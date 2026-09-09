డ్రా దిశగా దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్- అయినా 'ఈస్ట్ జోన్దే టైటిల్'- ఎందుకంటే?
దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ముగిసిన నాలుగు రోజుల ఆట - డ్రా గా దిశగా సాగుతున్న మ్యాచ్ - అయినా ట్రోఫీ ఈస్ట్ జోన్కే
Published : September 9, 2026 at 8:03 PM IST
Duleep Trophy Final : 2026 దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో నాలుగు రోజుల ఆట ముగిసింది. ప్రస్తుతం ఈస్ట్ జోన్ రెండో ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తోంది. 51 ఓవర్లకు 212-5 స్కోర్తో ఉంది. దీంతో ఆ జట్టు సౌత్ జోన్పై 584 పరుగుల లీడ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో ఇంకా ఒక రోజు ఆట మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అయితే రేపు మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసినా ఈస్ట్ జోన్ జట్టే విజేతగా నిలుస్తుంది. ఎందుకో తెలుసా?
ఈస్ట్ జోన్ పరుగులు వరద
ఈ ఫైనల్లో ఈస్ట్ జోన్ జట్టు బ్యాటింగ్లో దుమ్ముదులిపేస్తుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్లో రెండు రోజులపాటు బ్యాటింగ్ చేసి ఏకంగా 708 పరుగులు భారీ స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ (270 పరుగులు) భారీ ద్విశతకం సాధించాడు. కుమార్ కుశాగ్ర (101 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించగా, శిఖర్ మోహన్ (85 పరుగులు) అభిమన్యు ఈశ్వరన్ (72 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. అయితే అప్పుడే అందరికి ఓ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది. రెండు రోజులు ఈస్ట్ జోన్ బ్యాటింగ్ చేస్తే, 'మిగిలిన మూడు రోజుల్లో సౌత్ జోన్ను రెండుసార్లు ఆలౌట్ చేయగలదా? అసలు వీళ్ల స్ట్రాటజీ ఏంటి?' అని కొందరిలో సందేహం నెలకొంది.
కానీ, ఈస్ట్ జోన్ తమ ప్లాన్ ప్రకారమే రెండ్రోజులు బ్యాటింగ్ కొనసాగించింది. బ్యాటింగ్లో పట్టు దొరకడంతో పరుగుల వరద పారించి ప్రత్యర్థి ముంగిట భారీ స్కోర్ ఉంచింది. 700 పరుగుల మార్క్ దాటినా డిక్లేర్డ్ ఇవ్వకుండా ఆలౌట్ అయ్యేదాకా ఆడింది. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్లో సౌత్ జోన్ డీలా పడింది. 336 రన్స్కే ఆలౌటైంది. కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ (99 పరుగులు), దేవదత్ పడిక్కల్ (62 పరుగులు) మాత్రమే రాణించారు. దీంతో మొదటి ఇన్నింగ్స్లోనే ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు 372 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లోనూ బ్యాటింగ్కు దిగిన ఈస్ట్ జోన్ 212-5 పరుగులు చేసింది.
4️⃣,6️⃣,6️⃣,4️⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 9, 2026
Captain Ishan Kishan ups the ante with some brilliant strokeplay 💥
Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/WLu5FqyabI
రూల్స్ ఇవీ!
అయితే అంతర్జాతీయ టెస్టు క్రికెట్కు - భారత డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో టెస్టు ఫార్మాట్కు నిబంధనలు భిన్నంగా ఉన్నాయి. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం దేశవాళీ టెస్టు టోర్నమెంట్ (రంజీ ట్రోఫీ, దులీప్ ట్రోఫీ)ల్లో నాకౌట్ మ్యాచ్లు ఒకవేళ 5 రోజుల్లో ఆట ముగిసే సమయానికి మ్యాచ్ ఫలితం తేలకుండా డ్రా గా ముగిస్తే , మొదటి ఇన్నింగ్స్లో లీడ్ సాధించిన జట్టునే విజేతగా ప్రకటిస్తారు. కనీసం ఒక్క పరుగు లీడ్ సాధించినా సదరు జట్టే నెగ్గినట్లుగా తేలుస్తారు.
ఈ లెక్కన సౌత్ జోన్ ఈ టోర్నమెంట్లో ఛాంపియన్గా నిలవాలంటే మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 709 పరుగులు చేసి ఉండాల్సింది. కానీ, 336 స్కోర్కే కుప్పకూలడంతో అప్పుడే ఈస్ట్ జోన్ విజయం దాదాపు ఖరారైపోయింది. ఇప్పుడు పరిస్థితి చూసుకుంటే, రేపు ఒక్క రోజే ఆట మిగిలి ఉండడంతో మ్యాచ్ డ్రా అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో ఈ నిబంధనతో మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 372 రన్స్ లీడ్ సాధించిన ఈస్ట్ జోన్ జట్టు 2026 దులీప్ ట్రోఫీని ముద్దాడడం ఖాయం అయిపోయింది.