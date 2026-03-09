ETV Bharat / sports

T20 ప్రపంచకప్ ముగిసింది- మన ఛాంపియన్లు మళ్లీ బరిలో దిగేది ఎప్పుడంటే?

టీ20 వరల్డ్​కప్ ముగిసింది- మరి భారత్ తదుపరి మ్యాచ్​లు ఏంటి?- ఎప్పుడు ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?

Team India
Team India (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India 2026 : 2026 ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను భారత్ ఘనంగా ముగించింది. నెల రోజుల పాటు సాగిన ఈ టోర్నమెంట్​లో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించింది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం తొమ్మిది మ్యాచ్​లు ఆడగా, ఎనిమిది విజయాలు సాధించింది. సూపర్ 8లో సౌతాఫ్రికాపై ఓడినా, ఆ తర్వాత వరుస విజయాలతో టైటిట్ అందుకుంది. దీంతో దేశమంతా సంబరాల్లో మునిగితేలింది. అయితే వరల్డ్​కప్ గ్రాండ్​గా ముగిసింది. మరి టీమ్ఇండియా మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగనుంది? మన ఛాంపియన్లు భారత జెర్సీ ధరించి మళ్లీ ఎప్పుడు మైదానంలో కనిపించనున్నారో మీకు తెలుసా?

ఇక ప్రత్యర్థులుగా!
తాజాగా వరల్డ్​కప్ ముగిసింది. దీంతో రెండు వారాలపాటు ఆటగాళ్లు విశ్రాంతి తీసుకోనున్నారు. ఇక ఆ తదుపరి రెండు నెలలపాటు క్రికెట్ ప్రేమికులను ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ అయిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అలరించనుంది. ఫ్యాన్స్​ను అలరించేందుకు క్యాష్ రిచ్ లిగ్ ఐపీఎల్ సిద్ధమవుతుంది. ఇదే నెల 28న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఇన్ని రోజులు ఒక జట్టుగా ఆడుతూ, ట్రోఫీ కోసం కష్టపడ్డ మనోళ్లంతా ఒక్కో కలర్ జెర్సీలో ప్రత్యర్థులుగా పోటీ పడనున్నారు. సీనియర్లు ధోనీ, రోహిత్, కోహ్లీతోపాటు కుర్రాళ్లు కూడా ఈ బరిలో దిగి సత్తా చాటనున్నారు. దాదాపుగా రెండు నెలలు ఈ లీగ్ సాగుతుంది. అంటే మే నెల ముగిసేదాకా టీమ్ఇండియా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లు ఆడదన్నమాట!

మళ్లీ యాక్షన్​ మోడ్​లోకి ఎప్పుడంటే?
ఇక మే నెల ఆఖరి వారం దాకా ఐపీఎల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్​లోకి దిగనుంది. టీ20 వరల్డ్​కప్ తర్వాత నేరుగా జూన్​లోనే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడనుంది. వరుస సిరీస్​లతో భారత్ బిజీబిజీగా గడపనుంది. తొలుత జూన్​ నెలలో అఫ్గానిస్థాన్​తో భారత్ తలపడనుంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ సోమవారమే కన్ఫర్మ్ అయ్యింది.​ 2026 జూన్​లో భారత్ పర్యటనకు అఫ్గానిస్థాన్ రానుంది.

రో-కో కమ్​బ్యాక్!
అఫ్గాన్​ ఈ పర్యటనలో భారత్​తో ఒక టెస్టు మ్యాచ్, మూడు వన్డేల సిరీస్​ ఆడనుంది. దీంతో ఈ సిరీస్​లో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మైదానంలోకి దిగనున్నారు. రెండు జట్ల మధ్య ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ జూన్ 6న ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత అదే నెల 14న వన్డే సిరీస్ మొదలవుతుంది.

అఫ్గాన్ పర్యటన

  • ఏకైక టెస్టు - జూన్ 06- 10- న్యూ చండీగఢ్
  • తొలి వన్డే - జూన్ 14 - ధర్మశాల
  • రెండో వన్డే - జూన్ 17 - లఖ్​నవూ
  • మూడో వన్డే- జూన్ 20- చెన్నై

టెస్టు మ్యాచ్ ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఇక వన్డే సిరీస్​లో అన్ని మ్యాచ్​లు మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు షురు అవుతాయి.

అఫ్గాన్ తర్వాత ఎవరితో?
సొంత గడ్డపై అఫ్గానిస్థాన్​తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్​ పర్యటనకు వెళ్తుంది. అక్కడ ఆతిథ్య ఇంగ్లిష్ జట్టుతో భారత్ తొలుత5 టీ20 మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడనుంది. జులై 01న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తర్వాత భారత్ ఈ టూర్​లో 3 మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​లో ఆడనుంది. ఇది జులై 14న షురూ కానుంది. ఈ వన్డే సిరీస్​లోనూ రో-కో జోడి ఆడుతుంది!

T20 సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి టీ20 - జులై 01 - రివర్‌సైడ్ గ్రౌండ్, చెస్టర్-లె-స్ట్రీట్
  • రెండో టీ20 - జులై 04 - ఎమిరేట్స్ ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్- మాంచెస్టర్
  • మూడో టీ20 - జులై 07 - ట్రెండ్ బ్రిడ్జ్- నాటింగ్​హామ్
  • నాలుగో టీ20 - జులై 09 - కౌంటీ గ్రౌండ్- బ్రిస్టల్
  • ఐదో టీ20 - జులై 11 - ది రోజ్ బౌల్- సౌతాంప్టన్

వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - జులై 14 - బర్మింగ్​హామ్, ఎడ్జ్​బాస్టన్
  • రెండో వన్డే - జులై 16 - సోఫి గార్డెన్స్, కార్డిఫ్
  • మూడో వన్డే- జులై 19 - లార్డ్స్, లండన్

TAGGED:

TEAM INDIA NEXT MATCH
INDIA NEXT ODI MATCH 2026
ROHIT SHARMA NEXT MATCH
IND VS AFG ODI SERIES 2026
TEAM INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.