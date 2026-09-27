క్వార్టర్స్లో సింధు ఓటమి- ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు తీవ్ర నిరాశ- ఈసారి ఒక్క పతకమే
ఆసియా క్రీడల్లో బ్యాడ్మింటన్లో ముగిసినన భారత్ పోరాటం- సింగిల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో సింధు, ఉన్నతి ఓటమి
Published : September 27, 2026 at 1:36 PM IST
Asian Games PV Sindhu : 2026 ఆసియా క్రీడల బ్యాడ్మింటన్ విభాగంలో భారత్ పోరాటం ముగిసింది. ఈసారి బ్యాట్మింటన్లో భారత్కు తీవ్ర నిరాశ మిగిలింది. ఆదివారం మహిళల సింగిల్స్లో ఒలింపిక్స్ పతక విజేత పీవీ సింధు, మరోవైపు 19ఏళ్ల ఉన్నతి హుడా క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో ఒడిపోయి ఇంటిబాట పట్టారు. దీంతో ప్రస్తుత ఆసియా గేమ్స్లో భారత్ బ్యాడ్మింటన్ జర్నీ ముగిసింది. భారీ అంచనాలతో దిగిన మన బ్యాడ్మింటన్ జట్టు కేవలం ఒక్క పతకంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.
పోరాడి ఓడిన సింధు
క్వార్టర్ పైనల్లో సింధు చైనాకు చెందిన చెన్ యుఫిని ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్లో 21-11, 18-21, 10-21 తేడాతో సింధు ఓడిపోయింది. మరోవైపు జపాన్కు చెందిన యమగుచితో తలపడ్డ ఉన్నతి 16-21, 21-14, 17-21 తేడాతో పరాజయం పాలైంది.
ఒక్క పతకమే
ఈ ఓటములతో బ్యాడ్మింటన్ వ్యక్తిగత విభాగాల్లో భారత్ ఒక్క పతకాన్ని కూడా సాధించలేకపోయింది. ఇక ఓవరాల్గా ఈ క్రీడల్లో భారత్కు ఒకే ఒక్క మెడల్ వచ్చింది. అది కూడా పురుషుల జట్టు సాధించిన కాంస్యం. ఇక గత సీజన్తో పోలిస్తే, భారత్కు ఈసారి రెండు పతకాలు తక్కువగా వచ్చాయి. 2022 హాంగ్జౌలో జరిగిన గత క్రీడల్లో పురుషుల జట్టు రజతం, సాత్విక్సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ డబుల్స్లో స్వర్ణం, అలాగే సింగిల్స్లో హెచ్.ఎస్. ప్రణయ్ కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు.
PV Sindhu’s Asian Games campaign ends in the Quarterfinals 💔😢— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
The Indian shuttler went down 21-11, 18-21, 10-21 to Tokyo Olympic champion and World No. 4 Chen Yufei 🇨🇳.
With this, India finish without a medal in the individual badminton events. pic.twitter.com/kjJzaf01Xk