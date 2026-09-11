వినేశ్ ఫొగాట్కు బిగ్ షాక్ - వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రయల్స్లో నో ఛాన్స్!
వినేశ్కు భారీ షాకిచ్చిన దిల్లీ హైకోర్టు - ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ ట్రయల్స్లో పాల్గొనేలా అనుమతి ఇవ్వాలన్న పిటిషన్ను తోసిపుచ్చిన న్యాయస్థానం
Published : September 11, 2026 at 3:48 PM IST
Vinesh Phogat Court Case : భారత రెజ్లర్ వినేశ్ ఫోగాట్కు దిల్లీ హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2026 సీనియర్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలంటూ వినేశ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను దిల్లీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. డబ్ల్యూఎఫ్ఐ నిర్దేశించిన అర్హత ప్రమాణాలను కేవలం ఒక్కరి కోసం సవరించి అనుమతి ఇవ్వడం అనేది నిబంధనలకు విరుద్ధమని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. ఈ అర్హత ప్రమాణాలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయని కోర్టు తాజా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం జస్టిస్ స్వర్ణ కాంత శర్మ ఆమె అభ్యర్థనను కొట్టివేశారు. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వాలనుకుంటున్న వినేశ్ ఆశలకు గట్టి దెబ్బ తగిలినట్లైంది.
ఇదీ జరిగింది
2026 సీనియర్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ట్రయల్స్ సెప్టెంబర్ 14న దిల్లీలో జరగనున్నాయి. అయితే ఈ ట్రయల్స్కు సంబంధించి డబ్ల్యూఎఫ్ఐ (రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) సెప్టెంబర్ 7న ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. ఇందులో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం, నిర్ణీత టోర్నమెంట్లలో పతకాలు సాధించిన వారు, జాతీయ శిక్షణా శిబిరాల్లో పాల్గొన్నవారు, 2026 అండర్-20 వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లకు ఎంపికైన అథ్లెట్లకు మాత్రమే ఈ ట్రయల్స్లో పాల్గొనే అర్హత ఉంటుంది.
The Delhi High Court has refused to allow wrestler Vinesh Phogat to participate in the selection trials for the 2026 Senior World Championship. Justice Swarna Kanta Sharma, in an interim order, said the court cannot grant Vinesh special exemption from the rules to participate in… pic.twitter.com/rEt7c5HKRk— IANS (@ians_india) September 11, 2026
అయితే ప్రెగ్నెన్సీ, ప్రసవం, ప్రసవానంతరం కోలుకునే సమయం కారణంగానే తాను కొన్ని ఈవెంట్లకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని ఆమె కోర్టుకు తెలిపింది. దీంతోపాటు డబ్ల్యూఎఫ్ఐ తనపై జారీ చేసిన 'షోకాజ్ నోటీసు' వల్ల కూడా ఇంకొన్ని ఈవెంట్లలో పాల్గొనలేకపోయినట్లు చెప్పింది. దీంతో ఈ వరల్డ్ సీనియర్ పోటీలకు నేరుగా ఎంపిక చేయాలని కోరడం లేదని, కనీసం ట్రయల్స్లో పోటీ పడే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ వినేశ్ రీసెంట్గా కోర్టును ఆశ్రయించింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
2026 సెప్టెంబర్ 7 నాటి సర్క్యులర్లో డబ్ల్యూఎఫ్ఐ పేర్కొన్న అర్హత ప్రమాణాలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయని కోర్టు ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు ఒక్కరి కోసం మార్చలేమని పేర్కొంటూ వినేశ్ పిటిషన్ను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే మే నెలలో జరిగిన ఆసియా క్రీడల ఎంపిక ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఆమెకు అనుమతినిచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా కోర్టు గుర్తు చేసింది.