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క్వార్టర్స్​లో సింధు ఓటమి- ఆసియా క్రీడల్లో భారత్​కు తీవ్ర నిరాశ- ఈసారి ఒక్క పతకమే

ఆసియా క్రీడల్లో బ్యాడ్మింటన్​లో ముగిసినన భారత్ పోరాటం- సింగిల్స్​ క్వార్టర్ ఫైనల్స్​లో సింధు, ఉన్నతి ఓటమి

PV SINDHU
పీవీ సింధు (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 1:36 PM IST

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Asian Games PV Sindhu : 2026 ఆసియా క్రీడల బ్యాడ్మింటన్ విభాగంలో​ భారత్​ పోరాటం ముగిసింది. ఈసారి బ్యాట్మింటన్​లో భారత్​కు తీవ్ర నిరాశ మిగిలింది. ఆదివారం మహిళల సింగిల్స్​లో ఒలింపిక్స్ పతక విజేత పీవీ సింధు, మరోవైపు 19ఏళ్ల ఉన్నతి హుడా క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో ఒడిపోయి ఇంటిబాట పట్టారు. దీంతో ప్రస్తుత ఆసియా గేమ్స్​లో భారత్​ బ్యాడ్మింటన్ జర్నీ ముగిసింది. భారీ అంచనాలతో దిగిన మన బ్యాడ్మింటన్ జట్టు కేవలం ఒక్క పతకంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

పోరాడి ఓడిన సింధు
క్వార్టర్ పైనల్​లో సింధు చైనాకు చెందిన చెన్ యుఫిని ఢీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్​లో 21-11, 18-21, 10-21 తేడాతో సింధు ఓడిపోయింది. మరోవైపు జపాన్​కు చెందిన యమగుచితో తలపడ్డ ఉన్నతి 16-21, 21-14, 17-21 తేడాతో పరాజయం పాలైంది.

ఒక్క పతకమే
ఈ ఓటములతో బ్యాడ్మింటన్ వ్యక్తిగత విభాగాల్లో భారత్ ఒక్క పతకాన్ని కూడా సాధించలేకపోయింది. ఇక ఓవరాల్​గా ఈ క్రీడల్లో భారత్​కు ఒకే ఒక్క మెడల్ వచ్చింది. అది కూడా పురుషుల జట్టు సాధించిన కాంస్యం. ఇక గత సీజన్​తో పోలిస్తే, భారత్​కు ఈసారి రెండు పతకాలు తక్కువగా వచ్చాయి. 2022 హాంగ్‌జౌలో జరిగిన గత క్రీడల్లో పురుషుల జట్టు రజతం, సాత్విక్‌సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి- చిరాగ్ శెట్టి జోడీ డబుల్స్​లో స్వర్ణం, అలాగే సింగిల్స్​లో హెచ్.ఎస్. ప్రణయ్ కాంస్యం దక్కించుకున్నాడు.

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