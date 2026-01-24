IPL 2026 : ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన ధోనీ- వీడియో వైరల్
ధోనీ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్ - రానున్న ఐపీఎల్ కోసం ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టిన తలా
Published : January 24, 2026 at 3:40 PM IST
MS Dhoni IPL 2026 : మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. రానున్న ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం మహీ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టేశాడు. రాంచీలోని ఓ మైదానంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. కాళ్లకు ప్యాడ్లు కట్టుకొని నెట్స్లో బ్యాటింగ్ సాధన షురూ చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను జార్ఖండ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. 'జార్ఖండ్ క్రికెట్కు గర్వకారణమైన మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఈజ్ బ్యాక్' అంటూ పోస్ట్కు క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చింది.
దీంతో మహీ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ ఐపీఎల్లో తన బ్యాటింగ్ చూసేందుకు వెయింటింగ్ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 44 ఏళ్ల ధోనీ కెరీర్లో 19వ ఐపీఎల్ సీజన్ ఆడేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. మరోసారి మహీ చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు తరఫునే బరిలోకి దిగనున్నాడు. యువ నాయకుడు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కెప్టెన్సీలో ధోనీ ఆడనున్నాడు. అయితే గత సీజన్లో ధోనీ ఆఖర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చి సిక్స్లతో హుషారెత్తించాడు. దీంతో 14 మ్యాచ్ల్లో 24.50 యావరేజ్తో 196 పరుగులే చేశాడు.
ఈసారి ధనాధన్ షాట్లతోపాటు, భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ధోనీ ఐపీఎల్లో ఇప్పటిదాకా 278 మ్యాచ్ల్లో 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కాగా, 2026 సీజన్ ఐపీఎల్ 26న ప్రారంభం కానుంది. అయితే టోర్నీకి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ మాత్రం ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు.