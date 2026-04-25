KL రాహుల్ ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- పంజాబ్ కింగ్స్‌పై విధ్వంసం

పంజాబ్‌ను చితక్కొట్టిన రాహుల్, రాణా- సీజన్‌లోనే అత్యధిక స్కోరు నమోదు చేసిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్

Rahul KL (Source : AP News)
Published : April 25, 2026 at 6:47 PM IST

Updated : April 25, 2026 at 6:54 PM IST

Rahul KL IPL 2026 : దిల్లీ వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. పంజాబ్ బౌలర్లను ఓ ఆటాడేసుకున్నాడు. ఓపెనర్​గా బ్యాటింగ్​ వచ్చి 67 బంతుల్లోనే 152* పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా నిలిటాడు. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్​లో 16 ఫోర్లు, 9 సిక్స్​లు ఉన్నాయి. సొంత అభిమానుల ముంగిట విధ్వంసం సృష్టించిన రాహుల్ పలు రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. అవేంటంటే?

తొలి బ్యాటర్​గా రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​లో రాహుల్ 152 పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన భారత బ్యాటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో అతడు సన్​రైజర్స్ యంగ్ బ్యాటర్​ అభిషేక్ శర్మ (141) ను అధిగమించాడు. ఇక ఓవరాల్​గా ఇది ఐపీఎల్​లో మూడో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు. తొలి స్థానంలో విండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ (175 పరుగులు) ఉన్నాడు. మాజీ క్రికెటర్ బ్రెండన్ మెక్​కల్లమ్ (158) రెండో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు.

మూడో ప్లేస్​లో రాహుల్
కాగా, రాహుల్​కు ఐపీఎల్​లో ఇది ఆరో సెంచరీ. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్​లో అత్యధిక శతకాలు నమోదు చేసిన జాబితాలో రాహుల్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ తొలి ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఐపీఎల్​లో 8 సెంచరీలు చేశాడు. తర్వాత జాస్ బట్లర్ ఏడు శతకాలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. మూడో ప్లేస్​లో రాహుల్​తోపాటు క్రిస్ గేల్ ఉన్నారు.

రైనా రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ ఇన్నింగ్స్​తో రాహుల్, మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా ఆల్​టైమ్ రికార్డ్ అధిగమించాడు. ఐపీఎల్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన ఐదో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా రాహుల్ 5579 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో రైనా (5528) ను అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్​లో విరాట్ కోహ్లీ (8989), రోహిత్ శర్మ (7183) టాప్​ 2లో ఉన్నారు.

ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్లు

  • 8989 పరుగులు - విరాట్ కోహ్లీ
  • 7183 పరుగులు - రోహిత్ శర్మ
  • 6769 పరుగులు - శిఖర్ ధావన్
  • 6565 పరుగులు - డేవిడ్ వార్నర్
  • 5579 పరుగులు - KL రాహుల్
  • 5528 పరుగులు - సురేశ్ రైనా
  • 5439 పరుగులు - MS ధోనీ

భారీ పార్ట్​నర్​షిప్
రాహుల్​తోపాటు నితీశ్ రాణా కూడా ఈ మ్యాచ్​లో అదిరే ఇన్నింగ్స్​తో ఆకట్టుకున్నాడు. అతడు 44 బంతుల్లోనే 91 పరుగులు చేశాడు. 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్​కు 95 బంతుల్లోనే 220 పరుగుుల జోడించారు. ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఏ వికెట్​కు అయినా ఇది రెండో అత్యధిక భారీ భాగస్వామ్యంగా రికార్డు కొట్టింది. తొలి ప్లేస్​లో 229 పరుగులు ఉంది. 2016లో ఏబీ డివిలియర్స్- విరాట్ కోహ్లీ కలిసి గుజరాత్ లయన్స్​పై ఈ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఐపీఎల్​లో ఏ వికెట్​కు అయినా ఇదే అత్యుత్తమ పార్ట్​నర్​షిప్.

IPLలో అత్యధిక భాగస్వామ్యాలు (ఏ వికెట్‌కైనా)

  • 229 పరుగులు - AB డివిలియర్స్ - విరాట్ కోహ్లీ vs గుజరాత్ లయన్స్, బెంగళూరు, 2016
  • 220 పరుగులు - KL రాహుల్ - నితీష్ రాణా vs పంజాబ్, ఢిల్లీ, 2026
  • 215 పరుగులు - AB డివిలియర్స్ - విరాట్ కోహ్లీ vs ముంబయి ఇండియన్స్, ముంబయి, 2015

ఓవరాల్​గా నితీశ్- రాహుల్ విధ్వంసంతో దిల్లీ భారీ స్కోర్ సాధించింది. 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 264 పరుగులు చేసింది. పంజాబ్ బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్, జేవియర్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ సీజన్​లో అత్యధిక స్కోర్ నమోదైంది.

