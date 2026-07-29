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గుల్వీర్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డు- 10,000 మీటర్ల పరుగులో రజతం- వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో మరో సిల్వర్

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ చరిత్ర సృష్టించిన గుల్వీర్ సింగ్ - పురుషుల 10,000 మీటర్ల పరుగు పందెంలో భారత్‌కు తొలి పతకం అందించిన అథ్లెట్‌గా రికార్డు- మహిళల 69 కేజీల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ విభాగంలో భారత్‌కు రజతం

Commonwealth Games 2026
Priya Ghanghas (ANI(x/ @WeAreTeamIndia))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 6:57 AM IST

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Commonwealth Games 2026 : స్కాట్లాండ్‌లోని గ్లాస్గో వేదికగా జరుగుతున్న 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్​లో భారత అథ్లెట్ గుల్వీర్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. మంగళవారం రాత్రి పురుషుల 10,000 మీటర్ల పరుగు పందెంలో సిల్వర్ మెడల్ సాధించారు. దీంతో ఈ విభాగంలో పతకం నెగ్గిన తొలి భారతీయ అథ్లెట్‌గా రికార్డులకెక్కారు. ఒక పక్క జోరున వర్షం కురుస్తున్నా ప్రతికూల వాతావరణంలోనూ ఈ సుదీర్ఘ రేసును గుల్వీర్ 27 నిమిషాల 49.78 సెకన్లలో పూర్తి చేశాడు. ఈ విభాగంలో ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన కై రాబిన్సన్ స్వర్ణం గెలవగా, ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్‌కు చెందిన డేవిడ్ ముల్లార్కీ కాంస్యం సాధించారు. కామన్వెల్త్ పరుగు పందెంలో ఎప్పుడూ ముందుండే కెన్యా, ఉగాండా అథ్లెట్లను వెనక్కి నెట్టి గుల్వీర్ ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.

వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో హర్జిందర్ కౌర్‌కు రజతం
వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో హర్జిందర్ కౌర్ భారత్‌కు మరో రజత పతకాన్ని అందించారు. మహిళల 69 కేజీల విభాగంలో పోటీపడిన హర్జిందర్, తన కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి మొత్తం 227 కేజీల బరువును విజయవంతంగా ఎత్తారు. ఈ విభాగంలో కెనడాకు చెందిన షార్లెట్ సిమోనో మొత్తం 235 కేజీలతో స్వర్ణం సాధించగా, హర్జిందర్ రెండో స్థానంలో నిలిచారు. 2022 బర్మింగ్‌హామ్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో కాంస్యం గెలుచుకున్న హర్జిందర్‌కు కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో ఇది వరుసగా రెండో పతకం.

భారత్ పతకాల సంఖ్య 12
గుల్వీర్, హర్జిందర్ సాధించిన రజతాలతో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత పతకాల పట్టిక మెరుగైంది. భారత్ ఖాతాలో ప్రస్తుతం 2 స్వర్ణాలు, 7 రజతాలు, 3 కాంస్యాలతో మొత్తం 12 పతకాలు చేరాయి. వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో స్టార్ లిఫ్టర్ మీరాబాయి చాను భారత్‌కు తొలి స్వర్ణాన్ని అందించగా, పారా అథ్లెటిక్స్ మహిళల షాట్‌పుట్ ఎఫ్57 విభాగంలో షర్మిలా ధంకర్ రెండో పతకంతో సత్తా చాటారు. హైజంప్‌లో సర్వేష్ కుషారే రజతంతో మెరవగా, ట్రాక్ పై గుల్వీర్ సింగ్ నమోదు చేసిన చారిత్రాత్మక రజతం భారత క్రీడా చరిత్రలోనే ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుంది. అలాగే దేశానికి పతకం అందించడం తనకు ఎంతో గర్వంగా ఉందని హర్జిందర్ కౌర్ అన్నారు. అంతే కాకుండా ఈ విజయాన్ని తన కుటుంబానికి అంకితం ఇస్తున్నట్లు తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

"భారత్ తరఫున రజత పతకం గెలవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ క్షణంలో ఎంతో గర్వంగా భావిస్తున్నాను. నా ప్రదర్శన పట్ల నాకు పూర్తి సంతృప్తిగా ఉంది. ఈ పతకాన్ని నా కుటుంబానికి అంకితం చేస్తున్నాను. మేము ఇక్కడి వరకు వచ్చి దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి, పతకాలు సాధించడానికి పూర్తి సహకారం అందించిన ఇండియన్ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్ ఫెడరేషన్‌కు, భారత ప్రభుత్వానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు"
- హర్జిందర్ కౌర్,

మహిళా బాక్సర్ల జోరు- రెండు పతకాలు ఖాయం
కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత మహిళా బాక్సర్లు దూసుకుపోతున్నారు. మహిళల 54 కేజీల విభాగంలో ప్రీతి పవార్, 60 కేజీల విభాగంలో ప్రియా ఘంగాస్ సెమీఫైనల్‌కు వెళ్లడం ద్వారా భారత్‌కు మరో రెండు పతకాలను ఖాయం చేశారు. కామన్వెల్త్ గేమ్స్ బాక్సింగ్ నిబంధనల ప్రకారం సెమీఫైనల్‌లో ఓడిన ఇద్దరు బాక్సర్లకూ కాంస్య పతకాలు ఇస్తారు. దీంతో భారత్ ఖాతాలో కనీసం రెండు పతకాలు చేరడం ఖాయమైంది.
మహిళల 54 కేజీల క్వార్టర్ ఫైనల్ పోరులో ప్రీతి పవార్ రింగ్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. స్కాట్లాండ్ బాక్సర్ నికోల్ క్లైడ్‌ను 5-0తో తేడాతో మట్టికరిపించి సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టారు. విజయం తర్వాత ప్రీతి మాట్లాడుతూ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటికే పతకాన్ని ఖాయం చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నా తదుపరి లక్ష్యం రాబోయే మ్యాచ్‌పై దృష్టి పెట్టి, ఈ పతకాన్ని స్వర్ణంగా మార్చడమే. ఈ విజయంతో నా ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగింది. ఇది తర్వాతి రౌండ్‌లో మరింత మెరుగ్గా రాణించేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది" అని పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం జరగబోయే సెమీఫైనల్లో ప్రీతి పవార్ జాంబియాకు చెందిన కేథరిన్ మ్వాపేతో తలపడనున్నారు.

మరోవైపు 60 కేజీల విభాగంలో ఆసియా ఛాంపియన్ ప్రియా ఘంగాస్ సైతం సెమీఫైనల్‌కు అర్హత సాధించారు. క్వార్టర్ ఫైనల్లో స్కాట్లాండ్‌కు చెందిన నియామ్ మిచెల్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ప్రియా అద్భుతమైన కమ్‌బ్యాక్ ఇచ్చారు. తొలి రౌండ్‌లో 1-4 తేడాతో వెనుకపడ్డ ప్రియా, రెండో రౌండ్‌లో వ్యూహంతో దాడికి దిగారు. ప్రత్యర్థిపై 4-1తో ఓడించారు. ఇక నిర్ణయాత్మక చివరి రౌండ్‌లో పంచ్‌లు విసురుతూ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు. దీంతో విజయం సాధించారు.

కామన్వెల్త్‌లో భారత్ జోరు- ఒకే రోజులో 6 మెడల్స్

కామన్వెల్త్​లో గేమ్స్ : ఒకే రోజు భారత్​కు రెండు పతకాలు- వెయిట్​లిఫ్టింగ్​లోనే మెడల్స్​

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