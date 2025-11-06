ETV Bharat / sports

రైనా, శిఖర్ ధావన్ ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ

సురేశ్ రైనా, శిఖర్ ధావన్ ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ

Suresh Raina Shikhar Dhawan ED Case
Suresh Raina Shikhar Dhawan ED Case (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Suresh Raina Shikhar Dhawan ED Case : ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ యాప్‌ కేసు నేపథ్యంలో భారత మాజీ క్రికెటర్లు సురేశ్ రైనా, శిఖర్ ధావన్ ఆస్తులను ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ)అటాచ్‌ చేసింది. మొత్తం రూ.11.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్‌ చేసింది. ఇటీవల ఇదే కేసులో రైనా, ధావన్ ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు.

ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు '1xBet' అనే ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించారు. ఈ అక్రమ బెట్టింగ్‌ యాప్‌లు అనేకమందిని లూటీ చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ విచారణలో తేలింది. పెట్టుబడిదారులు మోసం చేసి రూ.కోట్లు పన్నులు ఎగవేసినట్లు వెల్లడైంది. అందుకే గతంలోనే ఈ ఇద్దరికీ ఆడీ సమన్లు జారీ చేసి, విచారించింది. తాజాగా ఈ ఇద్దరికి చెందిన రూ.11.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్‌ చేసింది.

TAGGED:

SURESH RAINA SHIKHAR DHAWAN ED CASE
RAINA SHIKHAR DHAWAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.