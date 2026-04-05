CSK vs RCB మ్యాచ్- 16ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి- ఈ ఆసక్తికర విషయం మీకు తెలుసా?

ఐపీఎల్​లో ఆసక్తికర పోరు- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్- పిచ్ రిపోర్ట్​ ఇదే!

RCB vs CSK IPL
RCB vs CSK IPL
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 3:24 PM IST

RCB vs CSK IPL 2026 : ఐపీఎల్​లో అత్యంత ఆసక్తికర పోరుకు సమయం వచ్చేసింది. ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5) చిన్నస్వామి వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక్కో జట్టుది ఒక్కో పరిస్థితిగా ఉంది. తొలి మ్యాచ్​లో నెగ్గిన ఆర్సీబీ అదే జోరు కొనసాగించాలని భావిస్తుండగా, మరోవైపు ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఓడిన చెన్నై, ఇప్పుడైనా నెగ్గి టోర్నీలో బోణీ కొట్టాలని ఆశిస్తుంది.

అయితే సీఎస్కే స్టార్ క్రికెటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఈ ఎడిషన్​కు కండరాలు పట్టేయడంతో ప్రారంభంలో కొన్ని మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు. ఇప్పటికే సీఎస్కే ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లో ధోనీ బరిలోకి దిగలేదు. ఇక ఇవాళ చెన్నైకి ఆర్సీబీతో జరగనున్న మ్యాచ్​కు సైతం దూరం కానున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇది తెలుసుకున్న అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ విషయం ఏంటంటే?

చెన్నై vs ఆర్సీబీ మ్యాచ్ అంటే ధోనీ - విరాట్​పైనే ఫ్యాన్స్ దృష్టి ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ మ్యాచ్​లో ధోనీ బరిలో దిగడం లేదు. దీంతో ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​కు ధోనీ గైర్హాజరవడం 16ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి కానుంది. చివరిసారిగా 2010లో ధోనీ గైర్హాజరీలో ఆర్సీబీతో సీఎస్కే మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్​ 2010 మార్చి 23న జరిగింది. ఈ మ్యాచ్​లో ధోనీ స్థానంలో సురేశ్ రైనా జట్టుకు తాత్కాలిక కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. ఇక వికెట్ కీపర్​గా పార్థివ్ పటేల్ బరిలోకి దిగాడు. సరిగ్గా 16ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఐపీఎల్​లో RCBతో జరిగే మ్యాచ్‌కు ధోనీ దూరమయ్యాడు.

ఇక ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆర్సీబీతో హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్​లో సీఎస్కే మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. 21 విజయాలతో ఆర్సీబీపై పోరులో ఆధిపత్యం చలాయిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ రెండు జట్ల మధ్య 35 మ్యాచ్​లు జరిగాయి. ఇందులో చెన్నై 21 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గగా, ఆర్సీబీ 13సార్లు విజయం సాధించింది. ఒక మ్యాచ్ టైగా ముగిసింది.

కాగా, చెన్నైపై విరాట్​కు మంచి రికార్డు ఉంది. ఐపీఎల్​లో సీఎస్కేపై అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఇన్నింగ్స్​ల్లో సీఎస్కేపై 1146 పరుగుల చేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో 1057 పరుగులతో రెండో ప్లేస్​లో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ 972 రన్స్​లో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

చిన్నస్వామి స్టేడియం అంటేనే పరుగుల వర్షం కురవడం ఖాయం అనేలా మారింది. ఈ పిచ్ సాధారణంగానే బ్యాటర్లకు అనుకూలం. అందులోనూ బౌండరీ లైన్ దగ్గరగా ఉండడంతో భారీ స్కోర్లు నమోదు అవుతుంటాయి. ప్రస్తుత సీజన్‌లోనే సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్- ఆర్సీబీ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు 200+ స్కోర్లు నమోదు చేశాయి. అందుకే టాస్ నెగ్గిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తుది జట్టు (అంచనా) : రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఆయుశ్ మాత్రే, కార్తీక్ శర్మ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, శివమ్ దూబే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ప్రశాంత్ వీర్/జెమీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, ఖలీల్ అహ్మద్, అన్సుల్ కాంబోజ్, మాట్ హెన్రీ/అకిల్ హొస్సేన్

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుది జట్టు (అంచనా) : ఫిల్ సాల్ట్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటీదార్ (కెప్టెన్), రొమారియో షెపర్డ్, టిమ్ డేవిడ్, జితేశ్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్య, భువనేశ్వర్ కుమార్, జాకబ్ డఫీ, అభినందన్ సింగ్, సుయాష్ శర్మ

