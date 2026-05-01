రాజస్థాన్పై 'దిల్లీ ధమాకా'- రఫ్పాడించిన రాహుల్, నిస్సంక
వరుసగా మూడు ఓటముల తర్వాత గెలిచిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్- భారీ స్కోర్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ ఓటమి!
Published : May 1, 2026 at 11:27 PM IST
DC vs RR IPL 2026 : రాజస్థాన్ రాయల్స్పై దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రఫ్పాడించింది. గత మ్యాచ్లో ఆర్సీబీపై 75 పరుగులకే కుప్పకూలిన దిల్లీ రాజస్థాన్పై పంజా విసిరింది. 226 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను సైతం అలవోకగా ఛేదించింది. ఫలితంగా హ్యాట్రిక్ ఓటముల తర్వాత గెలుపు బాట పట్టింది. ఓపెనర్లు కేఎల్ రాహుల్ (75 పరుగులు), పాథుమ్ నిస్సంక (62 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించడంతో భారీ ఛేదనను దిల్లీ 19.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా, తుషార్ దేశ్పాండే, జోఫ్రా ఆర్చర్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 225 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (90 పరుగులు) సత్తా చాటాడు. ధ్రువ్ జురెల్ (42 పరుగులు) రాణించాడు. చివర్లో డోనొవన్ ఫరీర్ (47 పరుగులు, 14 బంతుల్లో) రెచ్చిపోయాడు. దీంతో రాజస్థాన్కు భారీ స్కోర్ దక్కింది. దిల్లీ బౌలర్లలో మిచెల్ స్టార్క్ 3, కైల్ జెమీసన్, అక్షర్ పటేల్, నటరాజన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తాజా విజయంతో దిల్లీ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఆ జట్టు ఇప్పటిదాకా 9 మ్యాచ్లు ఆడగా నాలుగింట్లో నెగ్గింది. ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఓడింది. 8 పాయింట్లతో ప్రస్తుతం ఆరో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. మరోవైపు, రాజస్థాన్ 10 మ్యాచ్ల్లో నాలుగో ఓటమితో నాలుగో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.