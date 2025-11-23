ETV Bharat / sports

'ఔట్ ఆఫ్ సిలబస్'- సెంచరీ బాదిన ఈ ముత్తుసామి ఎవరంటే?

భారత్ x సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టు- సెంచరీతో రాణించిన ముత్తుసామి- అసలు ఎవరీ బ్యాటర్?

Senuran Muthusamy
Senuran Muthusamy (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Senuran Muthusamy Century vs IND : గువాహటి టెస్టులో సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్​లో భారీ స్కోర్ సాధించింది. 151.1 ఓవర్లు బ్యాటింగ్ చేసిన సఫారీ జట్టు 489 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. తొలి రోజు 247 రన్స్​లే 6 వికెట్లు కోల్పోయినా, సౌతాఫ్రికా ఇంత స్కోర్ చేసిందంటే అందుకు కారణం సెన్యూరన్ ముత్తుసామి . అతడు సెంచరీతో (109) తో అదరగొట్టాడు. ఇన్నిరోజులు పెద్దగా పరిచయం లేని ముత్తుసామి ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాడు. ఇంతకీ ఈ ముత్తుసామి ఎవరో తెలుసా?

11ఏళ్లకే తండ్రి మృతి!
సెన్యురన్ ముత్తుసామి క్రికెటర్ కావడంలో తన తల్లిదండ్రుల కృషి ఎంతో ఉంది. అతడు భారత సంతతికి చెందినవాడే. పూర్వీకులు తమిళనాడులోని నాగాపట్టణం ప్రాంతం నుంచి దక్షిణాఫ్రికాకు వలస వెళ్లారు. అయితే ముత్తుసామి పుట్టింది మాత్రం సౌతాఫ్రికా డర్బన్​లోనే. చిన్నప్పటి నుంచే ముత్తుసామిని అతడి తండ్రి క్రికెట్ ఆడేలా ప్రోత్సహించారు. ముత్తుసామి క్రికెటర్ కావాలని తండ్రి కలలు కన్నారు. ​కానీ అతడు 11ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు తండ్రి మరణించారు. అప్పటి నుంచి ముత్తుసామిని అతని తల్లి వాణి మూడ్లీ క్రికెట్​ ఆడేలా ప్రోత్సహించారు. తమ కుమారుడు క్రికెటర్ కావాలనే తండ్రి కలను నెరవేర్చడానికి వాణి ఎంతో కష్టపడ్డారు.

కొడుకు కోసం క్రికెట్ నేర్చుకున్న తల్లి!
కుమారుడిని క్రికెటర్​ను చేయడానికి ముత్తుసామి తల్లి కృషి గొప్పది. ముందుగా తాను క్రికెట్ నేర్చొని, కుమారుడికి నేర్పించేది. అతడి తప్పులను, లోపాలను సరిదిద్దుతూ ముత్తుసామిని క్రికెటర్​గా తయారు చేసింది. అతడు సౌతాఫ్రికా జాతీయ జట్టులో ఆడాలని కలలు కంది. అనుకున్నట్లే 2019లో విశాఖపట్టణం వేదికగా భారత్​తో మ్యాచ్​లోనే ముత్తుసామి డెబ్యూ చేశాడు.

భారత్​పైనే!
ఆ తర్వాత అతడికి పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు. ఈ మ్యాచ్​​కు ముందుదాకా 6 టెస్టులు ఆడిన ముత్తుసామి చేసింది 279 పరుగులే. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన అవకాశాన్ని ముత్తుసామి అందిపుచ్చుకున్నాడు. భారత్​పై ఏకంగా సెంచరీ చేసి సత్తా చాటుకున్నాడు. కాగా, అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అతడికి ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఓవర్​నైట్ స్కోర్ 247-6తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా ఇవాళ నాలుగు వికెట్లకు ఇంకో 242 పరుగులు చేసింది. ముత్తుసామితోపాటు, మార్కొ యాన్సెన్ (93) రాణించాడు. మార్​క్రమ్ (38), రికెల్​టన్ (35), స్టబ్స్ (49), బవుమా (41), జార్జీ (28), ముల్దార్ (13), ర్యాన్ (45) రాణించడంతో సఫారీ జట్టు మంచి స్కోర్ సాధించింది. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ 4, రవీంద్ర జడేజా, సిరాజ్, బుమ్రా తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.

గిల్ మెడ గాయానికి ఇంజెక్షన్- ఇప్పట్లో రావడం కష్టమే- రీ ఎంట్రీ వచ్చే ఏడాదే!

సౌతాఫ్రికాతో రెండో టెస్టు- ముగిసిన తొలి రోజు ఆట

TAGGED:

IND VS SA TEST LIVE 2025
MUTHUSAMY BIRTH PLACE
SENURAN MUTHUSAMY STATS
SENURAN MUTHUSAMY DEBUT
IND VS SA TEST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.