టీమ్ఇండియా 'ఇండిపెండెన్స్ డే' స్పెషల్ - పంద్రాగస్టునాడు భారత్ ఆడిన మ్యాచ్లివే!
80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు భారత్ చారిత్రక మ్యాచ్ - ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా టీమ్ఇండియా గతంలో ఆడిన మ్యాచ్లివే - ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : August 15, 2026 at 12:58 PM IST
Team India 15th August Matches : నేడు భారత్ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్న టీమ్ఇండియా ఆతిథ్య జట్టుతో కీలకమైన టెస్టు సిరీస్ను ప్రారంభించింది. రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా ఇవాళ గాలే వేదికగా తొలి టెస్టు షురూ అయ్యింది. అయితే ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే టెస్టుకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఇది భారత్కు 600వ టెస్టు మ్యాచ్ కావడం విశేషం. క్రికెట్లో ఈ మైలురాయి అందుకున్న మూడో దేశంగా భారత్ నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా మాత్రమే ఇప్పటివరకు 600కు పైగా టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడాయి.
ఓ పక్క దేశమంతా సంబరాలు జరుపుకుంటుండగా, మరోపక్క భారత జట్టు దేశానికి కీర్తిని తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మైదానంలోకి దిగి శ్రీలంకను ఢీ కొడుతోంది. ఈ క్రమంలో అభిమానులు దీనిని భారత్కు ప్రతిష్ఠాత్మక టెస్టుగా భావిస్తున్నారు. ఇందులో ఘన విజయం సాధించాలని ఆశిస్తున్నారు. అయితే ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగడం ఇదేం తొలిసారి కాదు. గతంలో పలుమార్లు భారత క్రికెట్ జట్టు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున యాక్షన్లోకి దిగింది. మరి ఎన్నిసార్లు ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు టీమ్ఇండియా మ్యాచ్లు ఆడింది? అందులో ఫలితాలు ఎలా వచ్చాయి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
On the occasion of Independence Day, #TeamIndia gathered at Galle to hoist the Tricolour 🇮🇳 ahead of the First #SLvIND Test.#IndependenceDay pic.twitter.com/tHKIggV6AU— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
తొలిసారి ఎప్పుడంటే?
1952 ఆగస్టు 15న భారత జట్టు మొదటిసారిగా ఇండిపెండెన్స్ డే మ్యాచ్ ఆడింది. అప్పుడు ఇంగ్లాండ్తో తలపడింది. అయితే వర్షం కారణంగా ఆ మ్యాచ్ డ్రా గా ముగిసింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్లో ఇంగ్లాండ్ 326 పరుగులు చేయగా, భారత్ 98 పరుగులకే ఆలౌటైంది
రెండోసారి
2001లో భారత్ రెండోసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంకను ఢీ కొట్టింది. ఈ టెస్టు మ్యాచ్లో భారత్ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. భారత్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 187 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 180 పరుగులు చేసింది. శ్రీలంక తొలి ఇన్నింగ్స్లో 362 పరుగులు చేయగా, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 6 పరుగులు స్కోర్ చేసి విజయం ఖాతాలో వేసుకుంది.
మూడోసారి
టీమ్ఇండియా మూడోసారి 2014 ఆగస్టు 15న మైదానంలోకి దిగింది. మరోసారి ఇంగ్లాండ్తోనే తలపడింది. లండన్లోని ఓవల్ మైదానంలో జరిగిన ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్లో భారత్కు షాకింగ్ ఫలితం వచ్చింది. ఇందులో టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్, 244 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 486 పరుగులు చేసింది. కానీ భారత్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 148 పరుగులకు ఆలౌటై, ఫాలోఆన్లో పడింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 94 పరుగులకే కుప్పకూలింది.
నాలుగోసారి
గాలె వేదికగా శ్రీలంకతో భారత్ మరోసారి ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు తలపడింది. 2015 ఆగస్టు 15న జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 63 పరుగుల తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య శ్రీలంక తొలి ఇన్నింగ్స్లో 183 స్వల్ప స్కోరుకే ఆలౌట్ అయినా రెండో ఇన్నింగ్స్లో 367 పరుగులు చేసింది. భారత్ మాత్రం భారత్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 375 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసినా, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 112 పరుగులకు కుప్పకూలి 63 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది.
ఐదోసారి
2019లో టీమ్ఇండియా ఐదోసారి ఈ స్పెషల్ డే రోజు బరిలోకి దిగింది. ఈసారి వెస్టిండీస్తో తలపడిన టీమ్ఇండియా విజయం సాధించింది. ఇండిపెండెన్ డే సందర్భంగా జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్కు ఇదే తొలి విజయం కావడం విశేషం. వెస్టిండీస్తో వన్డే మ్యాచ్ ఆడిన భారత్ వెస్టిండీస్ను 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్లో కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ (114*) సాధించి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు.
ఆరోసారి
2021లో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు టీమ్ఇండియా ఆరోసారి మైదానంలోకి దిగింది. లార్డ్స్లో జరిగిన ఆ టెస్టు మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్పై భారత్ చరిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఈ మ్యాచ్ ఆగస్టు 12న ప్రారంభమైన మ్యాచ్ ఆగస్టు 15న ముగిసింది. ఇందులో టీమ్ఇండియా 151 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపులో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ షమీ, కేఎల్ రాహుల్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బమ్రా- షమీ ఈ మ్యాచ్లో 89 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. భారత్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 364 పరుగులు చేయగా, రెండో ఇన్నింగ్స్ను 298 పరుగుల వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. మరోవైపు, ఇంగ్లాండ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 391 పరుగులు చేసినప్పటికీ, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 120 పరుగులకే ఆలౌటైంది.
KL Rahul and Yashasvi Jaiswal are opening the batting for #TeamIndia in a milestone game.— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
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ఇప్పుడు ఏడోసారి
తాజాగా మరోసారి 2026 ఆగస్టు 15న భారత జట్టు శ్రీలంకలోని గాలె స్టేడియంలో బరిలోకి దిగింది. శ్రీలంకతో తొలి మ్యాచ్ ఆడుతోంది. అలా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా ఆరుసార్లు బరిలోకి దిగింది. ఇందులో భారత్ రెండింటిలో గెలిచి, మూడింటిలో ఓడిపోయింది. ఒకటి ఫలితం తేలకుండా ముగిసింది.
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