్య జన్మించిన వారే అర్హులు)
  • ESLలో పాల్గొనాలన్న ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి జట్టు ఈ కింద పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్లను ఈనాడు కార్యాలయానికి పంపాలి

క్రికెట్‌ జట్ల నమోదు ఇలా!

పురుషులు

  • డాక్యుమెంట్‌-1: కళాశాల లెటర్‌ హెడ్‌పై టీమ్‌ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతి రాసి ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, కాలేజ్‌ సీల్‌/ప్రిన్సిపల్‌ స్టాంప్‌తో పంపాలి
  • డాక్యుమెంట్‌-2: ప్లేయర్ల పేర్లు, ఫోన్‌ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి వంటి వివరాలతో పాటు ఆటగాళ్ల ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్‌పై ఫిజికల్‌ డైరెక్టర్, ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, కాలేజ్‌ సీల్‌/ ప్రిన్సిపల్‌ స్టాంప్‌తో పంపాలి
  • డాక్యుమెంట్‌-3: గైడ్‌లైన్స్‌తో ఉన్న డిక్లరేషన్‌ ఫామ్‌ చివర ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, కాలేజ్‌ సీల్‌/ ప్రిన్సిపల్‌ స్టాంప్‌తో పంపాలి

మహిళలు

  • డాక్యుమెంట్‌-1: అసోసియేషన్‌ లెటర్‌ హెడ్‌పై టీమ్‌ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతి రాసి అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకం, సీల్‌/ స్టాంప్‌తో పంపాలి
  • డాక్యుమెంట్‌-2: ప్లేయర్ల పేర్లు, ఫోన్‌ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి వంటి వివరాలతో పాటు ప్లేయర్‌ ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్‌పై అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకం సీల్‌/ స్టాంప్‌తో పంపాలి
  • డాక్యుమెంట్‌-3: గైడ్‌లైన్స్‌తో ఉన్న డిక్లరేషన్‌ ఫామ్‌ చివర డిస్ట్రిక్ట్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకం, సీల్‌/ స్టాంప్‌తో పంపాలి
  • డాక్యుమెంట్‌-4: గైడ్‌లైన్స్‌తో ఉన్న డిక్లరేషన్‌ ఫామ్‌ చివర తల్లిదండ్రుల సంతకం, ఫోన్‌ నంబరుతో పంపాలి

నాకౌట్‌ పద్ధతిలో
జిల్లా, ప్రాంతీయ, తుది దశల్లో పోటీలు జరుగుతాయి. ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన పోటీలు నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెదక్‌లకు ఒకే జిల్లాగా పోటీలు ఉంటాయి.

రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం
రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం www.eenadu.net వెబ్‌సైట్‌ నుంచి దరఖాస్తును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, రబ్బరు స్టాంప్‌తో ‘ఈనాడు’ కార్యాలయంలో అందజేయాలి. ఈనాడు కార్యాలయంలో కూడా దరఖాస్తు ఫారాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

దరఖాస్తులు పంపాల్సిన చిరునామా

  • పంపాల్సిన చిరునామా ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్, ఈనాడు ఈవెంట్స్, ఈనాడు ఆఫీసు, గూడవల్లి విలేజ్, విజయవాడ రూరల్‌ మండలం, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా-521104
  • వివరాలకు: 9121170928, 91549 91113
  • (ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు) ఫోన్‌ నంబర్లలో సంప్రదించొచ్చు

