మెక్కల్లమ్కు భారీ షాక్- కోచ్ పదవి నుంచి ఔట్- ముగిసిన 'బజ్బాల్' శకం!
మెక్కల్లమ్కు షాకిచ్చిన ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు- కోచ్ పదవి నుంచి తొలగింపు
Published : July 12, 2026 at 9:13 PM IST
Brendon Mccullum Saked : ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ జట్టు హెడ్ కోచ్ బ్రెండన్ మెకల్లమ్కు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు భారీ షాకిచ్చింది. అతడిని కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB) ఆదివారం సాయంత్రం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేసింది. అయితే, పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్ (వన్డేలు, టీ20లు)లో మెక్కల్లమ్ ఇంగ్లాండ్ ప్రధాన కోచ్గా కొనసాగుతాడు.
అయితే ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో యాషెస్ సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్ ఘోర ఓటమి మూటగట్టుకుంది. 4-1 తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ ఓటమి తర్వాత మెక్కల్లమ్ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఇక రీసెంట్గా సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్తోనూ మూడు మ్యాట్ టెస్టు సిరీస్ 1-2తో ఓడింది. దీంతో అతడి పదవి అనిశ్చితిలో పడింది. బోర్డు చివరకు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. కాగా, మెక్కల్లమ్ కోచింగ్లో ఇంగ్లాండ్ బజ్బాల్ (దూకుడైన ఆటతీరు) వ్యూహంతో ఆడింది. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు పరాజయాలూ తప్పలేదు. రీసెంట్గా ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ ఇటీవల అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం, ఇప్పుడు మెకల్లమ్ను కోచ్ పదవి నుంచి తొలగించడంతో ఇంగ్లాండ్ టెస్టు క్రికెట్ భవిష్యం సందిగ్ధంలో ఉంది.
ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించడంపై మెకల్లమ్ స్పందించాడు. "టెస్ట్ జట్టుకు కోచింగ్ ఇవ్వడాన్ని నేను ఎంతో ఆస్వాదించాను. అలాగే మేమిద్దరం (స్టోక్స్) కలిసి సాధించిన విజయాల పట్ల గర్వపడుతున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో అద్భుతమైన ఒడుదొడుకులు ఎదురయ్యాయి. ఇవన్నీ ఇంతటి కఠినమైన సవాలులో భాగమే. ఈ బాధ్యతలో కొనసాగకూడదన్న నిర్ణయం నన్ను బాధపెట్టినప్పటికీ, బోర్డు నిర్ణయాన్ని నేను గౌరవిస్తున్నాను. ఇకపై నా పూర్తి దృష్టి 'వైట్ బాల్' (పరిమిత ఓవర్ల) జట్టును ముందుకు నడిపించడంపైనే ఉంటుంది. టెస్ట్ జట్టులో అద్భుతమైన ప్రతిభ ఉంది" అని మెక్కల్లమ్ పేర్కొన్నాడు.