WFI కొత్త రూల్స్- వినేశ్ ఫొగాట్కు భారీ షాక్- ఆసియా గేమ్స్కు డోర్స్ క్లోజ్!
ఆసియా క్రీడల ట్రయల్స్ కోసం WFI కొత్త అర్హతా ప్రమాణాలను విడుదల- కొత్త రూల్స్తో వినేశ్ ఫోగట్ ఈ ట్రయల్స్కు అర్హత లేనట్లే
Published : May 7, 2026 at 12:41 PM IST
Vinesh Phogat Asian Games : 2026 ఆసియా క్రీడల్లో పాల్గొనాలనుకుంటున్న భారత స్టార్ రెజ్లర్ వినేశ్ ఫొగాట్కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆసియా క్రీడల ప్రారంభానికి కొద్ది నెలల ముందు, సెలక్షన్ ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు కొత్త అర్హత ప్రమాణాలను రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (WFI) విడుదల చేసింది. కొత్త ప్రమాణాలతో ఈ ఆసియా పోటీలో పాల్గొనాలనుకుంటున్న వినేశ్కు దారులు మూసుకుపోయినట్లైంది! అసలు కొత్త నిబంధనల్లో ఏమున్నాయంటే?
ఆసియా క్రీడల ఎంపిక కోసం సెలక్షన్ ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు వీళ్లకే అవకాశం!
- గతేడాది డిసెంబర్ 12 నుంచి 14 దాకా గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో జరిగిన 2025 సీనియర్ జాతీయ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పతక విజేతలందరికీ అవకాశం
- 2026 ఫిబ్రవరి 12 నుంచి 14 వరకు ఉత్తరప్రదేశ్లోని గజియాబాద్లో జరిగిన 2026 సీనియర్ ఫెడరేషన్ కప్లో పతకాలు సాధించిన రెజ్లరందరికీ ఛాన్స్
- 2026 ఏప్రిల్ 10 నుంచి 12 దాకా ఛత్తీస్గఢ్లోని భిలాయ్లో జరిగిన అండర్-20 నేషనల్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో పతకాలు సాధించిన రెజ్లర్లు
పైన పేర్కొన్న మూడు ఛాంపియన్షిప్ల్లో మెడల్స్ సాధించిన రెజ్లర్లు మాత్రమే ఆసియా క్రీడల సెలక్షన్ ట్రయల్స్ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అర్హులు. ఈ లెక్కన 31ఏళ్ల వినేశ్కు ఈసారి అవకాశాలు దాదాపు లేనట్లే! ఎందుకంటే 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్లో అనర్హత వేటు పడి నిష్క్రమించినప్పటి నుంచి వినేశ్ ఫోగట్ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లింగ్కు దూరంగా ఉంటుంది. ఒలింపిక్స్లో అనూహ్యంగా వేటుకు గురవ్వడంతో అప్పుడే ఆటకు గుడ్ బై చెప్పేసి క్రియాశీల రాజకీయల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అదే ఏడాది జరిగిన హరియాణా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీచేసి నెగ్గింది.
Less than a week before Vinesh Phogat was supposed to make her comeback to wrestling, WFI announces that the competition she is making her return in will not be considered for participation in the selection trials for Asian Games. Vinesh last competed at the 2024 Paris Olympics. pic.twitter.com/NzGxPmCiuw— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) May 6, 2026
మే 30న ట్రయల్స్
రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ రూపొందించిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, 2025, 2026లో జరిగిన పోటీలలో పతకాలు సాధించిన రెజ్లర్లకే ఆసియా క్రీడల సెలక్షన్ ట్రయల్స్లో పాల్గొనడానికి అనుమతి లభిస్తుంది. కానీ, ఈ నిర్దిష్ట కాలంలో వినేశ్ ఎటువంటి టోర్నమెంట్లలోనూ పాల్గొనలేదు. కాబట్టి, ఈ షరతులతో ఆమెకు ఉన్న అన్ని దారులు మూసుకుపోయాయి. అయితే ట్రయల్స్లో పాల్గొనే అవకాశం తనకు దక్కకుండా చేయడానికి ఫెడరేషన్ శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తుందని వినేశ్ గతంలో ఆరోపణలు చేసింది. ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలతో ఆమెకు నిరాశే మిగిలినట్లైంది! కాగా, మహిళా రెజ్లర్ల కోసం ఎంపిక ట్రయల్స్ దిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా మే 30న జరగనున్నాయి.
'నన్ను తిరిగి రానివ్వట్లేదు'
అయితే డొమెస్టిక్ పోటీలలోకి తాను తిరిగి రాకుండా అడ్డుకోవడానికి రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రయత్నిస్తోందని ఫోగట్ ఇటీవల ఆరోపించింది. నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే గడువు ముగిసిందని మెసేజ్ వస్తున్నట్లు చెప్పింది. 'నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాకింగ్ టోర్నీలో రీఎంట్రీ ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. అందుకోసం రిజిస్ట్రేషన్ తుది గడువు ఉన్నప్పటికీ, గడువు ముగిసింది అనే సందేశం వస్తోంది. దీనిపై రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పాలనా యంత్రాంగాన్ని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించాను'
'కానీ అక్కడ నుంచి నాకు సరైన స్పందన రాలేదు. ఫెడరేషన్ కప్లోను పాల్గొందామని అనునుకున్నాను. కానీ అక్కడ కూడా చివరి నిమిషంలో ఎంపిక ప్రమాణాలు మార్చేశారు. దీనివల్ల నేను ఆడలేకపోయాను. ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఫెడరేషన్ నన్ను అడ్డుకోవాలని చూస్తోంది. ఆసియా క్రీడలు, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ సెలక్షన్ ట్రయల్స్లో పోటీలో ఉండాలంటే ఈ టోర్నమెంట్ ఎంతో కీలకం' అని వినేశ్ ఇటీవల వ్యాఖ్యానించింది. అంతలోనే కొత్త ప్రమాణాలు రావడం గమనార్హం.
