ETV Bharat / sports

IPL 2026 : ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన ధోనీ- వీడియో వైరల్

ధోనీ ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్ - రానున్న ఐపీఎల్​​ కోసం ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టిన తలా

MS Dhoni IPL 2026
MS Dhoni IPL 2026 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

MS Dhoni IPL 2026 : మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. రానున్న ఐపీఎల్​ సీజన్ కోసం మహీ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టేశాడు. రాంచీలోని ఓ మైదానంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. కాళ్లకు ప్యాడ్లు కట్టుకొని నెట్స్​లో బ్యాటింగ్ సాధన షురూ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను జార్ఖండ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. 'జార్ఖండ్ క్రికెట్​కు గర్వకారణమైన మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఈజ్ బ్యాక్' అంటూ పోస్ట్​కు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.

దీంతో మహీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ ఐపీఎల్​లో తన బ్యాటింగ్ చూసేందుకు వెయింటింగ్ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 44 ఏళ్ల ధోనీ కెరీర్​లో 19వ ఐపీఎల్ సీజన్​ ఆడేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. మరోసారి మహీ చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు తరఫునే బరిలోకి దిగనున్నాడు. యువ నాయకుడు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కెప్టెన్సీలో ధోనీ ఆడనున్నాడు. అయితే గత సీజన్​లో ధోనీ ఆఖర్లో బ్యాటింగ్​కు వచ్చి సిక్స్​లతో హుషారెత్తించాడు. దీంతో 14 మ్యాచ్​ల్లో 24.50 యావరేజ్​తో 196 పరుగులే చేశాడు.

ఈసారి ధనాధన్ షాట్​లతోపాటు, భారీ ఇన్నింగ్స్​ ఆడాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ధోనీ ఐపీఎల్​లో ఇప్పటిదాకా 278 మ్యాచ్​ల్లో 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కాగా, 2026 సీజన్ ఐపీఎల్​ 26న ప్రారంభం కానుంది. అయితే టోర్నీకి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ మాత్రం ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు.

TAGGED:

MS DHONI IPL 2026 PRICE
MS DHONI IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.