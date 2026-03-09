T20 ప్రపంచకప్ ముగిసింది- మన ఛాంపియన్లు మళ్లీ బరిలో దిగేది ఎప్పుడంటే?
టీ20 వరల్డ్కప్ ముగిసింది- మరి భారత్ తదుపరి మ్యాచ్లు ఏంటి?- ఎప్పుడు ఎవరితో ఆడనుందో తెలుసా?
Published : March 9, 2026 at 7:52 PM IST
Team India 2026 : 2026 ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ను భారత్ ఘనంగా ముగించింది. నెల రోజుల పాటు సాగిన ఈ టోర్నమెంట్లో టీమ్ఇండియా క్రికెట్ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించింది. ఈ టోర్నీలో మొత్తం తొమ్మిది మ్యాచ్లు ఆడగా, ఎనిమిది విజయాలు సాధించింది. సూపర్ 8లో సౌతాఫ్రికాపై ఓడినా, ఆ తర్వాత వరుస విజయాలతో టైటిట్ అందుకుంది. దీంతో దేశమంతా సంబరాల్లో మునిగితేలింది. అయితే వరల్డ్కప్ గ్రాండ్గా ముగిసింది. మరి టీమ్ఇండియా మళ్లీ ఎప్పుడు బరిలోకి దిగనుంది? మన ఛాంపియన్లు భారత జెర్సీ ధరించి మళ్లీ ఎప్పుడు మైదానంలో కనిపించనున్నారో మీకు తెలుసా?
ఇక ప్రత్యర్థులుగా!
తాజాగా వరల్డ్కప్ ముగిసింది. దీంతో రెండు వారాలపాటు ఆటగాళ్లు విశ్రాంతి తీసుకోనున్నారు. ఇక ఆ తదుపరి రెండు నెలలపాటు క్రికెట్ ప్రేమికులను ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ అయిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అలరించనుంది. ఫ్యాన్స్ను అలరించేందుకు క్యాష్ రిచ్ లిగ్ ఐపీఎల్ సిద్ధమవుతుంది. ఇదే నెల 28న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఇన్ని రోజులు ఒక జట్టుగా ఆడుతూ, ట్రోఫీ కోసం కష్టపడ్డ మనోళ్లంతా ఒక్కో కలర్ జెర్సీలో ప్రత్యర్థులుగా పోటీ పడనున్నారు. సీనియర్లు ధోనీ, రోహిత్, కోహ్లీతోపాటు కుర్రాళ్లు కూడా ఈ బరిలో దిగి సత్తా చాటనున్నారు. దాదాపుగా రెండు నెలలు ఈ లీగ్ సాగుతుంది. అంటే మే నెల ముగిసేదాకా టీమ్ఇండియా అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడదన్నమాట!
A momentous occasion to cherish forever 🙌🏆— BCCI (@BCCI) March 9, 2026
ICC Chair Mr. @JayShah handed over the ICC Men's T20 World Cup 2026 winners' trophy to Captain Surya Kumar Yadav and #TeamIndia on a special night in Ahmedabad 👏@surya_14kumar | #MenInBlue | #Final pic.twitter.com/B0AB5WxZAD
మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్లోకి ఎప్పుడంటే?
ఇక మే నెల ఆఖరి వారం దాకా ఐపీఎల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత టీమ్ఇండియా మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్లోకి దిగనుంది. టీ20 వరల్డ్కప్ తర్వాత నేరుగా జూన్లోనే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడనుంది. వరుస సిరీస్లతో భారత్ బిజీబిజీగా గడపనుంది. తొలుత జూన్ నెలలో అఫ్గానిస్థాన్తో భారత్ తలపడనుంది. దీనికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ సోమవారమే కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. 2026 జూన్లో భారత్ పర్యటనకు అఫ్గానిస్థాన్ రానుంది.
రో-కో కమ్బ్యాక్!
అఫ్గాన్ ఈ పర్యటనలో భారత్తో ఒక టెస్టు మ్యాచ్, మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. దీంతో ఈ సిరీస్లో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ మైదానంలోకి దిగనున్నారు. రెండు జట్ల మధ్య ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ జూన్ 6న ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత అదే నెల 14న వన్డే సిరీస్ మొదలవుతుంది.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) March 2, 2026
Here's a look at the schedule for Afghanistan Men’s Team’s tour of India in June 2026 🗓️
Details ▶️ https://t.co/OkJVip4AhJ#TeamIndia | #INDvAFG pic.twitter.com/CQhIliTf2E
అఫ్గాన్ పర్యటన
- ఏకైక టెస్టు - జూన్ 06- 10- న్యూ చండీగఢ్
- తొలి వన్డే - జూన్ 14 - ధర్మశాల
- రెండో వన్డే - జూన్ 17 - లఖ్నవూ
- మూడో వన్డే- జూన్ 20- చెన్నై
టెస్టు మ్యాచ్ ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఇక వన్డే సిరీస్లో అన్ని మ్యాచ్లు మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు షురు అవుతాయి.
అఫ్గాన్ తర్వాత ఎవరితో?
సొంత గడ్డపై అఫ్గానిస్థాన్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్తుంది. అక్కడ ఆతిథ్య ఇంగ్లిష్ జట్టుతో భారత్ తొలుత5 టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడనుంది. జులై 01న ఈ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. తర్వాత భారత్ ఈ టూర్లో 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో ఆడనుంది. ఇది జులై 14న షురూ కానుంది. ఈ వన్డే సిరీస్లోనూ రో-కో జోడి ఆడుతుంది!
T20 సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి టీ20 - జులై 01 - రివర్సైడ్ గ్రౌండ్, చెస్టర్-లె-స్ట్రీట్
- రెండో టీ20 - జులై 04 - ఎమిరేట్స్ ఓల్డ్ ట్రఫోర్డ్- మాంచెస్టర్
- మూడో టీ20 - జులై 07 - ట్రెండ్ బ్రిడ్జ్- నాటింగ్హామ్
- నాలుగో టీ20 - జులై 09 - కౌంటీ గ్రౌండ్- బ్రిస్టల్
- ఐదో టీ20 - జులై 11 - ది రోజ్ బౌల్- సౌతాంప్టన్
వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - జులై 14 - బర్మింగ్హామ్, ఎడ్జ్బాస్టన్
- రెండో వన్డే - జులై 16 - సోఫి గార్డెన్స్, కార్డిఫ్
- మూడో వన్డే- జులై 19 - లార్డ్స్, లండన్