ETV Bharat / sports

డ్రా దిశగా దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్- అయినా 'ఈస్ట్​ జోన్​దే టైటిల్'- ఎందుకంటే?

దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ముగిసిన నాలుగు రోజుల ఆట - డ్రా గా దిశగా సాగుతున్న మ్యాచ్ - అయినా ట్రోఫీ ఈస్ట్​ జోన్​కే

East Zone Captain Ishan Kishan
ఈస్ట్ జోన్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Duleep Trophy Final : 2026 దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో నాలుగు రోజుల ఆట ముగిసింది. ప్రస్తుతం ఈస్ట్ జోన్ రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తోంది. 51 ఓవర్లకు 212-5 స్కోర్​తో ఉంది. దీంతో ఆ జట్టు సౌత్​ జోన్​పై 584 పరుగుల లీడ్​లో కొనసాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్​లో ఇంకా ఒక రోజు ఆట మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అయితే రేపు మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసినా ఈస్ట్ జోన్ జట్టే విజేతగా నిలుస్తుంది. ఎందుకో తెలుసా?

ఈస్ట్ జోన్ పరుగులు వరద
ఈ ఫైనల్​లో ఈస్ట్ జోన్ జట్టు బ్యాటింగ్​లో దుమ్ముదులిపేస్తుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్​లో రెండు రోజులపాటు బ్యాటింగ్ చేసి ఏకంగా 708 పరుగులు భారీ స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ (270 పరుగులు) భారీ ద్విశతకం సాధించాడు. కుమార్ కుశాగ్ర (101 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించగా, శిఖర్ మోహన్ (85 పరుగులు) అభిమన్యు ఈశ్వరన్ (72 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. అయితే అప్పుడే అందరికి ఓ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. రెండు రోజులు ఈస్ట్ జోన్ బ్యాటింగ్ చేస్తే, 'మిగిలిన మూడు రోజుల్లో సౌత్ జోన్​ను రెండుసార్లు ఆలౌట్ చేయగలదా? అసలు వీళ్ల స్ట్రాటజీ ఏంటి?' అని కొందరిలో సందేహం నెలకొంది.

కానీ, ఈస్ట్ జోన్ తమ ప్లాన్ ప్రకారమే రెండ్రోజులు బ్యాటింగ్ కొనసాగించింది. బ్యాటింగ్​లో పట్టు దొరకడంతో పరుగుల వరద పారించి ప్రత్యర్థి ముంగిట భారీ స్కోర్ ఉంచింది. 700 పరుగుల మార్క్ దాటినా డిక్లేర్డ్ ఇవ్వకుండా ఆలౌట్ అయ్యేదాకా ఆడింది. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సౌత్​ జోన్ డీలా పడింది. 336 రన్స్​కే ఆలౌటైంది. కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (99 పరుగులు), దేవదత్ పడిక్కల్ (62 పరుగులు) మాత్రమే రాణించారు. దీంతో మొదటి ఇన్నింగ్స్​లోనే ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు 372 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్​లోనూ బ్యాటింగ్​కు దిగిన ఈస్ట్ జోన్ 212-5 పరుగులు చేసింది.

రూల్స్ ఇవీ!
అయితే అంతర్జాతీయ టెస్టు క్రికెట్​కు - భారత డొమెస్టిక్ క్రికెట్​లో టెస్టు ఫార్మాట్​కు నిబంధనలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం దేశవాళీ టెస్టు టోర్నమెంట్ (రంజీ ట్రోఫీ, దులీప్ ట్రోఫీ)ల్లో నాకౌట్ మ్యాచ్​లు ఒకవేళ 5 రోజుల్లో ఆట ముగిసే సమయానికి మ్యాచ్ ఫలితం తేలకుండా డ్రా గా ముగిస్తే , మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో లీడ్ సాధించిన జట్టునే విజేతగా ప్రకటిస్తారు. కనీసం ఒక్క పరుగు లీడ్ సాధించినా సదరు జట్టే నెగ్గినట్లుగా తేలుస్తారు.

ఈ లెక్కన సౌత్ జోన్ ఈ టోర్నమెంట్​లో ఛాంపియన్​గా నిలవాలంటే మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 709 పరుగులు చేసి ఉండాల్సింది. కానీ, 336 స్కోర్​కే కుప్పకూలడంతో అప్పుడే ఈస్ట్ జోన్ విజయం దాదాపు ఖరారైపోయింది. ఇప్పుడు పరిస్థితి చూసుకుంటే, రేపు ఒక్క రోజే ఆట మిగిలి ఉండడంతో మ్యాచ్ డ్రా అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ నిబంధనతో మొదటి ఇన్నింగ్స్​లో 372 రన్స్ లీడ్ సాధించిన ఈస్ట్ జోన్ జట్టు 2026 దులీప్ ట్రోఫీని ముద్దాడడం ఖాయం అయిపోయింది.

TAGGED:

DULEEP TROPHY FINAL DRAW RULES
BCCI DOMESTIC TEST RULES
DULEEP TROPHY FINAL 2026 SCORECARD
DULEEP TROPHY ISHAN KISHAN SCORE
DULEEP TROPHY 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.