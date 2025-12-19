ETV Bharat / sports

వరల్డ్​కప్ హీరోకు ED షాక్- యువరాజ్ సింగ్, ఉతప్ప ఆస్తులు అటాచ్

బెట్టింగ్ యాప్ ప్రమోషన్ కేసులో కీలక పరిణామం- మాజీ క్రికెటర్ల ఆస్తులు అటాచ్

Yuvraj Singh EC Case
Yuvraj Singh EC Case (Source : Getty Images (File))
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 5:13 PM IST

Yuvraj Singh Robin Uthappa ED Case : ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ యాప్‌ ప్రమోషన్ కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. భారత మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప ఆస్తులను ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అటాచ్‌ చేసింది. ఇందులో యువరాజ్ సింగ్ రూ.2.5 కోట్లు, ఉతప్ప రూ.8.26 లక్షల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లతోపాటు ప్రముఖ సినీ సెలబ్రిటీల ఆస్తులను సైతం ఈడీ అటాచ్ చేసింది. మొత్తం రూ. 7.93 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది.

ఈ లిస్ట్​లో యువీ, ఉతప్పతోపాటు సినీ నటులు ఊర్వశీ రౌతెలా, సోనూ సూద్, మిమి చక్రహోర్తి, అంకుశ్ హజారా, నేహా శెట్టి ఉన్నారు. వీళ్లంతా గతంలో '1xBet' అనే ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించారు. ఈ అక్రమ బెట్టింగ్‌ యాప్‌ కేసు వ్యవహారంలో ఇప్పటికే వీళ్లకు నోటీసులు ఇచ్చిన దర్యాప్తు సంస్థ విచారించింది. అలాగే అనేక మందిని ఈ యాప్ లూటీ చేసినట్లు దర్యాప్తు సంస్థ విచారణలో తేలింది.

సీజ్ అయిన ఒక్కొక్కరి ఆస్తుల విలువ!

  • యువరాజ్ సింగ్ - రూ. 2.5 కోట్లు
  • రాబిన్ ఉతప్ప - రూ. 8.26 లక్షలు
  • ఊర్వశి రౌతేలా - రూ. 2.02 కోట్లు
  • నేహా శర్మ - రూ. 1.26 కోట్లు
  • సోనూ సూద్ - రూ. 1 కోటి
  • మిమీ చక్రవర్తి - రూ. 59 లక్షలు
  • అంకుశ్ హజారా - రూ. 47.20 కోట్లు

రైనా, ధావన్​ కూడా
ఇదే కేసులో ఇప్పటికే మాజీ క్రికెటర్లు సురేశ్ రైనా, శిఖర్ ధావన్ ఆస్తులను కూడా ఈడీ అటాచ్‌ చేసింది. మొత్తం రూ.11.14 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్‌ చేసింది. ఈ సెలబ్రిటీలు అందరూ ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ యాప్‌ 1x తో ఎండార్స్​మెంట్ అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నారని, సోషల్ మీడియాలో యాప్​ను ప్రమోషన్ చేశారని దర్యాప్తులో స్పష్టమైంది.

వరల్డ్​కప్​లో హీరో
కాగా, 2011 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్​గా నిలవడంలో యువరాజ్ సింగ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన యువీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్​గా నిలిచాడు. ఇక 2019లో యువీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు.

