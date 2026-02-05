ETV Bharat / sports

ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఫైనల్ - రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు X దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - పిచ్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉందంటే?

WPL 2026 Final
WPL 2026 Final (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 10:56 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 11:06 AM IST

WPL 2026 Final : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 ఎడిషన్ ఆఖరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. గురువారం వడోదర వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- దిల్లీ క్యాపిటల్స్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ లీగ్​లో ఆర్సీబీ తొలి నుంచీ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఫైనల్​కు చేరుకోగా, దిల్లీ పేలవంగా ప్రారంభించినా తర్వాత పుంజుకొని మరోసారి ఫైనల్​కు చేరింది. ఈ క్రమంలో ఇరుజట్లు ఛాంపియన్​గా నిలవాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి. మరి డబ్ల్యూపీఎల్ హిస్టరీలో ఈ జట్లపై ఓ లుక్కేస్తే!

వరుసగా నాలుగోసారి
డబ్ల్యూపీఎల్ హిస్టరీలో దిల్లీ క్యాపిటల్స్ వరుసగా నాలుగోసారి ఫైనల్ చేరడం విశేషం. దిల్లీ తొలి ఎడిషన్​ నుంచి (2023, 2024, 2025, 2026) వరుసగా నాలుగుసార్లు టైటిల్ పోరుకు అర్హత సాధించింది. ఏ జట్టు కూడా ఇన్నిసార్లు ఫైనల్​కు చేరలేదు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు గతంలో ఫైనల్ చేరిన మూడుసార్లూ తుది మెట్టుపై బోల్తా కొట్టి రన్నరప్​తోనే సరిపెట్టుకుంది. దీంతో ఎలాగైనా ఈసారి డబ్ల్యూపీఎల్ ఛాంపియన్​గా నిలవాలని దిల్లీ తహతలాడుతోంది.

గతంలో చేసిన తప్పిదాలను రిపీట్ చేయకుండా ఆర్సీబీని మట్టికరిపించి టైటిల్ ముద్దాడాలని దిల్లీ ఆశిస్తుంది. కొత్త కెప్టెన్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్ నాయకత్వంలో దిల్లీ బలంగానే కనిపిస్తుంది. బ్యాటింగ్​లో లీసెల్ లీ, షఫాలీ వర్మ లారా వోల్వార్డ్ కీలకం కానున్నారు. బౌలింగ్‌లో చినాల్ హెన్రీ, నందిని శర్మ ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తిస్తున్నారు. మరి ఈసారైనా అందని ద్రాక్షలా ఉన్న డబ్ల్యూపీఎల్ కప్పు దిల్లీ వశం అవుతుందా? లేదా చూడాలి!

ముంబయి సరసన నిలిచేందుకు
మరోవైపు ఉన్న ఆర్సీబీ అత్యంత పటిష్ఠమైన జట్టు. ఈ సీజన్​లో వరుసగా ఐదు విజయాలతో అందరికంటే ముందే ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకుంది. అదే జోరుతో ఆడిన ఆర్సీబీ టేబుల్​లో టాపర్​గా నిలిచి ఫైనల్​కు చేరుకుంది. ఈ ఫైనల్​లోనూ దిల్లీపై నెగ్గి అరుదైన ఘనత సొంతం చేసుకోవాలని ఆర్సీబీ భావిస్తుంది. ఇప్పటిదాకా డబ్ల్యూపీఎల్ మూడు సీజన్లు జరగ్గా అందులో రెండు ముంబయి (2023, 2025), ఒకసారి ఆర్సీబీ (2024) ఛాంపియన్లుగా నిలిచాయి.

ఇప్పుడు మరోసారి విజేతగా నెగ్గి అత్యధికసార్లు టైటిల్ నెగ్గిన జట్టుగా ముంబయి సరసన నిలిచేందుకు ఆర్సీబీ ప్రయత్నిస్తుంది. స్మృతి మంధాన కెప్టెన్సీలో ఆర్సీబీ బలంగా ఉంది. మంధానతోపాటు రిచా ఘోష్, జార్జియా వోల్, హారిస్ వంటి బ్యాటర్లు, నదైన్ డి క్లార్క్, సాయిలి సత్ఘారే బౌలింగ్​లో సత్తా చాటుతున్నారు.

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డు
WPLలో ఇప్పటిదాకా ఆర్సీబీ- దిల్లీ జట్ల మధ్య మొత్తం తొమ్మిది మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఈ హెడ్ టు హెడ్ ఫైట్​లో ఆర్సీబీపై దిల్లీదే పైచేయిగా ఉంది. దిల్లీ ఆరు మ్యాచ్‌లలో గెలిచింది. బెంగళూరు మూడు మ్యాచ్‌లు నెగ్గింది. ఈ సీజన్​లో లీగ్ దశలో రెండుసార్లు తలపడగా, ఇరుజట్లు ఒక్కోమ్యాచ్ నెగ్గాయి.

పిచ్ రిపోర్ట్
వడోదరలోని కోటంబి స్టేడియంలోని పిచ్ ఈ సీజన్ ప్రారంభంలో నెమ్మదిగా ఉంది. దీంతో పరుగులు సాధించడం కష్టమైంది. అయితే గత కొన్ని మ్యాచ్‌లలో పిచ్ మారింగి. బ్యాటర్లకు సహకరిస్తుంది. దీంతో భారీ ఛేజింగ్​లు కూడా నమోదు అవుతున్నాయి. తొలి ఇన్నింగ్స్‌ సగటు స్కోరు 150-160 పరుగులు. స్పిన్నర్లకు కూడా కొంతమేర పిచ్ సహకరిస్తుంది. టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకునే ఛాన్స్ ఉంది.

దిల్లీ క్యాపిటల్స్: జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (కెప్టెన్), తానియా భాటియా (వికెట్ కీపర్), లూసీ హామిల్టన్, చినెల్లే హెన్రీ, మారిజానే కాప్, అలనా కింగ్, లిజెల్ లీ, మిన్ను మణి, నికి ప్రసాద్, స్నేహ రాణా, షెఫాలీ వర్మ, నందిని శర్మ, శ్రీ చరణి, ప్రగతి సింగ్, ప్రగతి సింగ్, ఎడ్ల సృజన, లారా వోల్వార్ట్

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), లారెన్ బెల్, నదైన్ డి క్లెర్క్, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), గ్రేస్ హారిస్, దయాళన్ హేమలత, గౌతమి నాయక్, శ్రేయాంక పాటిల్, కుమారి ప్రత్యూష, ప్రేమ రావత్, గీ అరుంధతి రెడ్డి, సయాలీ వాస్త్‌ఘరే, లిన్సీ స్మిత్, పూజా వస్త్రకార్, జార్జ్ వేర్​హామ్, రాధా యాదవ్

Last Updated : February 5, 2026 at 11:06 AM IST

