'ఒకవేళ నన్ను బౌలర్గా ఆడమని అడిగినా ఆడేస్తాను'- ధ్రువ్ జురెల్
Dhruv Jurel vs NZ : న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో భారత్ పటిష్ఠ స్థితిలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో ధ్రువ్ జురెల్ డీసెంట్ హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు.
Published : November 22, 2026 at 3:25 PM IST
వెల్లింగ్టన్ టెస్టులో న్యూజిలాండ్పై టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ ధ్రువ్ కీలక ఇన్నింగ్స్తో మెరిశాడు. ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు దిగిన అతడు 79 బంతుల్లో 78 పరుగులతో సత్తా చాటాడు. అయితే వికెట్ కీపర్ అయిన జురెల్ను ఈ మ్యాచ్లో కేవలం బ్యాటర్గానే తీసుకున్నారు. కీపింగ్ బాధ్యతలు రిషభ్ పంత్ చూస్తున్నాడు. దీంతో కేవలం బ్యాటర్గానే ధ్రువ్ జురెల్ జట్టులో ఉన్నాడు. దీనిపై మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న జురెల్ మాట్లాడాడు.
తన మొదటి ప్రాధాన్యత జట్టు ప్రయోజనాలకే ఉంటుందని జురెల్ స్పష్టం చేశాడు. దేశం కోసం ఆడుతున్నప్పుడు ఏ పాత్ర పోషించడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటానని అన్నాడు. జాతీయ జట్టు తరపున ఆడటమే తన ప్రాధాన్యత అని, యాజమాన్యం ఏ పాత్రలో ఆడమని కోరితే ఆ పాత్రలో ఆడేందుకు తాను సిద్ధమని స్పష్టం చేశాడు. "దేశం కోసం ఆడేటప్పుడు, నేను అన్నింటికీ సిద్ధంగానే ఉంటాను. 'కుదరదు' అని చెప్పే ఆలోచనే ఉండదు. మేనేజ్మెంట్ ఒకవేళ నన్ను బౌలర్గా ఆడమని అడిగినా, అందుకు కూడా నేను సిద్ధమే" అని జురెల్ విలేకరుల సమావేశంలో పేర్కొన్నాడు.
Dhruv Jurel channeling his inner Eknath Solkar to pull off that absolute screamer! 😵 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/JB9nxOld2x— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
ఇదే సమావేశంలో తన తోటి ఆటగాడు రిషభ్ పంత్పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. "రిషబ్ అద్భుతంగా ఆడతాడు. అతని మైండ్సెట్ గురించి నేను తరచుగా అడుగుతుంటాను. అతడు సాధారణంగా ఆడతాడని అనుకుంటున్న సమయంలోనే, భారీ షాట్లు కొడతాడు. ఒక మెంటార్గా అతను నాకు ఎంతో ఇష్టం" అని పంత్ను ప్రశంసించాడు. ఈ మ్యాచ్లో తొలి ఇన్నింగ్స్లో పంత్ 128 పరుగులు బాదాడు.