ముంబయిపై దిల్లీ విజయం- అదరొగట్టిన కెప్టెన్ జెమీమా
దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రెండో విజయం నమోదు
WPL DC vs MI 2026 (WPL)
Published : January 20, 2026 at 11:08 PM IST
WPL DC vs MI 2026 : మహిళల ప్రిమియర్ లీగ్ 2026 సీజన్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ రెండో విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ముంబయిపై ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత ముంబయి 154/5 స్కోరు చేయగా.. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనలో దిల్లీ 19 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. కెప్టెన్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (51*), లీజెల్లె లీ (46), షఫాలీ వర్మ (26) రాణించారు.