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చరిత్ర సృష్టించిన జకోవిచ్- ఫెదరర్ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ బ్రేక్

వింబుల్డన్ 2026లో మరో విజయం - గ్రాండ్ స్లామ్‌లో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పి జకోవిచ్

DJOKOVIC
DJOKOVIC (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 11:00 PM IST

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Djokovic breaks Federer Record : సెర్బియా టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జొకోవిచ్ కెరీర్​లో మరో రికార్డు బద్దలుకొట్టాడు. ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న వింబుల్డన్​లో జకోవిచ్ తాజాగా మరో విజయం సాధించాడు. వింబుల్డన్ పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో జకోవిచ్​కు ఇది 106వ గెలుపు. దీంతో జకోవిచ్ వింబుల్డన్ చరిత్రలో​ పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో అత్యధిక మ్యాచ్​లు నెగ్గిన ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఈ క్రమంలో రోజర్ ఫెదరర్ (105 విజయాలు) పేరిట ఉన్న అత్యధిక విజయాల రికార్డును జకోవిచ్ బ్రేక్ చేశాడు.

వింబుల్డన్ 2026లో జకోవిచ్ ఆదివారం రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఆర్. సఫియుల్లిన్ (రష్యా)ను ఢీ కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో జకోవిచ్ 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 తేడాతో విజయం సాధించాడు. తాజా విజయంతో జకోవిచ్ క్వార్టర్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లాడు. జులై 07న క్వార్టర్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ గెలుపుతో పురుషుల విభాగంలో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన ప్లేయర్​గా జకోవిచ్ నిలిచాడు. ఇక వింబుల్డన్ చరిత్రలో 120 విజయాలతో మార్టినా నవ్రతిలోవా అగ్రస్థానంలో ఉంది.

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DJOKOVIC VS FEDERER
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