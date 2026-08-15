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రికార్డు సృష్టించిన దేవదత్ పడిక్కల్- భారత టెస్ట్ హిస్టరీలోనే రేర్ ఫీట్- ఫస్ట్​డే గేమ్ కంప్లీట్

భారత్ - శ్రీలంక తొలి టెస్టు మ్యాచ్ - సెంచరీ సాధించిన దేవదత్ పడిక్కల్ - తొలి రోజు నమోదైన రికార్డులు

Devdutt Padikkal
దేవదత్ పడిక్కల్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 5:33 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 6:54 PM IST

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Ind vs SL Test : శ్రీలంకతో జరుగుతున్న ఇండిపెండెన్స్ డే టెస్టులో భారత యువ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో పడిక్కల్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు జరిగిన అంతర్జాతీయ మ్యాచ్​లో శతకం బాదిన భారత తొలి బ్యాటర్​గా పడిక్కల్ రికార్డు సృష్టించాడు. అలాగే అతడి కెరీర్​లో టెస్టుల్లో ఇదే సెంచరీ కావడం కూడా విశేషం.

గాలే మైదానంలో లంకతో జరుతున్న మొదటి టెస్టులో వన్​డౌన్​లో బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన పడిక్కల్ చూడచక్కనైన షాట్లతో అలరించాడు. కేఎల్ రాహుల్ (77)తో కలిసి రెండో వికెట్​కు 150 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యం నిర్మించాడు. 134 బంతుల్లో 100 పరుగుల మార్క్ అందుకున్నాడు. దీంతో ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు జరిగిన టెస్టుల్లో సెంచరీ సాధించిన భారత మొట్టమొదటి బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. తన కెరీర్​లో ఆడుతున్న మూడో మ్యాచ్​లోనే ఇంతటి అరుదైన ఘనత అందుకోవడం విశేషం. దీంతోపాటు పడిక్కల్ మరికొన్ని రికార్డులు కొట్టాడు. అవేంటంటే?

గంగూలీ తర్వాత రెండో బ్యాటర్​గా!
21వ శతాబ్దంలో టెస్టుల్లో మూడో స్థానంలో వచ్చి సెంచరీ బాదిన భారత రెండో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బ్యాటర్​గానూ పడిక్కల్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడికంటే ముందు మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. అతడు 2002లో దిల్లీ వేదికగా జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్​లో సెంచరీ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్​లో గంగూలీ 136 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ 24 ఏళ్లకు పడిక్కల్ ఆ ఘనత సాధించడం విశేషం.

టెస్టుల్లో నెం.3 స్థానంలో సెంచరీ బాదిన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్లు

  • వినోద్ కాంబ్లీ - 4 సెంచరీలు
  • సౌరభ్ గంగూలీ - 3 సెంచరీలు
  • సలీమ్ దురాణి, బాపు నడ్కర్నీ, అజిత్ వాడేకర్, ఏక్​నాథ్ సోలంకి, సురిందర్ అమర్​నాథ్, దేవదత్ పడిక్కల్ ఒక్కో సెంచరీ బాదారు

భారత్ తుది జట్టు
యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, దేవదత్ పడిక్కల్, శుభమాన్ గిల్ (కెప్టెన్), రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, ధ్రువ్ జురెల్, మానవ్ సుతార్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్​ కృష్ణ

శ్రీలంక తుది జట్టు
లహిరు ఉదాన, నిషాన్ ఫెర్నాండో, దినేశ్ చండిమాల్, కమిందు మెండిస్, ధనంజయ డి సిల్వా (కెప్టెన్), సోనాల్ దినుషా, నిరోషన్ డిక్వెల్లా (వికెట్ కీపర్), కేశర నువంత, ప్రబాత్ జయసూర్య, లహిరు కుమార, అసిత ఫెర్నాండో

తొలి ఆట పూర్తి
మరోవైపు, తొలిరోజు మొదటి రోజు టీమ్​ఇండియా పటిష్ట స్థితిలో నిలిచింది. ఆట ముగిసే సమయానికి భారత జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 2 వికెట్ల నష్టానికి 288 పరుగులు చేసింది. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత జట్టుకు వర్షం పలుమార్లు ఆటంకం కలిగించినప్పటికీ దేవదత్ పడిక్కల్ అద్భుత శతకంతో కదం తొక్కాడు. 178 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు ఒక సిక్స్‌తో 131 పరుగులు చేశాడు. ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ 32 పరుగులు చేసి రనౌట్ అయ్యాడు. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ 16 పరుగులే చేసి నిరాశపరిచాడు.

అర్ధశతకంతో రాణించిన కేఎల్ రాహుల్ రిటైర్డ్ హర్ట్‌గా వెనుదిరగ్గా అనంతరం వచ్చిన రిషభ్‌ పంత్ పడిక్కల్‌కు చక్కటి సహకారం అందించాడు. మూడో సెషన్‌లో వరుణుడి అంతరాయం తర్వాత ఆట తిరిగి ప్రారంభమైన వేళ పడిక్కల్ బౌండరీలతో విరుచుకుపడి జట్టు స్కోరును భారీగా పెంచాడు. తొలి రోజు ఆట ముగిసే సరికి పడిక్కల్ 131, పంత్ 27 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

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Last Updated : August 15, 2026 at 6:54 PM IST

TAGGED:

SRI LANKA VS INDIA
IND VS SL TEST 2026

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