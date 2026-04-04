రఫ్పాడించిన రిజ్వీ- ముంబయిపై దిల్లీ గ్రాండ్ విక్టరీ
సొంతగడ్డపై దిల్లీ ఆల్రౌండ్ షో- వరుసగా రెండో విజయం నమోదు- ఓడిన ముంబయి ఇండియన్స్
Published : April 4, 2026 at 7:04 PM IST
DC vs MI IPL 2026 : దిల్లీ క్యాపిటల్స్ అదరగొట్టింది. తొలి మ్యాచ్లో విజయంతో జోరుమీదున్న ఆ జట్టు తాజాగా ముంబయి ఇండియన్స్పై గెలుపొందింది. దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో దిల్లీ 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ముంబయి నిర్దేశించిన 163 పరుగులు లక్ష్యాన్ని 18.1 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. గత మ్యాచ్ హీరో సమీర్ రిజ్వీ (90) మరోసారి కీలక ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. ముంబయి బౌలర్లలో దీపక్ చాహర్, మయంక్ మార్కండే, తిలక్ వర్మ చెరో వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఓ మోస్తారు ఛేదనలో దిల్లీకి తొలి ఓవర్లోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ (1)ను దీపక్ చాహర్ ఇన్నింగ్స్ నాలుగో బంతికే పెవిలియన్కు చేర్చాడు. తర్వాతి ఓవర్లో నితీశ్ రానా (0) రనౌట్ అయ్యాడు. దీంతో దిల్లీ 7 పరుగులకే 2 వికెట్లు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో పాథుమ్ నిస్సంక (44 పరుగులు), సమీర్ రిజ్వీ (90) ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దారు. తొలుత నెమ్మదిగానే ఆడినప్పటికీ వీలు చిక్కినప్పుడు బౌండరీలు బాది లక్ష్యాన్ని కరిగించారు.
ఈ క్రమంలో హాఫ్ సెంచరీకి చేరువైన నిస్సంకను 9.5 ఓవర్ వద్ద మార్కండే ఔట్ చేశాడు. దీంతో మూడో వికెట్కు 66 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది. ఇక 10 ఓవర్లకు దిల్లీ 73-3తో నిలిచింది. దీంతో ముంబయి అప్పటికీ గేమ్లోనే ఉంది. కానీ ఆ తర్వాతి ఓవర్లో రిజ్వీ గేరు మార్చాడు. కార్బిన్ బాష్ వేసిన 11వ ఓవర్లో 20, మార్కండే 12 ఓవర్లో 14 పరుగులు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత బుమ్రా ఓవర్లో 1 పరుగే వచ్చింది. కానీ, 14వ ఓవర్ నుంచి రిజ్వీ ఇంకా రెచ్చిపోయాడు.
Making it count AGAIN 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
Sameer Rizvi with another match-winning knock 🔝
Catch his clutch innings ▶️ https://t.co/1gg8xysuFU#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvMI | @DelhiCapitals pic.twitter.com/jNywJTDRka
దీంతో చాలాసేపు ముందే దిల్లీ విజయం ఖాయమైంది. ఇక సెంచరీ వైపునకు దుసుకెళ్తున్న రిజ్వీని అనూహ్యంగా తిలక్ ఔట్ చేశాడు. కానీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. నాలుగో వికెట్కు మిల్లర్తో కలిసి రిజ్వీ నిర్మించిన 78 (39 బంతుల్లో) పరుగులు పార్ట్నర్షిప్కు బ్రేక్ పడింది. చివర్లో మిల్లర్ 21 పరుగులు మ్యాచ్ పూర్తి చేశాడు.
IPLలో సమీర్ రిజ్వీ గత మ్యాచ్ల్లో సాధించిన స్కోర్లు
- 58* (25) vs పంజాబ్ కింగ్స్- 2025
- 70* (47) vs లఖ్నవూ సూపర్ కింగ్స్- 2026
- 90 (51) vs ముంబయి ఇండియన్స్ - 2026
సూర్య కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి ఇండియన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 162 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (51 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (35 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. చివర్లో నమన్ ధీర్ (28), మిచెల్ శాంట్నర్ (18 పరుగులు), కార్బిన్ బాష్ (11 పరుగులు) పోరాడడంతో ముంబయి 160+ స్కోర్ చేయగలిగింది. దిల్లీ బౌలర్లలో ముకేశ్ కుమార్ 2, లుంగి ఎంగ్డి, అక్షర్ పటేల్, విప్రజ్ నిగమ్, టి నటరాజన్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
A sweet homecoming 🏠— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2026
Axar Patel-led @DelhiCapitals make it 2⃣ wins in 2⃣ with a commanding six-wicket victory in Delhi 👏🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/lufWYIGWql#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvMI pic.twitter.com/0I3mgme3bL
హార్దిక్ దూరం!
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో ముంబయి ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య ఆడలేదు. అనారోగ్యం కారణంగా అతడు దూరమైనట్లు ఫ్రాంచైజీ తెలిపింది. అతడి స్థానంలో జట్టును సూర్యకుమార్ యాదవ్ నడిపించాడు.
ఈ మ్యాచ్లో ముంబయి పేసర్ దీపక్ చాహర్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తొలి ఓవర్ బౌలింగ్ చేసిన చాహర్ నాలుగో బంతికే దిల్లీ ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ (0)ను ఔట్ చేశాడు. దీంతో ఐపీఎల్లో తొలి ఓవర్లోనే చాహర్ పడగొట్టిన వికెట్ల సంఖ్య 15కు చేరింది. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లో మొదటి అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన లిస్ట్లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు.
IPLలో మొదటి ఓవర్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు
- 32 - ట్రెంట్ బౌల్ట్ (104 మ్యాచ్లు)
- 27 - భువనేశ్వర్ కుమార్ (136 మ్యాచ్లు)
- 16 - దీపక్ చాహర్ (84 మ్యాచ్లు)*
- 15 - ప్రవీణ్ కుమార్ (89 మ్యాచ్లు)
- 13 - సందీప్ శర్మ (78 మ్యాచ్లు)
- 12 - జహీర్ ఖాన్ (65 మ్యాచ్లు)
