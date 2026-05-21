'నువ్వు పట్టుకో లేదు నువ్వే పట్టుకో'- ఈజీ క్యాచ్ డ్రాప్ చేసిన ముంబయి ఫీల్డర్లు- నిరాశలో పాండ్య
Published : May 21, 2026 at 10:15 AM IST
Rovman Powell Catch vs MI : ఈ ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్ ఫీల్డింగ్ తప్పిదం మరోసారి తమకు మ్యాచ్ను దూరం చేసింది. తాజాగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబయి ఫీల్డర్లు సులభమైన క్యాచ్ను నేలపాలు చేయడంతో భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్నారు. ఒకవేళ ఆ క్యాచ్ గనుక పట్టిఉంటే ఫలితం ఇంకోలా ఉండేదేమో! దీనిపై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య కూడా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
ఇదీ విషయం!
148 పరుగుల ఛేదనలో కేకేఆర్ 9 ఓవర్లకు 73-3తో ఉంది. 10వ ఓవర్ బౌలింగ్ చేసేందుకు హార్దిక్ పాండ్య వచ్చాడు. ఈ ఓవర్లో రెండో బంతికి రోమన్ పావెల్ భారీ షాక్కు ప్రయత్నించి బంతిని గాల్లోకి లేపాడు. కానీ టైమింగ్ కుదరలేదు. దీంతో క్యాచ్ అందుకునేందుకు ఫీల్డర్లు దీపక్ చాహర్, రాబిన్ మింజ్ పరుగెత్తారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరి మధ్య గందరగోళం నెలకొంది. ఒకరినొకరు ఎదురెదురుగా రాగా, 'నువ్వు పట్టుకో లేదు నువ్వే పట్టుకో' అన్నట్లు సైగలు చేస్తూ ఉండిపోయారు. ఇంతలోనే బంతి కింద పడిపోయింది. అంతే, ఇక పావెల్కు భారీ లైఫ్ దొరికింది.
వాస్తవానికి రాబిన్ మింజ్ క్యాచ్ అందుకునేందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినా చాహర్ను చూసి ముందే ఆగిపోయాడు. అటు, మింజ్ను చూసిన చాహర్ అతడు పట్టుకుంటాడులే అనుకొని డ్రాప్ అయ్యాడు. ఇద్దరి మధ్య సమన్వయం కుదరక మొత్తానికి ఈజీ క్యాచ్ను నేలపాలు చేశారు. దీంతో బౌలింగ్ చేసిన హార్దిక్ తీవ్ర అసంతృప్తికి గురయ్యాడు. సింపుల్ క్యాచ్ను విడిచిపెట్టడంతో ఫ్యాన్స్ కూడా నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి క్యాచ్ను అనుభవం లేని కొత్త ఫీల్డర్ కూడా ఈజీగా పట్టుకుంటాడని, కానీ దీపక్ లాంటి సీనియర్ సైతం ఇది విడిచిపెట్టడం ఆశ్చర్యంగా ఉందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
#MI fielders in two minds 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2026
Rovman Powell survives 😮
బిగ్ లైఫ్!
ఈ క్యాచ్ డ్రాప్ అయిన సమయానికి రొమన్ పావెల్ 9 బంతుల్లోనే 14 పరుగులు చేసి ఊపుమీదున్నాడు. బౌలర్లకు సహకరిస్తున్న పిచ్పై మిగిలిన బ్యాటర్లు పరుగులు చేయడానికి కష్టపడుతుంటే అతడు మాత్రం వేగంగా ఆడాడు. ఈ క్రమంలో ఆ వికెట్ పడి ఉంటే ఫలితం ముంబయికి అనుకూలంగా వచ్చేదేమో! క్యాచ్ డ్రాప్ తర్వాత పావెల్ కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఓవరాల్గా 30 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసి కోల్కతా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.
ఇంకా రేసులోనే
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, 148 పరుగుల ఛేదనను కేకేఆర్ 6 వికెట్లు కోల్పోయి 18.5 ఓవర్లలో పూర్తి చేసింది. మనీశ్ పాండే (45 పరుగులు), రోమన్ పావెల్ (30 బంతుల్లో, 40 పరుగులు) రాణించారు. ముంబయి బౌలర్లలో కార్బిన్ బాష్ 3, దీపక్ చాహర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, గజన్ఫర్ తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు. ఈ విజయంతో కేకేఆర్ ప్లేఆఫ్స్ ఆశలు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నాయి.