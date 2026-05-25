ETV Bharat / sports

ఆఖరి పంచ్ దిల్లీదే- చిత్తుగా ఓడిన కోల్​కతా!

ఐపీఎల్​ను విజయంతో ముగించిన దిల్లీ- ఆఖరి మ్యాచ్​లో కోల్​కతా ఓటమి- ముగిసిన 2026 సీజన్ గ్రూప్ స్టేజ్

KKR vs DC
KKR vs DC (Source : AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kolkata vs Delhi : 2026 ఐపీఎల్​ లీగ్ స్టేజ్​ ఆఖరి మ్యాచ్​లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ నెగ్గింది. ఆదివారం ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో దిల్లీ 40 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 204 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో కోల్​కతా 163 పరుగులకే ఆలౌటైంది. రహానే (63 పరుగులు) ఒక్కడే పోరాడాడు. దిల్లీ బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్, లుంగి ఎంగ్డి చెరో 3, స్టార్క్ 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 203 పరుగులు చేసింది. సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ (60 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అక్షర్ పటేల్ (39), డేవిడ్ మిల్లర్ (28), సాహిల్ పరాక్ (24), అభిషేక్ పొరేల్ (22) ఫర్వాలేదనిపించారు. కోల్​కతా బౌలర్లలో సౌరభ్ దూబే 2, అనుకుల్ రాయ్, సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఈ మ్యాచ్​లో ఐపీఎల్​ 2026 గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసింది. మొత్తం 70 మ్యాచ్​లు పూర్తైన తర్వాత ఆర్సీబీ (18 పాయింట్లు) టాప్​లో ఉండగా, సీజన్​లో అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన కనబర్చిన లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ (8 పాయింట్లు) పదో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఆర్సీబీ తర్వాత వరుస స్థానాల్లో ఉన్న గుజరాత్, సన్​రైజర్స్, రాజస్థాన్ జట్లు ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించాయి.

TAGGED:

IPL PLAYOFFS TEAMS 2026
KKR VS DC IPL 2026
IPL 2026 POINTS TABLE
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.