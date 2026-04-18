థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో దిల్లీ విజయం- చివర్లో మిల్లర్ మెరుపులు

ఆర్సీబీపై దిల్లీ క్యాపిటల్స్ విజయం- రాణించిన స్టబ్స్, కేఎల్ రాహుల్

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi (Source : AP News)
Published : April 18, 2026 at 7:33 PM IST

RCB vs DC IPL : సొంతగడ్డ చిన్నస్వామిలో ఆర్సీబీకి తొలి ఓటమి. ఉత్కంఠగా సాగిన మ్యాచ్​లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆరు వికెట్లు తేడాతో విజయం సాధించింది. 176 పరుగుల లక్ష్యాన్ని దిల్లీ 19.5 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ (60*), కేఎల్ రాహుల్ (57) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో డేవిడ్ వార్నర్ (22*) మెరుపులతో దిల్లీకి విజయం అందించాడు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో భువనేశ్వర్ కుమార్ 3, కృనాల్ పాండ్య 1 వికెట్ దక్కిందుచుకున్నారు.

ఓ మోస్తారు ఛేదనను దిల్లీ పేలవంగా ప్రారంభించింది. ఇన్నింగ్స్ నాలుగో బంతికే పాథుమ్ నిస్సంక (1)ను భువి పెవిలియన్​కు చేర్చాడు. ఇక మూడో ఓవర్లో భువనేశ్వర్​ రెండు వికెట్లతో దిల్లీని కష్టాల్లోకి నెట్టాడు. రెండో బంతికి కరుణ్ నాయర్ (5), ఐదో బంతికి సమీర్ రిజ్వి (2)ని ఔట్ చేశాడు. దీంతో దిల్లీ 18 పరుగులకే 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈదశలో రాహుల్ - స్టబ్స్ ఆదుకున్నారు. ఈ ఇద్దరు నాలుగో వికెట్​కు 69 భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు.

మిల్లర్ మెరుపులు
10.1 వద్ద జోరుమీదున్న రాహుల్​ను కృనాల్ వెనక్కిపంపాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన అక్షర్ కూడా (26 పరుగులు) రాణించాడు . అయితే అతడు చివర్లో రిటైర్డ్ హర్ట్​గా క్రీజును వీడాడు. దీంతో మిల్లర్ వచ్చాడు. ఆఖరి ఓవర్లో 15 పరుగులు అవసరం కాగా, రొమారియో షెపర్డ్​ బౌలింగ్ చేశాడు. తొలి రెండు బంతులకు రెండు సింగిల్స్ వచ్చాయి. దీంతో మ్యాచ్​ ఉత్కంఠగా మారింది. 4 బంతుల్లో 13 పరుగులు కావాల్సిన దశలో మిల్లర్ వరుసగా 6,6,4 కొట్టి మ్యాచ్​ను ముగించేశాడు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆర్సీబీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 175 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ ఫిల్ట్ (63) మరోసారి కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతడు 38 బంతుల్లో 63 పరుగులు చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ (19 పరుగులు) ఈసారి విఫలమయ్యాడు. దేవదత్ పడిక్కల్ (18), కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్ (8), జితేశ్ శర్మ (14), రొమారియో షెపర్డ్ (1), కృనాల్ పాండ్య (12) స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరారు. టిమ్ డేవిడ్ (26 పరుగులు, 17 బంతుల్లో) ఫర్వాలేదనిపించాడు. దిల్లీ బౌలర్లలో లుంగి ఎంగ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్ తలో 2, ముకేశ్ కుమార్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

తొలి ఓటమి
కాగా, ఈ సీజన్​లో ఆర్సీబీ తమ సొంతగడ్డ చిన్నస్వామిలో చెలరేగి ఆడుతోంది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఆ వేదికగా మూడు మ్యాచ్​లు అడగా మూడింటా నెగ్గింది. హోం గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ వాడుకుంది. ఇక దిల్లీతో తాజా మ్యాచ్​లోనూ బాగానే పోరాడింది. 200+ స్కోర్లు సైతం ఛేజ్ చేసేస్తున్న ప్రస్తుత సీజన్​లో 175 లక్ష్యాన్ని చివరి ఓవర్​ దాకా తీసుకొచ్చింది. ఇక ఆరు మ్యాచ్​ల్లో నాలుగు విజయాలు, రెండు ఓటములతో ఆర్సీబీ రెండో స్థానంలో ఉండగా, దిల్లీ ఐదు మ్యాచ్​ల్లో మూడు గెలుపులు, రెండో పరాజయాలతో నాలుగో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది.

ఆర్సీబీ గ్రీన్ ఛాలెంజ్
ప్రతీ సీజన్​లాగే ఈ లీజన్​లోనూ ఆర్సీబీ గ్రీన్ ఛాలెంజ్​లో భాగంగా ఆకుపచ్చ జెర్సీ ధరించి బరిలో దిగింది. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాల్సిన ఆవశ్యకతపై అవగాహన కల్పించడం, చెట్లను నాటడాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని ఉద్దేశం. 2011 సీజన్​ నుంచి ఏటా ఆర్సీబీ లీగ్​ మొత్తంలో ఒక మ్యాచ్​లో ఇలా గ్రీన్ జెర్సీ ధరించి బరిలోకి దిగుతున్నారు.

