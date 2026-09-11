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నాలుగు క్యాచులు మిస్- ఫైనల్ ముందు దీప్తి రెస్పాన్స్ ఏంటంటే?

సెమీఫైనల్‌లో నాలుగు క్యాచులు వదిలేసిన భారత్- ఫీల్డింగ్‌పై ప్రాక్టీస్‌లో చాలా పని చేస్తున్నామన్న దీప్తి- ఫైనల్‌లో పాకిస్థాన్ లేదా శ్రీలంకతో తలపడనున్న భారత్

Deepti Sharma Asia Cup Final
దీప్తి శర్మ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 2:24 PM IST

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Deepti Sharma Asia Cup Final : ఆసియా కప్‌లో భారత మహిళల జట్టు ఫైనల్‌కు చేరింది. టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఆడిన ప్రతి మ్యాచ్‌ను గెలిచింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లో కూడా మంచి ప్రదర్శన వచ్చింది. కానీ ఫీల్డింగ్‌లో, ముఖ్యంగా క్యాచింగ్‌లో మాత్రం సమస్య కొనసాగుతోంది. విజయాలు వరుసగా వస్తున్నప్పటికీ, క్యాచులు వదిలేయడం మాత్రం ఈ టోర్నీలో భారత జట్టుకు మరోసారి ఇబ్బందిగా మారింది. ఇది ఈ టోర్నీలో ఒక్క మ్యాచ్‌కే పరిమితమైన విషయం కాదు. కొంతకాలంగా భారత మహిళల జట్టును వెంటాడుతున్న ఫీల్డింగ్ సమస్య ఇక్కడ కూడా కనిపించింది. బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్‌లోనే భారత్ నాలుగు క్యాచులు వదిలేసింది. ఫైనల్‌కు ముందు ఇదే విషయం గురించి ఆల్‌రౌండర్ దీప్తి శర్మను అడగగా, ఇలాంటి తప్పులు ఆటలో జరుగుతుంటాయని అన్నారు. ప్రాక్టీస్‌లో జట్టు ఫీల్డింగ్‌పై చాలా పని చేస్తోందని చెప్పారు.

నాలుగు క్యాచులు మిస్
బంగ్లాదేశ్ బ్యాటింగ్ మొదలైన తొలి ఓవర్‌లోనే భారత్‌కు మొదటి అవకాశం వచ్చింది. ప్రతీక రావల్ తలపై నుంచి వచ్చిన క్యాచ్‌ను అందుకోలేకపోయారు. తర్వాత ఆమెకు మరో క్యాచ్ వచ్చినా అది కూడా చేతుల్లో నిలవలేదు. బౌండరీ దగ్గర స్మృతి మంధాన ఒక క్యాచ్‌ను సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోయారు. స్క్వేర్ లెగ్ దగ్గర వచ్చిన మరో బంతి కోసం రిచా ఘోష్, నందని శర్మ ఇద్దరూ ఒకేసారి వెళ్లి తడబడ్డారు. ఆ క్యాచ్ కూడా మిస్ అయింది. ఇలా ఒకే మ్యాచ్‌లో నాలుగు అవకాశాలు చేజారినా భారత్ మాత్రం బంగ్లాదేశ్‌ను 40 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. సెమీఫైనల్ గెలిచిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన దీప్తి ముందుగా ఈ ఫీల్డింగ్ తప్పులపైనే స్పందించారు.

