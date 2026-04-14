కోల్కతాతో చెన్నై ఫైట్ - ధోనీ వచ్చేస్తున్నాడా? లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ఏం చెబుతోంది?
నేడు చేపాక్ వేదికగా కేకేఆర్ వర్సెస్ సీఎస్కే మధ్య రసవత్తర పోరు- మొదటి నాలుగు మ్యాచ్లకు దూరమైన ఎంఎస్ ధోనీ నేడు బరిలోకి దిగుతాడా?- పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున ఉన్న చెన్నై, కోల్కతా జట్లు.
Published : April 14, 2026 at 4:16 PM IST
CSK Vs KKR MS Dhoni Return Update : ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో నేడు అభిమానులందరి కళ్లు చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంపైనే ఉన్నాయి. పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున ఉన్న రెండు జట్లు అంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK), కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) నేడు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్ ఫలితం కంటే ఎక్కువగా క్రికెట్ అభిమానులను వేధిస్తున్న ప్రశ్న ఒక్కటే. ఎంఎస్ ధోనీ నేడు బరిలోకి దిగుతాడా? లేదా? సీజన్ ఆరంభం కావడానికి ముందే పిక్క కండరాల గాయం కారణంగా ధోనీ రెండు వారాల పాటు ఆటకు దూరమవుతారని యాజమాన్యం ప్రకటించింది. దీంతో మొదటి నాలుగు మ్యాచ్లకు ధోనీ దూరం కావాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 14న జరిగే ఈ కీలక పోరులో ధోనీ తన ప్రతాపం చూపిస్తాడో లేదో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.
నేడు బరిలోకి ధోనీ? రిపోర్ట్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
గత కొన్ని రోజులుగా ధోనీ తన గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి చెన్నైలోనే ఉండి చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. జట్టుతో కలిసి దూరపు ప్రయాణాలు చేయకుండా ఫిట్నెస్పైనే దృష్టి పెట్టారు. సోమవారం సాయంత్రం చేపాక్ మైదానంలో ధోనీ నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కనిపించడంతో అతని రీఎంట్రీపై ఆశలు చిగురించాయి. అయితే రిపోర్ట్ ప్రకారం ధోనీ నెట్స్లో స్వల్పంగా బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినా, నేడు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో ఉండటం అనుమానంగానే ఉంది. బ్యాటింగ్ కోచ్ మైకేల్ హస్సీ వేసిన త్రోడౌన్లను ధోనీ ఎదుర్కొన్నారు తప్ప, పూర్తి స్థాయిలో ప్రాక్టీస్ చేయలేదని తెలుస్తోంది.
గాయం ఇంకా తగ్గలేదా?
ప్రాక్టీస్ సెషన్లో ధోనీ బ్యాట్ పట్టుకున్నా, వికెట్ కీపింగ్ గ్లోవ్స్ మాత్రం ధరించలేదు. సాధారణంగా కీపింగ్ చేయడం అనేది కండరాలపై ఎక్కువ ఒత్తిడి చూపిస్తుంది కాబట్టి, ఆయన ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో కోలుకోలేదని సమాచారం. కేవలం బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్కే పరిమితం అవ్వడం చూస్తుంటే, నేటి మ్యాచ్లో కీపర్గా కనిపించే అవకాశం తక్కువగానే కనిపిస్తోంది. ధోనీ లేకపోవడంతో వికెట్ల వెనుక ఒక వరల్డ్ క్లాస్ కీపర్ లోటును చెన్నై జట్టు స్పష్టంగా ఎదుర్కొంటోంది. సరైన టీమ్ కాంబినేషన్ కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న సీఎస్కేకు ధోనీ ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.
ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ధోనీ ఎంట్రీ? మెక్లెనగన్ సలహా
ధోనీ పూర్తి స్థాయిలో ఫీల్డింగ్ చేయలేకపోతే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వాడాలని మాజీలు సూచిస్తున్నారు. న్యూజిలాండ్ మాజీ పేసర్ మిచెల్ మెక్లెనగన్ మాట్లాడుతూ.. ధోనీ ఫిట్గా ఉంటే సీఎస్కే ఆయనను ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా బరిలోకి దించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా ఛేజింగ్ సమయంలో ధోనీ నుంచి మెరుపు ఇన్నింగ్స్ కావాలని జట్టు భావిస్తే, ఇంపాక్ట్ సబ్గా వాడటం వల్ల బ్యాటింగ్ బలాన్ని పెంచుకోవచ్చని తెలిపారు. ఫీల్డింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా కేవలం బ్యాటింగ్కు మాత్రమే ధోనీని పరిమితం చేస్తే గాయం తిరగబెట్టే అవకాశం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగున రెండు జట్లు
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇప్పటివరకు ఆడిన మ్యాచ్ల్లో కేవలం ఒక్క విజయం మాత్రమే సాధించి తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. అటు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా ఉంది. ఈ సీజన్లో కేకేఆర్ ఇంకా ఒక్క విజయం కూడా నమోదు చేయలేదు. పంజాబ్ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దవడంతో ఒక పాయింట్ దక్కింది. రెండు జట్లకు నేటి విజయం అత్యంత కీలకం. చెన్నై తన హోమ్ గ్రౌండ్లో జరిగే మ్యాచ్ కావడంతో ఎలాగైనా గెలిచి పాయింట్ల పట్టికలో ముందుకు వెళ్లాలని చూస్తోంది. ధోనీ వంటి దిగ్గజం జట్టులో ఉంటే ఆ ఆత్మవిశ్వాసమే వేరుగా ఉంటుంది. మరి నేడు చేపాక్లో 'ధోనీ.. ధోనీ..' అనే కేకలు వినిపిస్తాయో లేదో చూడాలి.
చేపాక్ వేదికగా రసవత్తర పోరు
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానులు తమ 'తలా' కోసం వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ధోనీ ప్రాక్టీస్ వీడియోలు వైరల్ అవుతుండటంతో నేడు కచ్చితంగా ఆడుతారని ఫ్యాన్స్ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. కేకేఆర్ జట్టులో కూడా నాణ్యమైన స్పిన్నర్లు ఉండటంతో ధోనీ వంటి అనుభవం ఉన్న ఆటగాడి అవసరం సీఎస్కేకు చాలా ఉంది. టాస్ పడే సమయానికి ధోనీ పేరు జట్టు జాబితాలో ఉంటే చాలు, స్టేడియం హోరెత్తిపోవడం ఖాయం. ఒకవేళ ధోనీ ఆడితే అది ఈ సీజన్కే అతిపెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. ఎంఎస్ ధోనీ తన ఫిట్నెస్ విషయంలో ఎప్పుడూ రిస్క్ తీసుకోరు. పూర్తి స్థాయిలో కోలుకున్నారని భావిస్తేనే ఆయన మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు. నేడు కేకేఆర్తో జరిగే మ్యాచ్లో ఆయన నేరుగా ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో ఉంటారా లేక ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వస్తారా అన్నది టాస్ సమయంలోనే తేలనుంది.