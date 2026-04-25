KL రాహుల్ ఆల్టైమ్ రికార్డ్- పంజాబ్ కింగ్స్పై విధ్వంసం
పంజాబ్ను చితక్కొట్టిన రాహుల్, రాణా- సీజన్లోనే అత్యధిక స్కోరు నమోదు చేసిన దిల్లీ క్యాపిటల్స్
Published : April 25, 2026 at 6:47 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 6:54 PM IST
Rahul KL IPL 2026 : దిల్లీ వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ స్టార్ బ్యాటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. పంజాబ్ బౌలర్లను ఓ ఆటాడేసుకున్నాడు. ఓపెనర్గా బ్యాటింగ్ వచ్చి 67 బంతుల్లోనే 152* పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిటాడు. ఈ భారీ ఇన్నింగ్స్లో 16 ఫోర్లు, 9 సిక్స్లు ఉన్నాయి. సొంత అభిమానుల ముంగిట విధ్వంసం సృష్టించిన రాహుల్ పలు రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. అవేంటంటే?
తొలి బ్యాటర్గా రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్లో రాహుల్ 152 పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో 19ఏళ్ల ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన భారత బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో అతడు సన్రైజర్స్ యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ (141) ను అధిగమించాడు. ఇక ఓవరాల్గా ఇది ఐపీఎల్లో మూడో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు. తొలి స్థానంలో విండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ (175 పరుగులు) ఉన్నాడు. మాజీ క్రికెటర్ బ్రెండన్ మెక్కల్లమ్ (158) రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాడు.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐑𝐔𝐍 𝐉𝐀𝐈𝐓𝐋𝐄𝐘 𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐔𝐌! ✍️📖— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
A knock of absolute dominance and power! 🔥@klrahul played with pure intent to leave everyone in awe. A record-breaking masterclass that the world will never forget! 🫡#TATAIPL 2026 | #DCvPBKS |… pic.twitter.com/uOJdrJeMcf
మూడో ప్లేస్లో రాహుల్
కాగా, రాహుల్కు ఐపీఎల్లో ఇది ఆరో సెంచరీ. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్లో అత్యధిక శతకాలు నమోదు చేసిన జాబితాలో రాహుల్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ తొలి ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఐపీఎల్లో 8 సెంచరీలు చేశాడు. తర్వాత జాస్ బట్లర్ ఏడు శతకాలతో రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. మూడో ప్లేస్లో రాహుల్తోపాటు క్రిస్ గేల్ ఉన్నారు.
రైనా రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ ఇన్నింగ్స్తో రాహుల్, మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా ఆల్టైమ్ రికార్డ్ అధిగమించాడు. ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన ఐదో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఇప్పటిదాకా రాహుల్ 5579 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో రైనా (5528) ను అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్లో విరాట్ కోహ్లీ (8989), రోహిత్ శర్మ (7183) టాప్ 2లో ఉన్నారు.
𝟐𝟎 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
Delhi Capitals have set a mammoth total at the Arun Jaitley Stadium 🏟️
The chase promises to be a thriller, especially since PBKS hold the record for the highest successful run chase in TATA IPL history!#TATAIPL 2026 |… pic.twitter.com/wzkzxDlSkS
ఐపీఎల్లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్లు
- 8989 పరుగులు - విరాట్ కోహ్లీ
- 7183 పరుగులు - రోహిత్ శర్మ
- 6769 పరుగులు - శిఖర్ ధావన్
- 6565 పరుగులు - డేవిడ్ వార్నర్
- 5579 పరుగులు - KL రాహుల్
- 5528 పరుగులు - సురేశ్ రైనా
- 5439 పరుగులు - MS ధోనీ
భారీ పార్ట్నర్షిప్
రాహుల్తోపాటు నితీశ్ రాణా కూడా ఈ మ్యాచ్లో అదిరే ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. అతడు 44 బంతుల్లోనే 91 పరుగులు చేశాడు. 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ ఇద్దరూ రెండో వికెట్కు 95 బంతుల్లోనే 220 పరుగుుల జోడించారు. ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఏ వికెట్కు అయినా ఇది రెండో అత్యధిక భారీ భాగస్వామ్యంగా రికార్డు కొట్టింది. తొలి ప్లేస్లో 229 పరుగులు ఉంది. 2016లో ఏబీ డివిలియర్స్- విరాట్ కోహ్లీ కలిసి గుజరాత్ లయన్స్పై ఈ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఐపీఎల్లో ఏ వికెట్కు అయినా ఇదే అత్యుత్తమ పార్ట్నర్షిప్.
A loud cheer at Arun Jaitley Stadium as #KLRahul completes a fine fifty off 26 balls! 🤌— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
Will he keep going & guide #DC to a huge total? 💙#TATAIPL 2026 | #DCvPBKS | LIVE NOW 👉https://t.co/iY4R1ZY1Yn pic.twitter.com/IsGMZ1NN4g
IPLలో అత్యధిక భాగస్వామ్యాలు (ఏ వికెట్కైనా)
- 229 పరుగులు - AB డివిలియర్స్ - విరాట్ కోహ్లీ vs గుజరాత్ లయన్స్, బెంగళూరు, 2016
- 220 పరుగులు - KL రాహుల్ - నితీష్ రాణా vs పంజాబ్, ఢిల్లీ, 2026
- 215 పరుగులు - AB డివిలియర్స్ - విరాట్ కోహ్లీ vs ముంబయి ఇండియన్స్, ముంబయి, 2015
ఓవరాల్గా నితీశ్- రాహుల్ విధ్వంసంతో దిల్లీ భారీ స్కోర్ సాధించింది. 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 264 పరుగులు చేసింది. పంజాబ్ బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్, జేవియర్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. దీంతో ఈ సీజన్లో అత్యధిక స్కోర్ నమోదైంది.
