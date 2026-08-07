విషాదం : ఫుట్బాల్ మైదానంలో పిడుగుపాటు- గ్రౌండ్లోనే కుప్పకూలిన ఆటగాడు- వీడియో వైరల్
ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ జరుగుతుండగా పిడుగుపాటు - మైదానంలోనే మృతి చెందిన క్రీడాకారుడు - వీడియో వైరల్
Published : August 7, 2026 at 2:46 PM IST
Lightning Strike On Football Player : ఫుట్బాల్ మైదానంలో అత్యంత ఘోర విషాదం జరిగింది. మైదానంలో మ్యాచ్ ఆడుతుండగా ఫుట్బాల్ ఆటగాడు పిడుగుపాటుకు గురై అక్కడికక్కడే కుప్పకూలాడు. మృతి చెందిన ఆటగాడిని 24 ఏళ్ల సోఫ్వాన్ అవాయ్గా గుర్తించారు. ఇదే ఘటనలో మరో 12 మంది ఆటగాళ్లు కూడా గాయపడ్డారు. దీంతో ఈ ఘటన క్రీడావర్గాల్లో విషాదం నిపింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఈ దిగ్బ్రాంతికర ఘటన దక్షిణ థాయ్లాండ్లో జరిగింది. స్థానికంగా శాంటిఫాప్ స్టేడియంలో లోకల్ టోర్నమెంట్ గోలోక్ ఎఫ్కే కప్ జరుగుతోంది. ఈ టోర్నీలో థాయ్లాండ్ - మలేసియా ఆటగాళ్లు ఆడుతున్నారు. టోర్నీలో భాగంగా సామ్ కోల్ట్స్ (Samcolts) - అబుక్స్ నాంగ్ సిరిన్ (Abux Nong Sirin) జట్లు సెమీఫైనల్లో తలపడుతున్నాయి. మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే వర్షం మొదలైంది. అయినప్పటికీ వర్షంలోనే ఆటగాళ్లు మ్యాచ్ ఆడటం కొనసాగించారు. ఈ క్రమంలో అకస్మాత్తుగా మైదానంలో పిడుగు పడింది. అది సామ్కోల్ట్స్ జట్టు ప్లేయర్ సోఫ్వాన్ అవాయ్ను తాకింది.
ఈ పిడుగుపాటు కారణంగా అతను కుప్పకూలి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మరో 12 మంది ఆటగాళ్లు గాయపడ్డారు. ఈ మ్యాచ్ను అక్కడే ఉన్న ఓ వ్యక్తి తన ఫోన్లో రికార్డు చేస్తుండగా, పిడుగుపాటు కూడా ఇందులో రికార్డు అయ్యింది. పిడుగుపాటు పడిన వెంటనే ఫిజియోలు మైదానంలోకి హుటాహుటిన చేరుకున్నారు. అవాయ్కు ఫిజియోథెరపిస్టులు అత్యవసర చికిత్స అందించారు. కానీ తీవ్ర గాయాలైన అవాయ్ అప్పటికే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనతో అక్కడున్నవారంతా ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు.
🇹🇭 Horrifying moment from Thailand when a freak lightning strike kills a football player and injures 12 others during a match pic.twitter.com/lAwYJxhtUo— Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2026
స్పందించిన థాయ్ అసోసియేషన్
థాయ్లాండ్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ అవాయ్ మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. "ఈ విషాద సమయంలో అసోసియేషన్ సంతాపం తెలుపుతుంది. కుటుంబానికి, క్లబ్కు, సంబంధిత వ్యక్తులందరికీ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తుంది" అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది. కాగా, అవాయ్ ఇటీవల థాయ్ మూడో శ్రేణి క్లబ్ అయిన యాలా ఎఫ్సి తరఫున ఆడటానికి అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నాడు. కానీ అంతలోనే అతను ప్రమాదంలో తుది శ్వాస విడిచాడు.
థాయ్లాండ్ ఆరోగ్య శాఖ నివేదిక ప్రకారం, అక్కడ చాలా ప్రాంతాలు పిడుగుపాటుకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 2020 - 2024 మధ్య కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా కనీసం 283 మంది పిడుగుపాటుకు గురయ్యారు. అందులో అనేక మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు సదరు నివేదిక పేర్కొంది.