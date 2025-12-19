వరల్డ్కప్ హీరోకు ED షాక్- యువరాజ్ సింగ్, ఉతప్ప ఆస్తులు అటాచ్
Published : December 19, 2025 at 5:13 PM IST
Yuvraj Singh Robin Uthappa ED Case : ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. భారత మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప ఆస్తులను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్ చేసింది. ఇందులో యువరాజ్ సింగ్ రూ.2.5 కోట్లు, ఉతప్ప రూ.8.26 లక్షల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లతోపాటు ప్రముఖ సినీ సెలబ్రిటీల ఆస్తులను సైతం ఈడీ అటాచ్ చేసింది. మొత్తం రూ. 7.93 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది.
ఈ లిస్ట్లో యువీ, ఉతప్పతోపాటు సినీ నటులు ఊర్వశీ రౌతెలా, సోనూ సూద్, మిమి చక్రహోర్తి, అంకుశ్ హజారా, నేహా శెట్టి ఉన్నారు. వీళ్లంతా గతంలో '1xBet' అనే ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించారు. ఈ అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్ కేసు వ్యవహారంలో ఇప్పటికే వీళ్లకు నోటీసులు ఇచ్చిన దర్యాప్తు సంస్థ విచారించింది. అలాగే అనేక మందిని ఈ యాప్ లూటీ చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ విచారణలో తేలింది.
సీజ్ అయిన ఒక్కొక్కరి ఆస్తుల విలువ!
- యువరాజ్ సింగ్ - రూ. 2.5 కోట్లు
- రాబిన్ ఉతప్ప - రూ. 8.26 లక్షలు
- ఊర్వశి రౌతేలా - రూ. 2.02 కోట్లు
- నేహా శర్మ - రూ. 1.26 కోట్లు
- సోనూ సూద్ - రూ. 1 కోటి
- మిమీ చక్రవర్తి - రూ. 59 లక్షలు
- అంకుశ్ హజారా - రూ. 47.20 కోట్లు
రైనా, ధావన్ కూడా
ఇదే కేసులో ఇప్పటికే మాజీ క్రికెటర్లు సురేశ్ రైనా, శిఖర్ ధావన్ ఆస్తులను కూడా ఈడీ అటాచ్ చేసింది. మొత్తం రూ.11.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. ఈ సెలబ్రిటీలు అందరూ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ 1x తో ఎండార్స్మెంట్ అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నారని, సోషల్ మీడియాలో యాప్ను ప్రమోషన్ చేశారని దర్యాప్తులో స్పష్టమైంది.
వరల్డ్కప్లో హీరో
కాగా, 2011 వన్డే వరల్డ్కప్లో టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్గా నిలవడంలో యువరాజ్ సింగ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన యువీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్గా నిలిచాడు. ఇక 2019లో యువీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు.
