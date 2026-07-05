చరిత్ర సృష్టించిన జకోవిచ్- ఫెదరర్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్
వింబుల్డన్ 2026లో మరో విజయం - గ్రాండ్ స్లామ్లో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పి జకోవిచ్
Published : July 5, 2026 at 11:00 PM IST
Djokovic breaks Federer Record : సెర్బియా టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జొకోవిచ్ కెరీర్లో మరో రికార్డు బద్దలుకొట్టాడు. ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న వింబుల్డన్లో జకోవిచ్ తాజాగా మరో విజయం సాధించాడు. వింబుల్డన్ పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో జకోవిచ్కు ఇది 106వ గెలుపు. దీంతో జకోవిచ్ వింబుల్డన్ చరిత్రలో పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో అత్యధిక మ్యాచ్లు నెగ్గిన ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ క్రమంలో రోజర్ ఫెదరర్ (105 విజయాలు) పేరిట ఉన్న అత్యధిక విజయాల రికార్డును జకోవిచ్ బ్రేక్ చేశాడు.
వింబుల్డన్ 2026లో జకోవిచ్ ఆదివారం రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఆర్. సఫియుల్లిన్ (రష్యా)ను ఢీ కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో జకోవిచ్ 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 తేడాతో విజయం సాధించాడు. తాజా విజయంతో జకోవిచ్ క్వార్టర్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు. జులై 07న క్వార్టర్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ గెలుపుతో పురుషుల విభాగంలో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన ప్లేయర్గా జకోవిచ్ నిలిచాడు. ఇక వింబుల్డన్ చరిత్రలో 120 విజయాలతో మార్టినా నవ్రతిలోవా అగ్రస్థానంలో ఉంది.
So good Safiullin had to clap 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Novak Djokovic continues to produce sensational tennis. pic.twitter.com/g5Ksu3h8FH