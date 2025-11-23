'ఔట్ ఆఫ్ సిలబస్'- సెంచరీ బాదిన ఈ ముత్తుసామి ఎవరంటే?
భారత్ x సౌతాఫ్రికా రెండో టెస్టు- సెంచరీతో రాణించిన ముత్తుసామి- అసలు ఎవరీ బ్యాటర్?
Published : November 23, 2025 at 4:05 PM IST
Senuran Muthusamy Century vs IND : గువాహటి టెస్టులో సౌతాఫ్రికా తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారీ స్కోర్ సాధించింది. 151.1 ఓవర్లు బ్యాటింగ్ చేసిన సఫారీ జట్టు 489 పరుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. తొలి రోజు 247 రన్స్లే 6 వికెట్లు కోల్పోయినా, సౌతాఫ్రికా ఇంత స్కోర్ చేసిందంటే అందుకు కారణం సెన్యూరన్ ముత్తుసామి . అతడు సెంచరీతో (109) తో అదరగొట్టాడు. ఇన్నిరోజులు పెద్దగా పరిచయం లేని ముత్తుసామి ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాడు. ఇంతకీ ఈ ముత్తుసామి ఎవరో తెలుసా?
11ఏళ్లకే తండ్రి మృతి!
సెన్యురన్ ముత్తుసామి క్రికెటర్ కావడంలో తన తల్లిదండ్రుల కృషి ఎంతో ఉంది. అతడు భారత సంతతికి చెందినవాడే. పూర్వీకులు తమిళనాడులోని నాగాపట్టణం ప్రాంతం నుంచి దక్షిణాఫ్రికాకు వలస వెళ్లారు. అయితే ముత్తుసామి పుట్టింది మాత్రం సౌతాఫ్రికా డర్బన్లోనే. చిన్నప్పటి నుంచే ముత్తుసామిని అతడి తండ్రి క్రికెట్ ఆడేలా ప్రోత్సహించారు. ముత్తుసామి క్రికెటర్ కావాలని తండ్రి కలలు కన్నారు. కానీ అతడు 11ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు తండ్రి మరణించారు. అప్పటి నుంచి ముత్తుసామిని అతని తల్లి వాణి మూడ్లీ క్రికెట్ ఆడేలా ప్రోత్సహించారు. తమ కుమారుడు క్రికెటర్ కావాలనే తండ్రి కలను నెరవేర్చడానికి వాణి ఎంతో కష్టపడ్డారు.
HUNDRED BY SENURAN MUTHUSAMY.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 23, 2025
- An exceptional century in Guwahati by Muthusamy against India. He’s played a champion’s knock, his 10th first class hundred. 👏💯 pic.twitter.com/bC0WnOH2IC
కొడుకు కోసం క్రికెట్ నేర్చుకున్న తల్లి!
కుమారుడిని క్రికెటర్ను చేయడానికి ముత్తుసామి తల్లి కృషి గొప్పది. ముందుగా తాను క్రికెట్ నేర్చొని, కుమారుడికి నేర్పించేది. అతడి తప్పులను, లోపాలను సరిదిద్దుతూ ముత్తుసామిని క్రికెటర్గా తయారు చేసింది. అతడు సౌతాఫ్రికా జాతీయ జట్టులో ఆడాలని కలలు కంది. అనుకున్నట్లే 2019లో విశాఖపట్టణం వేదికగా భారత్తో మ్యాచ్లోనే ముత్తుసామి డెబ్యూ చేశాడు.
A memorable maiden Test century for Senuran Muthusamy in Guwahati 👊#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/1X2fhspUtS— ICC (@ICC) November 23, 2025
భారత్పైనే!
ఆ తర్వాత అతడికి పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు. ఈ మ్యాచ్కు ముందుదాకా 6 టెస్టులు ఆడిన ముత్తుసామి చేసింది 279 పరుగులే. కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన అవకాశాన్ని ముత్తుసామి అందిపుచ్చుకున్నాడు. భారత్పై ఏకంగా సెంచరీ చేసి సత్తా చాటుకున్నాడు. కాగా, అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అతడికి ఇదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, ఓవర్నైట్ స్కోర్ 247-6తో రెండో రోజు ఆట ప్రారంభించిన సౌతాఫ్రికా ఇవాళ నాలుగు వికెట్లకు ఇంకో 242 పరుగులు చేసింది. ముత్తుసామితోపాటు, మార్కొ యాన్సెన్ (93) రాణించాడు. మార్క్రమ్ (38), రికెల్టన్ (35), స్టబ్స్ (49), బవుమా (41), జార్జీ (28), ముల్దార్ (13), ర్యాన్ (45) రాణించడంతో సఫారీ జట్టు మంచి స్కోర్ సాధించింది. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్ 4, రవీంద్ర జడేజా, సిరాజ్, బుమ్రా తలో 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
Team India’s bowlers toiled hard, but South Africa have secured a healthy first-innings score! 💪🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) November 23, 2025
Now it’s over to the gun batters! Who are you backing to score the most runs? 👇🔥#INDvSA 2nd Test, Day 2 LIVE NOW 👉https://t.co/J8u4bmcZud pic.twitter.com/tZQcthEtDl