ప్రాక్టీస్‌లో చేస్తున్నాం
ఫీల్డింగ్ విషయంలో జట్టు ప్రాక్టీస్‌ను తగ్గించలేదని దీప్తి చెప్పారు. ప్రతి సెషన్‌లో చాలా క్యాచులు తీసుకుంటున్నామని, క్యాచింగ్‌తో పాటు మిగతా ఫీల్డింగ్ డ్రిల్స్ కూడా చేస్తున్నామని తెలిపారు. అయినా మ్యాచ్‌లో ఒక్కోసారి ఒక రోజు బాగా జరిగితే మరో రోజు కొన్ని తప్పులు రావచ్చని అన్నారు. అలాంటివి ఆటలో భాగమేనని చెప్పారు. ఫైనల్‌కు ముందు ఒక్క క్యాచ్ విషయంపైనే ఆలోచిస్తూ ఉండకుండా, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ మూడు విభాగాల్లోనూ సిద్ధంగా ఉండాలని జట్టు చూస్తోందన్నారు. ఫైనల్‌లో పూర్తి టీమ్‌గా మంచి ప్రదర్శన ఇవ్వడమే తమ ముందున్న పని అని దీప్తి చెప్పారు.

పాక్ లేదా శ్రీలంక
ఫైనల్‌లో భారత్‌కు పాకిస్థాన్ లేదా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ శ్రీలంక ఎదురవుతుంది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగే రెండో సెమీఫైనల్ తర్వాత ప్రత్యర్థి ఎవరో తేలుతుంది. ఆ మ్యాచ్‌ను చూసిన తర్వాతే ఫైనల్ కోసం ప్లాన్ చేస్తామని దీప్తి చెప్పారు. శుక్రవారం జట్టు సభ్యులు కలిసి కూర్చొని ప్రత్యర్థికి తగ్గ స్ట్రాటజీపై పని చేస్తామని తెలిపారు. ఫైనల్‌లో ఎవరు రావాలని కోరుకుంటున్నారు అని అడిగినప్పుడు, అది వారి మ్యాచ్ ఫలితంపై ఆధారపడి ఉంటుందని సమాధానమిచ్చారు. శ్రీలంక వచ్చినా, పాకిస్థాన్ వచ్చినా తాము ఎవరినీ తేలికగా తీసుకోమని స్పష్టం చేశారు. ఏ జట్టు వచ్చినా తమ ఆటను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి, టీమ్‌గా ఎలా బాగా ఆడాలి అన్నదే ముందు చూస్తామని చెప్పారు.

దీప్తి ఆల్‌రౌండ్ షో
సెమీఫైనల్‌లో దీప్తి తన ఆటతో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. బ్యాటింగ్‌లో ఆమెకు ఎక్కువ బంతులు దొరకలేదు. అయినా ఆరు బంతుల్లో 13 పరుగులు చేశారు. తర్వాత బౌలింగ్‌లో 26 పరుగులు ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీసుకున్నారు. బ్యాటింగ్‌కు అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి పరుగులు చేయగలననే నమ్మకం తనకు ఉంటుందని దీప్తి చెప్పారు. కొన్ని బంతులే వచ్చినా వాటిని ఉపయోగించుకోవడం తనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుందని తెలిపారు.

ఏదైనా రెడీ
ముందు బ్యాటింగ్ చేయాలా, ముందు బౌలింగ్ చేయాలా అన్నది తనకు పెద్ద విషయం కాదని దీప్తి అన్నారు. జట్టుకు ఏ సమయంలో ఏం అవసరమైతే ఆ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్పారు. బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం వస్తే పరుగులు చేయడం, బౌలింగ్ ఇస్తే వికెట్లు తీసేందుకు ప్రయత్నించడం తన బాధ్యతగా చూస్తానన్నారు. ఆల్‌రౌండర్‌గా రెండు విధాలుగా జట్టుకు ఉపయోగపడాలనే ఆలోచనతోనే ఉంటానని తెలిపారు. మ్యాచ్‌లో తనకు ఏ పని ముందుగా వస్తుందన్నది పట్టించుకోనని, అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకోవడంపైనే దృష్టి పెడతానని చెప్పారు. బంగ్లాదేశ్‌పై వచ్చిన ఆరు బంతుల బ్యాటింగ్ అవకాశం కూడా తనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందని దీప్తి అన్నారు. అలాంటి అవకాశాలను ఎప్పుడూ ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తానన్నారు.

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