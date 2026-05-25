ఆఖరి పంచ్ దిల్లీదే- చిత్తుగా ఓడిన కోల్కతా!
ఐపీఎల్ను విజయంతో ముగించిన దిల్లీ- ఆఖరి మ్యాచ్లో కోల్కతా ఓటమి- ముగిసిన 2026 సీజన్ గ్రూప్ స్టేజ్
Published : May 25, 2026 at 12:02 AM IST
Kolkata vs Delhi : 2026 ఐపీఎల్ లీగ్ స్టేజ్ ఆఖరి మ్యాచ్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ నెగ్గింది. ఆదివారం ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో దిల్లీ 40 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 204 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో కోల్కతా 163 పరుగులకే ఆలౌటైంది. రహానే (63 పరుగులు) ఒక్కడే పోరాడాడు. దిల్లీ బౌలర్లలో కుల్దీప్ యాదవ్, లుంగి ఎంగ్డి చెరో 3, స్టార్క్ 2, అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 203 పరుగులు చేసింది. సీనియర్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ (60 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అక్షర్ పటేల్ (39), డేవిడ్ మిల్లర్ (28), సాహిల్ పరాక్ (24), అభిషేక్ పొరేల్ (22) ఫర్వాలేదనిపించారు. కోల్కతా బౌలర్లలో సౌరభ్ దూబే 2, అనుకుల్ రాయ్, సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఈ మ్యాచ్లో ఐపీఎల్ 2026 గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసింది. మొత్తం 70 మ్యాచ్లు పూర్తైన తర్వాత ఆర్సీబీ (18 పాయింట్లు) టాప్లో ఉండగా, సీజన్లో అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన కనబర్చిన లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ (8 పాయింట్లు) పదో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఆర్సీబీ తర్వాత వరుస స్థానాల్లో ఉన్న గుజరాత్, సన్రైజర్స్, రాజస్థాన్ జట్లు ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించాయి.