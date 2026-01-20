ETV Bharat / sports

ముంబయిపై దిల్లీ విజయం- అదరొగట్టిన కెప్టెన్​ జెమీమా

దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రెండో విజయం నమోదు

WPL DC vs MI 2026
WPL DC vs MI 2026 (WPL)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

WPL DC vs MI 2026 : మహిళల ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ 2026 సీజన్‌లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ముంబయిపై ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత ముంబయి 154/5 స్కోరు చేయగా.. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో దిల్లీ 19 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. కెప్టెన్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (51*), లీజెల్లె లీ (46), షఫాలీ వర్మ (26) రాణించారు.

TAGGED:

WPL DC VS MI 2026
DC VS MI WPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.