DC vs RR : ఎవరికి ప్లేఆఫ్స్ ఛాన్స్లు ఎక్కువ?- క్వాలిఫై అవ్వాలంటే లెక్కలు ఇవే!
రాజస్థాన్ రాయల్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి- దిల్లీ క్యాపిటల్స్కు ఆరో విజయం- మరి ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకునేందుకు ఎవరి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : May 18, 2026 at 9:54 AM IST
Delhi vs Rajasthan Chances : 2026 ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్లో మరో మూడు బెర్తుల కోసం పోటీ తీవ్రమైంది. ఆదివారం డబుల్ హెడర్ మ్యాచ్ల తర్వాత ఆర్సీబీ ప్లేఆఫ్స్కు దూసుకెళ్లింది. దీంతో మరో మూడు స్థానాల కోసం లీగ్లో పోటీ పెరిగింది. తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ను ఓడించి దిల్లీ క్యాపిటల్స్ అవకాశాలు మెరుగుపర్చుకుంది. అటు హ్యాట్రిక్ ఓటములతో రాజస్థాన్ తమ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. అయితే దిల్లీ- రాజస్థాన్ జట్లలో ఎవరికి ఎక్కువ ఛాన్స్లు? ఓసారి చూద్దాం!
దిల్లీ ఛాన్స్లు ఇలా!
రాజస్థాన్పై నెగ్గిన దిల్లీ ప్రస్తుతానికి టెక్నికల్ పరంగా రేసులోనే ఉంది. దిల్లీ 12 పాయింట్లతో ఏడో స్థానంలో కొసాగుతోంది. ఆ జట్టుకు లీగ్ స్టేజ్లో మిగిలింది ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ మాత్రమే. మే 24న కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో తలపడనుంది. ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఉండాలంటే దిల్లీ కచ్చితంగా ఈ మ్యాచ్లో భారీ విజయం సాధించి తీరాల్సిందే! అప్పుడు ఆ జట్టు ఖాతాలో 14 పాయింట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడి వరకు దిల్లీ ప్లేయర్ల చేతిలో పని. ఆ తర్వాత వాళ్ల చేతిలో ఏమీ లేదు. అదృష్టం కలిసొస్తే తప్పా దిల్లీని ప్లేఆఫ్స్లో చూడలేము.
మిగిలిన జట్ల ఫలితాలపైనే దిల్లీ భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే గతంలో పలుమార్లు ఆయా జట్లు 14 పాయింట్లతో ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకున్నాయి. కానీ, ఈసారి పోటీ చూస్తుంటే మాత్రం అది దాదాపు అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది. దిల్లీ రన్రేట్ కూడా మైనస్లో ఉండడం మరో పెద్ద దెబ్బ! సన్రైజర్స్, రాజస్థాన్, చెన్నై తమతమ తదుపరి మ్యాచ్ల్లో ఓడితే దిల్లీకి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ఇందులో సన్రైజర్స్- చెన్నై ఓ మ్యాచ్లో తలపడనున్నాయి. కచ్చితంగా ఈ మ్యాచ్లో ఎవరో ఒకరు నెగ్గాల్సిందే. ఈ లెక్కన దిల్లీకి దాదాపు ఛాన్స్లు లేనట్లే!
రాజస్థాన్ రాయల్స్ లెక్కలు ఇవీ!
ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించిన రాజస్థాన్ ఈజీగా ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్తుందనిపించింది. కానీ సెకండ్ హాఫ్లో ఆ జట్టు పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. తొలి ఏడు మ్యాచ్ల్లో 5 గెలిస్తే, తర్వాత ఆడిన ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఒకే విజయం నమోదు చేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఆ జట్టు 12 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. అయినప్పటికీ రాజస్థాన్కు ఇప్పటికీ ఛాన్స్ ఉంది. ఆ జట్టు ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అవీనూ లఖ్నవూ (మే 19), ముంబయి ఇండియన్స్ (మే 24)ను ఢీ కొట్టాల్సి ఉంది. ఈ రెండింట్లోనూ నెగ్గితే 16 పాయింట్లతో ఉంటుంది. అప్పుడు రన్రైట్ కీలకంగా మారుతుంది. అందుకే రాజస్థాన్ తమ ఆఖరి రెండు మ్యాచ్ల్లో భారీ తేడాతో నెగ్గితేనే ముందడుగు వేస్తుంది! అయితే ఈ రెండింటిలో దిల్లీ కంటే రాజస్థాన్కే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి.