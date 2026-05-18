DC vs RR : ఎవరికి ప్లేఆఫ్స్​ ఛాన్స్​లు ఎక్కువ?- క్వాలిఫై అవ్వాలంటే లెక్కలు ఇవే!

రాజస్థాన్ రాయల్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి- దిల్లీ క్యాపిటల్స్​కు ఆరో విజయం- మరి ప్లేఆఫ్స్​కు చేరుకునేందుకు ఎవరి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Delhi vs Rajasthan (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 9:54 AM IST

Delhi vs Rajasthan Chances : 2026 ఐపీఎల్​ ప్లేఆఫ్స్​లో మరో మూడు బెర్తుల కోసం పోటీ తీవ్రమైంది. ఆదివారం డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్​ల తర్వాత ఆర్సీబీ ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లింది. దీంతో మరో మూడు స్థానాల కోసం లీగ్​లో పోటీ పెరిగింది. తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్​ను ఓడించి దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ అవకాశాలు మెరుగుపర్చుకుంది. అటు హ్యాట్రిక్ ఓటములతో రాజస్థాన్ తమ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. అయితే దిల్లీ- రాజస్థాన్​ జట్లలో ఎవరికి ఎక్కువ ఛాన్స్​లు? ఓసారి చూద్దాం!

దిల్లీ ఛాన్స్​లు ఇలా!
రాజస్థాన్​పై నెగ్గిన దిల్లీ ప్రస్తుతానికి టెక్నికల్ పరంగా రేసులోనే ఉంది. దిల్లీ 12 పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో కొసాగుతోంది. ఆ జట్టుకు లీగ్ స్టేజ్​లో మిగిలింది ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రమే. మే 24న కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో తలపడనుంది. ప్లేఆఫ్స్​ రేసులో ఉండాలంటే దిల్లీ కచ్చితంగా ఈ మ్యాచ్​లో భారీ విజయం సాధించి తీరాల్సిందే! అప్పుడు ఆ జట్టు ఖాతాలో 14 పాయింట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడి వరకు దిల్లీ ప్లేయర్ల చేతిలో పని. ఆ తర్వాత వాళ్ల చేతిలో ఏమీ లేదు. అదృష్టం కలిసొస్తే తప్పా దిల్లీని ప్లేఆఫ్స్​లో చూడలేము.

మిగిలిన జట్ల ఫలితాలపైనే దిల్లీ భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే గతంలో పలుమార్లు ఆయా జట్లు 14 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్​కు చేరుకున్నాయి. కానీ, ఈసారి పోటీ చూస్తుంటే మాత్రం అది దాదాపు అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది. దిల్లీ రన్​రేట్​ కూడా మైనస్​లో ఉండడం మరో పెద్ద దెబ్బ! సన్​రైజర్స్, రాజస్థాన్, చెన్నై తమతమ తదుపరి మ్యాచ్​ల్లో ఓడితే దిల్లీకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఇందులో సన్​రైజర్స్- చెన్నై ఓ మ్యాచ్​లో తలపడనున్నాయి. కచ్చితంగా ఈ మ్యాచ్​లో ఎవరో ఒకరు నెగ్గాల్సిందే. ఈ లెక్కన దిల్లీకి దాదాపు ఛాన్స్​లు లేనట్లే!

రాజస్థాన్ రాయల్స్​ లెక్కలు ఇవీ!
ఈ సీజన్​ ప్రారంభంలో వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన రాజస్థాన్ ఈజీగా ప్లేఆఫ్స్​కు వెళ్తుందనిపించింది. కానీ సెకండ్ హాఫ్​లో ఆ జట్టు పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. తొలి ఏడు మ్యాచ్​ల్లో 5 గెలిస్తే, తర్వాత ఆడిన ఐదు మ్యాచ్​ల్లో ఒకే విజయం నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఆ జట్టు 12 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. అయినప్పటికీ రాజస్థాన్​కు ఇప్పటికీ ఛాన్స్​ ఉంది. ఆ జట్టు ఇంకా రెండు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. అవీనూ లఖ్​నవూ (మే 19), ముంబయి ఇండియన్స్ (మే 24)ను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ రెండింట్లోనూ నెగ్గితే 16 పాయింట్లతో ఉంటుంది. అప్పుడు రన్​రైట్ కీలకంగా మారుతుంది. అందుకే రాజస్థాన్ తమ ఆఖరి రెండు మ్యాచ్​ల్లో భారీ తేడాతో నెగ్గితేనే ముందడుగు వేస్తుంది! అయితే ఈ రెండింటిలో దిల్లీ కంటే రాజస్థాన్​కే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి.

