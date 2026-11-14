'అదంతా కవరప్ మాత్రమే!'- ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్పై వార్నర్ బిగ్ బాంబ్
David Warner Cryptic Post : బాల్ టాంపరింగ్పై మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ మరోసారి ఇన్స్టా వేదికగా స్పందించారు. ఈసారి సొంత బోర్డుపై ఆరోపణలు చేశాడు.
Published : November 14, 2026 at 4:18 PM IST
2018 ఆస్ట్రేలియా బాల్ టాంపరింగ్ వివాదం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. ఇప్పట్లో ఇది సద్దుమణిగే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఈ వివాదంపై మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ మరోసారి తీవ్రంగా స్పందించాడు. ఈసారి ఏకంగా సొంత బోర్డు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియాపైనే ఆరోపణలు గుప్పించాడు. ఈ 'శాండ్పేపర్గేట్' కుంభకోణంపై ఆసీస్ బోర్డు తప్పుడు కథనాన్ని ప్రచారం చేస్తోందని, విచారణను సరిగ్గా నిర్వహించలేదని ఆరోపించాడు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చాడు.
వార్నర్ ఏమన్నాడంటే?
అప్పటి 'శాండ్పేపర్గేట్' కుంభకోణం గురించి ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ ఉస్మాన్ ఖవాజా రీసెంట్గా తన ఆత్మకథలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించడంతో మరోసారి ఈ వివాదం తెరపైకి వచ్చింది. అప్పటి జట్టు సభ్యులందరికీ తెలిసే ఆ టాంపరింగ్ జరిగిందని ఖవాజా పేర్కొన్నాడు. దీనిని ప్రస్తుత టెస్టు కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ ఖండించాడు. కానీ, ఖవాజా వ్యాఖ్యలకు వార్నర్ మద్దతిచ్చాడు. ఈ క్రమంలోనే కమిన్స్పై వార్నర్ మండిపడ్డాడు. విచారణ సమయంలో జట్టులో సభ్యులైన బౌలర్లు జోష్ హేజిల్వుడ్, మిచెల్ స్టార్క్, నాథన్ లియాన్లను విచారించలేదని అన్నాడు.
"నాకు తెలిసినంత వరకు, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తమ 2018 విచారణ సమయంలో జోష్ హేజిల్వుడ్, మిచెల్ స్టార్క్, లేదా నాథన్ లియాన్లను విచారించలేదు. అది నిజమైతే, బౌలర్లకు ఏమీ తెలియదని బోర్డు ఎలా చెప్పగలదు? వారు మొదటి నుంచే ఎవరిని నిందించాలో నిర్ణయించుకున్నట్లు, తమ సొంత అజెండాకు అనుగుణంగా తూతూమంత్రంగా విచారణ జరిపినట్లు అనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు బౌలర్లకు ఆ వివాదం గురించి తెలియదనే తప్పుడు కథనాన్ని కొనసాగించాలని భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది మొత్తం అసలు నిజాలను కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నమే అవుతుంది" అని వార్నర్ ఇన్స్టా స్టోరీలో రాసుకొచ్చాడు.
DAVID WARNER'S INSTAGRAM POST. https://t.co/ymtOK4cBAA— Tanuj (@ImTanujSingh) November 14, 2026
అయితే సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో జరిగిన ఈ టాంపరింగ్ అంశంపై అప్పట్లోనే క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా విచారణ జరిపించింది. ఇందుకు అప్పటి కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్, వైస్ కెప్టెన్ వార్నర్, ఇందులో కీలకంగా ఉన్న కామెరూన్ బాన్క్రాఫ్ట్పై నిషేదం విధించింది. స్మిత్, వార్నర్పై ఏడాది వేటు పడగా, బాన్క్రాఫ్ట్ తొమ్మిది నెలలు ఆటకు దూరమయ్యాడు. అయితే ఈ టాంపరింగ్ గురించి అప్పుడు జట్టులో అందరికీ తెలుసని, కానీ బోర్డు మాత్రం కేవలం ఈ ముగ్గురినే బలి చేసిందని ఖవాజా తన ఆత్మకథలో రాసుకొచ్చాడు. దీంతో మరోసారి వివాదం చెలరేగింది.