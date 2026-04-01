లఖ్నవూపై దిల్లీ క్యాపిటల్స్ గ్రాండ్ విక్టరీ- రిజ్వీ సూపర్ ఇన్నింగ్స్
IPL 2026 : లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్- దిల్లీ క్యాపిటల్స్
Published : April 1, 2026 at 11:05 PM IST
LSG vs DC : 2026 ఐపీఎల్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ బోణీ కొట్టింది. బుధవారం లఖ్నవూతో జరిగిన మ్యాచ్లో 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. లఖ్నవూ నిర్దేశించిన 142 పరుగుల టార్గెట్ను దిల్లీ 4 వికెట్లు కోల్పోయి 17.1 ఓవర్లలో ఛేదించింది. సమీర్ రిజ్వీ (70* పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టగా, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (39* పరుగులు) రాణించాడు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో ప్రిన్స్ యాదవ్ 2, షమీ, మెహ్సిన్ ఖాన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
లక్ష్యం చిన్నదే అయినా దిల్లీకి ఆరంభంలోనే వరుస షాక్లు తగిలాయి. స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ (0) తొలి బంతికే షమీ బౌలింగ్లో డకౌట్ అయ్యాడు. ఇక నాలుగో ఓవర్లో నితీశ్ రాణా (15)ను ప్రిన్స్ యాదవ్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో పాథుమ్ నిస్సంక (1)ను మెహ్సిన్ ఖాన్ వెనక్కిపంపాడు. ఇక కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ (0) తొలి బంతికే ఔటయ్యాడు. దీంతో దిల్లీ 26 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో సమీర్ రిజ్వీ- స్టబ్స్ కీలక భాగస్వామ్యం నిర్మించారు. మరో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడుతూ దిల్లీని విజయతీరాలకు చేర్చారు.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన లఖ్నవూ జట్టు 18.4 ఓవర్లలో 141 పరుగులు చేసింది. దిల్లీ బౌలర్లు విజృంభించడంతో తొలి 10 ఓవర్లలోనే లఖ్నవూ సగం వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. పంత్ (7) రనౌట్ కాగా, మార్క్రమ్ (11)ను అక్షర్ పటేల్ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. కాసేపటికే ఆయుశ్ బదోనీ (0) డకౌట్గా పెవిలియన్ చేరాడు. ఆదుకుంటాడనున్న పూరన్ (8)ను ఎంగ్డి బోల్తా కొట్టించాడు. ఇక అప్పటికే క్రీజులో కుదురుకున్న ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ (35)ను కుల్దీప్ పెలియన్ చేర్చాడు. దీంతో 9.3 ఓవర్లకుప లఖ్నవూ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 71 పరుగులు చేసింది. ఈ దశలో అబ్దుల్ సమద్ ఆదుకున్నాడు. బౌండరీలతో స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. షహబాజ్ అహ్మద్తో భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు.
ఓపెనర్గా పంత్
ఈ మ్యాచ్లో లఖ్నవూ కెప్టెన్ రిషభ్ పంత్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా వచ్చాడు. అతడు మిచెల్ మార్ష్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించాడు. అయితే ఆశించిన స్థాయిలో పంత్ రాణించలేదు. చాలా కాలం తర్వాత బరిలోకి దిగిన పంత్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందులోనూ ఓపెనర్గా రావడంతో ఫ్యాన్స్ అతడి నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆశించారు. కానీ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. ముకేశ్ కుమార్ వేసిన మూడో ఓవర్ ఆరో బంతికి పంత్ దురదృష్టవశాత్తు రనౌట్ అయ్యాడు. క్రీజులో ఉన్న మార్ష్ బంతిని స్టైట్ డ్రైవ్గా బాదగా, నాన్స్ట్రైకింగ్లో ఉన్న పంత్ క్రీజులో నుంచి ముందుకు కదిలాడు. ఇంతలో బంతి ముకేశ్ చేతులకు తాకుతూ స్టంప్స్ను గిరాటేసింది. దీంతో 9 బంతుల్లో 7 పరుగులే చేసిన పంత్ పెవిలియన్ చేరాడు.
అలాగే మిడిలార్డర్ బ్యాటరైన పంత్ ఈ మ్యాచ్లో ఓపెనర్గా రావడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. మార్ష్తో ఓపెనింగ్కు నికోలస్ పూరన్ను పంపి ఉండే బాగుండేదని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇక ఈ మ్యాచ్తో కలిపి ఐపీఎల్లో పంత్ ఓపెనింగ్కు రావడం ఇది ఆరోసారి. గతంలో ఒక్కసారే (69 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. మరి తదుపరి మ్యాచ్లో పంత్ మిడిలార్డర్కు వెళ్తాడా? లేదా ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గానే వస్తాడా? చూడాలి.
ఐపీఎల్లో ఓపెనర్గా పంత్
- 69 పరుగులు (40)
- 2 పరుగులు (8)
- 32 పరుగులు (26)
- 1 పరుగు (2)
- 21 పరుగులు (18)
- 7 పరుగులు (9)
లఖ్నవూ తుది జట్టు
ఎయిడెన్ మార్క్రామ్, మిచెల్ మార్ష్, నికోలస్ పూరన్, రిషబ్ పంత్ (కెప్టెన్), ఆయుశ్ బదోని, అబ్దుల్ సమద్, ముకుల్ చౌదరి, మొహ్సిన్ ఖాన్, మహ్మద్ షమీ, అన్రిచ్ నోకియా, ప్రిన్స్ యాదవ్
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తుది జట్టు
కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), పాతుమ్ నిస్సంక, నితీష్ రాణా, అక్షర్ పటేల్ (కెప్టెన్), ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, డేవిడ్ మిల్లర్, విప్రజ్ నిగమ్, లుంగీ ఎంగ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, టి నటరాజన్, ముకేశ్ కుమార్