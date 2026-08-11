దిల్లీ క్యాపిటల్స్ ప్లేయర్ అభిషేక్ పోరెల్ అరెస్ట్- అసలేం జరిగిందంటే?
వైద్య విద్యార్థిని ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు- పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని ఆరోపణ- దాడి, బెదిరింపులు, నిర్బంధానికి పాల్పడ్డాడని ఫిర్యాదు- అరెస్ట్ చేయాలని కలకత్తా హైకోర్టు ఆదేశం
Published : August 11, 2026 at 4:59 PM IST
Abishek Porel Arrested : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) దిల్లీ క్యాపిటల్స్ టీమ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బంగాల్ క్రికెటర్ అభిషేక్ పోరెల్ను కోల్కతా పోలీసులు మంగళవారం అరెస్ట్ చేశారు. ఓ వైద్య విద్యార్థిని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నమోదైన అత్యాచారం, బెదిరింపులు, దాడి తదితర ఆరోపణల కేసులో అభిషేక్ పోరెల్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హుగ్లీ జిల్లా పరిధిలో నమోదైన ఆ కేసులో అభిషేక్ పోరెల్ను అరెస్ట్ చేయాలని ఇటీవల కలకత్తా హైకోర్టు పోలీసులను ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే హుగ్లీ రూరల్ ఎస్పీ కున్వర్ భూషణ్ సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దమ్దమ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎమామి సిటీలో అభిషేక్ పోరెల్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆయనను కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఆ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఫిర్యాదులో ఏముందంటే?
కర్ణాటకకు చెందిన ఓ వైద్య విద్యార్థిని గత జూన్లో హుగ్లీలోని మోగ్రా పోలీస్ స్టేషన్లో అభిషేక్ పోరెల్పై ఫిర్యాదు చేసింది. తనకు, అభిషేక్ పోరెల్కు సుమారు మూడు సంవత్సరాలుగా సంబంధం ఉందని ఆమె పేర్కొంది. పెళ్లి చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చి తనతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని ఆరోపించింది. ఇద్దరం కలిసి విదేశాలకు కూడా వెళ్లినట్లు ఫిర్యాదులో తెలిపింది. అయితే గత ఏడాది నుంచి తమ మధ్య విభేదాలు మొదలయ్యాయని ఆమె పేర్కొంది. ఆ తర్వాత పోరెల్ తనకు దూరంగా ఉండటం ప్రారంభించాడని ఆరోపించింది.
పెళ్లి చేసుకుంటానని గతంలో చెప్పినప్పటికీ ఇప్పుడు ఆ హామీని నిలబెట్టుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అభిషేక్ పోరెల్ తనపై దాడి చేశాడని, బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడని వైద్య విద్యార్థిని ఆరోపించింది. అంతేకాకుండా తనను కొంతకాలం నిర్బంధించి, ఆహారం కూడా ఇవ్వకుండా ఒంటరిగా ఉంచాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఆ కారణంగా తాను శారీరకంగా బలహీనపడటంతో పాటు సరిగ్గా నడవలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని తెలిపింది.
తనకు గాయాలు కావడంతో అత్యవసరంగా వైద్య చికిత్స తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె ఆరోపించింది. ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ గాయాల కారణంగా వైద్య సహాయం పొందాల్సి వచ్చిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. వైద్య విద్యార్థిని ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే అభిషేక్ పోరెల్ ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నించినప్పటికీ వెంటనే అతడిని అదుపులోకి తీసుకోలేకపోయారు. దీంతో బాధితురాలు కలకత్తా హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
అరెస్ట్కు హైకోర్టు ఆదేశం
ఇటీవల కేసును పరిశీలించిన కలకత్తా హైకోర్టు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న క్రికెటర్ను అరెస్ట్ చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. దీంతో పోలీసులు అభిషేక్ పోరెల్ కోసం గాలింపు చేపట్టారు. చివరకు దమ్దమ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎమామి సిటీలో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ కేసులో అత్యాచారం, క్రిమినల్ బెదిరింపులు, దాడి, నిర్బంధం తదితర ఆరోపణలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను అభిషేక్ పోరెల్ గతంలో ఖండించినట్లు సమాచారం.
ఎవరీ అభిషేక్ పోరెల్?
అభిషేక్ పోరెల్ బంగాల్కు చెందిన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వికెట్కీపర్-బ్యాటర్. దేశవాళీ క్రికెట్లో బంగాల్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న అతడు, 2023 నుంచి ఐపీఎల్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఆడుతున్నాడు. 2021-22 సీజన్లో బంగాల్ తరఫున ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు 32 ఫస్ట్క్లాస్ మ్యాచ్లు ఆడిన పోరెల్, 1,408 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ సెంచరీ కూడా ఉంది. అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు 114 పరుగులు. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో కూడా అభిషేక్ పోరెల్ మంచి రికార్డు నమోదు చేశాడు. 23 మ్యాచ్ల్లో 833 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో అత్యధికంగా 170 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. వికెట్ కీపర్గా 33 క్యాచ్లు, నాలుగు స్టంపింగ్లు చేశాడు.
ఐపీఎల్లో గుర్తింపు
2023లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన అభిషేక్, తొలి సీజన్లో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 33 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అయితే ఆ తర్వాత తన బ్యాటింగ్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుని జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. 2024 సీజన్లో 14 మ్యాచ్లు ఆడి 327 పరుగులు చేశాడు. 159.51 స్ట్రైక్రేట్తో బ్యాటింగ్ చేసి ఆకట్టుకున్నాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 65 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 2025 సీజన్లో కూడా తన ఫామ్ను కొనసాగించాడు. 13 మ్యాచ్ల్లో 301 పరుగులు చేశాడు. ఆ సీజన్లో అతడి స్ట్రైక్రేట్ 146.83గా నమోదైంది.
ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్లో నాలుగు మ్యాచ్ల్లో 108 పరుగులు చేశాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 51 పరుగులతో హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ఐపీఎల్లో 35 మ్యాచ్లు ఆడిన అభిషేక్ పోరెల్ 769 పరుగులు సాధించాడు. అతడి స్ట్రైక్రేట్ 145కిపైగా ఉంది. భారత్-ఏ జట్టుతో కలిసి గతంలో ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలకు కూడా అభిషేక్ పోరెల్ వెళ్లాడు. క్రికెట్లో వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆటగాడిగా గుర్తింపు పొందిన అతడు, ఇప్పుడు నమోదైన క్రిమినల్ కేసుతో వార్తల్లో నిలిచాడు.
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