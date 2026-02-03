ETV Bharat / sports

డబ్ల్యూపీఎల్ ఫైనల్ చేరిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌- సెమీస్‌లో గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌పై విజయం

సెమీస్‌లో గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌పై దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విజయం- వరుసగా నాలుగోసారి ఫైనల్ చేరిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌- ఎల్లుండి ఫైనల్లో తలపడనున్న దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, ఆర్‌సీబీ

WPL 2026 Eliminator
WPL 2026 Eliminator (WPL)
ETV Bharat Telugu Team

February 3, 2026

WPL 2026 Eliminator : డబ్ల్యూపీఎల్‌లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ మరోసారి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. వడోదర వేదికగా గుజరాత్‌తో జరిగిన ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 169 పరుగుల లక్ష్యాన్ని దిల్లీ 15.4 ఓవర్లలో ఛేదించింది.లిజెల్లీ లీ (43), షెఫాలీ వర్మ (31), లారా (32*) జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ (41)రాణించారు. దీంతో ఫైనల్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, ఆర్‌సీబీ తలపడనున్నాయి.


WPL 2026
WPL 2026 ELIMINATOR

