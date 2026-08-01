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CWG 2026లో డబుల్‌ ధమకా- నీరజ్‌కు రజతం, యశ్‌వీర్‌కు కాంస్యం- జూడోలో స్వర్ణాలు

జావెలిన్‌ త్రోలో రజతం గెలిచిన నీరజ్‌ చోప్రా కాంస్యంతో మెరిసిన అరంగేట్ర ఆటగాడు యశ్‌వీర్‌ సింగ్‌- జూడోలో హర్ష్‌ సింగ్‌, అస్మితా దే స్వర్ణ పతకాలు- డెకాథ్లాన్‌లో తేజస్విన్‌ శంకర్‌కు చరిత్రాత్మక కాంస్యం

Commonwealth Games 2026 India
Commonwealth Games 2026 India (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 7:25 AM IST

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Commonwealth Games 2026 India : కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ 2026లో భారత అథ్లెటిక్స్‌ మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని నమోదు చేసింది. పురుషుల జావెలిన్‌ త్రో ఫైనల్లో ఒలింపిక్‌ ఛాంపియన్‌ నీరజ్‌ చోప్రా రజత పతకం సాధించగా, అరంగేట్ర ఆటగాడు యశ్‌వీర్‌ సింగ్‌ కాంస్య పతకం గెలిచి భారత జట్టుకు డబుల్‌ పోడియం అందించాడు. కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ చరిత్రలో పురుషుల జావెలిన్‌లో భారత్‌కు ఒకేసారి రెండు పతకాలు రావడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. జావెలిన్​తో పాటు జూడోలోనూ భారత క్రీడాకారులు అద్భుత ప్రదర్శన కొనసాగించారు. పురుషుల 60 కేజీల విభాగంలో హర్ష్ సింగ్, మహిళల జూడోలో అస్మితా దే స్వర్ణ పతకం గెలిచారు. తాజా విజయాలతో భారత్ 5 స్వర్ణాలు, 12 రజతాలు, 6 కాంస్యాలు కలుపుకుని మొత్తం 23 పతకాలతో పాయింట్ల పట్టికలో 10వ స్థానంలో నిలిచింది.

85.83 మీటర్లతో నీరజ్‌కు రజతం
భారత స్టార్‌ అథ్లెట్‌ నీరజ్‌ చోప్రా తన అత్యుత్తమ ప్రయత్నంలో 85.83 మీటర్ల దూరం జావెలిన్‌ను విసిరి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. చివరి ప్రయత్నంలో మరింత మెరుగైన మార్కు కోసం ప్రయత్నించినప్పటికీ అది ఫౌల్‌గా నమోదైంది. అయినప్పటికీ అంతకుముందు చేసిన త్రో రజత పతకాన్ని ఖాయం చేసింది. కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో ఇది నీరజ్‌కు మరో కీలక అంతర్జాతీయ పతకంగా నిలిచింది.

పోటీ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన నీరజ్ చోప్రా, ఈ విజయం తనకు ఆసియా క్రీడల జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసిందని చెప్పాడు. అప్పట్లో కూడా భారత అథ్లెట్లు కలిసి పతకాలు సాధించిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, ఇప్పుడు యశ్‌వీర్‌తో కలిసి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ పోడియంపై నిలవడం ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించిందని తెలిపాడు. పతకాల వేదికపై భారత జాతీయ గీతం వినిపించడం ఎప్పుడూ గర్వకారణమే అని తెలిపాడు. ఈ సీజన్‌లో తన అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కూడా నమోదు కావడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పాడు. గాయం తర్వాత తన పునరాగమనం సరైన దిశలో సాగుతోందని నీరజ్ పేర్కొన్నాడు.

యశ్‌వీర్‌ సింగ్‌ సంచలన ప్రదర్శన
24 ఏళ్ల యశ్‌వీర్‌ సింగ్‌ ఈ పోటీల్లో అత్యంత ఆకర్షణగా నిలిచాడు. తన చివరి, ఆరో ప్రయత్నంలో 85.41 మీటర్ల వ్యక్తిగత అత్యుత్తమ మార్కును నమోదు చేసి కాంస్య పతకాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. గతంలో ఉన్న 83.72 మీటర్ల వ్యక్తిగత రికార్డును అధిగమించడంతో పాటు ప్రపంచ స్థాయి అథ్లెట్లు అండర్సన్‌ పీటర్స్‌, అర్షద్‌ నదీమ్‌లను వెనక్కి నెట్టి పోడియంపై నిలిచాడు. కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో తొలి పాల్గొనికలోనే పతకం సాధించడం అతని ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. కాంస్య గెలవడంతో యశ్​వీర్ సింగ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. ఇదే తన తొలి అంతర్జాతీయ పతకమని, ఈ విజయానికి కుటుంబ సభ్యులు, కోచ్‌లు, తనకు అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

భారత్‌ ఖాతాలో మరిన్ని పతకాలు
జూడోలో తొలిసారిగా ఇండియా పసిడి ఖాతాను తెరిచింది. జూడో పురుషుల 60 కిలోల విభాగంలో హర్ష్‌ సింగ్‌ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన జోషువా కాట్జ్‌పై వాజా-అరీ ఆధిక్యంతో విజయం సాధించి స్వర్ణ పతకాన్ని అందుకున్నాడు. మహిళల జూడోలో అస్మితా దే కూడా స్వర్ణ పతకం గెలిచి భారత ఖాతాలో మరో బంగారు పతకాన్ని జమ చేసింది. ఫైనల్లో కెనడాకు చెందిన హెడీ క్వాచ్‌పై సమయోచిత ఆటతో విజయం సాధించింది. ఇక మహిళల 57 కిలోల విభాగంలో యామిని మౌర్య రజత పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన అసెల్యా టోప్రాక్‌తో జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో ఓటమిపాలైనప్పటికీ రజతంతో మెరిసింది. డెకాథ్లాన్‌లో తేజస్విన్‌ శంకర్‌ కాంస్య పతకం గెలిచి కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ చరిత్రలో ఈ విభాగంలో పతకం సాధించిన తొలి భారత అథ్లెట్‌గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇక బాక్సింగ్ విభాగంలోనూ భారత ఆటగాళ్లు పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించారు. అరుంధతి, జైస్మిన్, లవ్లీనా సహా పది మంది భారత బాక్సర్లు ఫైనల్స్‌కు దూసుకెళ్లారు.

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