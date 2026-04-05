CSK vs RCB మ్యాచ్- 16ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి- ఈ ఆసక్తికర విషయం మీకు తెలుసా?
ఐపీఎల్లో ఆసక్తికర పోరు- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్- పిచ్ రిపోర్ట్ ఇదే!
Published : April 5, 2026 at 3:24 PM IST
RCB vs CSK IPL 2026 : ఐపీఎల్లో అత్యంత ఆసక్తికర పోరుకు సమయం వచ్చేసింది. ఆదివారం (ఏప్రిల్ 5) చిన్నస్వామి వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక్కో జట్టుది ఒక్కో పరిస్థితిగా ఉంది. తొలి మ్యాచ్లో నెగ్గిన ఆర్సీబీ అదే జోరు కొనసాగించాలని భావిస్తుండగా, మరోవైపు ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడిన చెన్నై, ఇప్పుడైనా నెగ్గి టోర్నీలో బోణీ కొట్టాలని ఆశిస్తుంది.
అయితే సీఎస్కే స్టార్ క్రికెటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఈ ఎడిషన్కు కండరాలు పట్టేయడంతో ప్రారంభంలో కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. ఇప్పటికే సీఎస్కే ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో ధోనీ బరిలోకి దిగలేదు. ఇక ఇవాళ చెన్నైకి ఆర్సీబీతో జరగనున్న మ్యాచ్కు సైతం దూరం కానున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇది తెలుసుకున్న అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ విషయం ఏంటంటే?
చెన్నై vs ఆర్సీబీ మ్యాచ్ అంటే ధోనీ - విరాట్పైనే ఫ్యాన్స్ దృష్టి ఉంటుంది. కానీ ఇవాళ మ్యాచ్లో ధోనీ బరిలో దిగడం లేదు. దీంతో ఐపీఎల్లో ఆర్సీబీతో మ్యాచ్కు ధోనీ గైర్హాజరవడం 16ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి కానుంది. చివరిసారిగా 2010లో ధోనీ గైర్హాజరీలో ఆర్సీబీతో సీఎస్కే మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్ 2010 మార్చి 23న జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో ధోనీ స్థానంలో సురేశ్ రైనా జట్టుకు తాత్కాలిక కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. ఇక వికెట్ కీపర్గా పార్థివ్ పటేల్ బరిలోకి దిగాడు. సరిగ్గా 16ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఐపీఎల్లో RCBతో జరిగే మ్యాచ్కు ధోనీ దూరమయ్యాడు.
Head To Head
ఇక ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆర్సీబీతో హెడ్ టు హెడ్ రికార్డ్లో సీఎస్కే మెరుగైన స్థితిలో ఉంది. 21 విజయాలతో ఆర్సీబీపై పోరులో ఆధిపత్యం చలాయిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ రెండు జట్ల మధ్య 35 మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో చెన్నై 21 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గగా, ఆర్సీబీ 13సార్లు విజయం సాధించింది. ఒక మ్యాచ్ టైగా ముగిసింది.
విరాట్ vs చెన్నై
కాగా, చెన్నైపై విరాట్కు మంచి రికార్డు ఉంది. ఐపీఎల్లో సీఎస్కేపై అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఇన్నింగ్స్ల్లో సీఎస్కేపై 1146 పరుగుల చేశాడు. ఈ లిస్ట్లో 1057 పరుగులతో రెండో ప్లేస్లో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ 972 రన్స్లో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
పిచ్ రిపోర్ట్!
చిన్నస్వామి స్టేడియం అంటేనే పరుగుల వర్షం కురవడం ఖాయం అనేలా మారింది. ఈ పిచ్ సాధారణంగానే బ్యాటర్లకు అనుకూలం. అందులోనూ బౌండరీ లైన్ దగ్గరగా ఉండడంతో భారీ స్కోర్లు నమోదు అవుతుంటాయి. ప్రస్తుత సీజన్లోనే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్- ఆర్సీబీ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు 200+ స్కోర్లు నమోదు చేశాయి. అందుకే టాస్ నెగ్గిన జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తుది జట్టు (అంచనా) : రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఆయుశ్ మాత్రే, కార్తీక్ శర్మ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, శివమ్ దూబే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ప్రశాంత్ వీర్/జెమీ ఓవర్టన్, నూర్ అహ్మద్, ఖలీల్ అహ్మద్, అన్సుల్ కాంబోజ్, మాట్ హెన్రీ/అకిల్ హొస్సేన్
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుది జట్టు (అంచనా) : ఫిల్ సాల్ట్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటీదార్ (కెప్టెన్), రొమారియో షెపర్డ్, టిమ్ డేవిడ్, జితేశ్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్య, భువనేశ్వర్ కుమార్, జాకబ్ డఫీ, అభినందన్ సింగ్, సుయాష్ శర్మ
