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వినేశ్ ఫొగాట్​కు బిగ్ షాక్ - వరల్డ్​ ఛాంపియన్‌షిప్ ట్రయల్స్‌లో నో ఛాన్స్!

వినేశ్​కు భారీ షాకిచ్చిన దిల్లీ హైకోర్టు - ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనేలా అనుమతి ఇవ్వాలన్న పిటిషన్​ను తోసిపుచ్చిన న్యాయస్థానం

Vinesh Phogat
వినేశ్ ఫోగాట్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 3:48 PM IST

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Vinesh Phogat Court Case : భారత రెజ్లర్ వినేశ్ ఫోగాట్‌కు దిల్లీ హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2026 సీనియర్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలంటూ వినేశ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్​ను దిల్లీ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. డబ్ల్యూఎఫ్​ఐ నిర్దేశించిన అర్హత ప్రమాణాలను కేవలం ఒక్కరి కోసం సవరించి అనుమతి ఇవ్వడం అనేది నిబంధనలకు విరుద్ధమని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. ఈ అర్హత ప్రమాణాలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయని కోర్టు తాజా ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం జస్టిస్ స్వర్ణ కాంత శర్మ ఆమె అభ్యర్థనను కొట్టివేశారు. దీంతో ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్​లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వాలనుకుంటున్న వినేశ్ ఆశలకు గట్టి దెబ్బ తగిలినట్లైంది.

ఇదీ జరిగింది
2026 సీనియర్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ట్రయల్స్‌ సెప్టెంబర్ 14న దిల్లీలో జరగనున్నాయి. అయితే ఈ ట్రయల్స్​కు సంబంధించి డబ్ల్యూఎఫ్​ఐ (రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా) సెప్టెంబర్ 7న ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. ఇందులో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం, నిర్ణీత టోర్నమెంట్‌లలో పతకాలు సాధించిన వారు, జాతీయ శిక్షణా శిబిరాల్లో పాల్గొన్నవారు, 2026 అండర్-20 వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లకు ఎంపికైన అథ్లెట్లకు మాత్రమే ఈ ట్రయల్స్​లో పాల్గొనే అర్హత ఉంటుంది.

అయితే ప్రెగ్నెన్సీ, ప్రసవం, ప్రసవానంతరం కోలుకునే సమయం కారణంగానే తాను కొన్ని ఈవెంట్‌లకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని ఆమె కోర్టుకు తెలిపింది. దీంతోపాటు డబ్ల్యూఎఫ్​ఐ తనపై జారీ చేసిన 'షోకాజ్ నోటీసు' వల్ల కూడా ఇంకొన్ని ఈవెంట్లలో పాల్గొనలేకపోయినట్లు చెప్పింది. దీంతో ఈ వరల్డ్ సీనియర్ పోటీలకు నేరుగా ఎంపిక చేయాలని కోరడం లేదని, కనీసం ట్రయల్స్‌లో పోటీ పడే అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ వినేశ్ రీసెంట్​గా కోర్టును ఆశ్రయించింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

2026 సెప్టెంబర్ 7 నాటి సర్క్యులర్‌లో డబ్ల్యూఎఫ్​ఐ పేర్కొన్న అర్హత ప్రమాణాలు అందరికీ సమానంగా వర్తిస్తాయని కోర్టు ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు ఒక్కరి కోసం మార్చలేమని పేర్కొంటూ వినేశ్ పిటిషన్​ను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే మే నెలలో జరిగిన ఆసియా క్రీడల ఎంపిక ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనేందుకు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఆమెకు అనుమతినిచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా కోర్టు గుర్తు చేసింది.

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వినేశ్ ఫొగాట్ అనర్హత కేసు
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