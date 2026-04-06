ధోనీ కమ్​బ్యాక్ అప్డేట్- ఆ మ్యాచ్​లో బరిలోకి దిగేందుకు CSK స్టార్ రెడీ!

IPL 2026- చెన్నై హ్యాట్రిక్ ఓటములు- తీవ్ర నిరాశలో ఫ్యాన్స్

MS Dhoni Comeback IPL
MS Dhoni Comeback IPL (Source : Associated Press))
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 3:29 PM IST

MS Dhoni Comeback IPL : 2026 ఐపీఎల్​లో వరుస ఓటములతో తీవ్ర నిరాశ ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ ఫ్యాన్స్​కు కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్త బయటకు వచ్చింది. మోకాలి గాయంతో ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందే రెండు వారాలు ఆటకు దూరమైన స్టార్ బ్యాటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కమ్​బ్యాక్ గురించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న ధోనీ ఇప్పటికే నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఫిట్​నెస్ టెస్టు ఇచ్చేందుకు ధోనీ సిద్ధమైనట్లు చెన్నై క్రికెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఎంట్రీకి రెడీ!
గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న ధోనీ ఇక ఐపీఎల్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు ధోనీ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ధోనీకి ఫిట్​నెస్ జరగనునుంది. అది కూడా ఒకట్రెండు రోజుల్లో ఈ టెస్టు పూర్తయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అతడు వీలైనంత త్వరగా ఫిట్​నెస్ క్లియర్​ చేసుకొని మైదానంలో అడుగుపెట్టాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

తదుపరి మ్యాచ్​లోనే ఎంట్రీ!
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈ సీజన్​లో తమ తదుపరి మ్యాచ్ దిల్లీ క్యాపిటల్స్​తో ఆడనుంది. ఏప్రిల్ 11 (శనివారం) ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్​లోనే ధోనీని తీసుకొచ్చేలా చెన్నై మేనేజ్​మెంట్ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అయితే ధోనీ ఇప్పటికే నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. అందులో ధోనీ కంఫర్ట్​గా కనిపించాడు.

దీంతో అతడు ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లోనే ఎంట్రీ ఇస్తాడని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ, ధోనీ విషయంలో సీఎస్కే జట్టు యాజమాన్యం ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదని, అతడిని మైదానంలో దింపే విషయంలో అసలు తొందరపడకూడదని మేనేజ్​మెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అందుకే తొలి మూడు మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు.

హ్యాట్రిక్ ఓటమి
ధోనీ రెండు వారాలు దూరం కానున్నాడని ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే సీఎస్కే ప్రకటించడంతో ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందారు. కానీ, అదే సమయంలో సంజు శాంసన్ జట్టులోకి రావడం, కుర్రాళ్లతో నిండిన ఫ్రాంచైజీ కావడంతో అంచనాలు భారీగానే నెలకొన్నాయి. కానీ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ సీఎస్కే గత మూడు మ్యాచ్​ల్లో చూపించిన ప్రదర్శన అభిమానులకు నిరాశ కలిగిస్తుంది. తొలి మ్యాచ్​లో రాజస్థాన్​తో ఓడగా, ఇటీవల పంజాబ్ కింగ్స్, తాజాగా ఆర్సీబీ జట్లపై పరాజయం చవిచూసింది. మరి ఇప్పటికైనా చెన్నై ఓటముల బాట వీడి గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

అతడు కూడా!
ధోనీతోపాటు జట్టు యంగ్ ఆటగాడు డివాల్డ్ బ్రెవిస్ కూడా సీజన్​కు దూరమయ్యాడు. పక్కటెముకల గాయం కారణంగా ప్రారంభ మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు. అయితే ఇప్పుడు బ్రెవిస్ కోలుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దిల్లీతో మ్యాచ్​లో అతడిని బరిలో దించేందుకు జట్టు మేనేజ్​మెంట్​ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు కోచ్ ఫ్లెమింగ్ వెల్లడించారు. ఇక ధోనీ, బ్రెవిస్ రాకతో జట్టులో కొత్త జోష్ రావడం పక్కా!

ధోనీ ఐపీఎల్​ కెరీర్​
2008 నుంచి ధోనీ 2025 దాకా ప్రతీ సీజన్​లో ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా 278 మ్యాచ్​ల్లో 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. స్టైక్ రేట్​ 137.46గా ఉంది.

MS DHONI INJURY UPDATE
MS DHONI ENTRY IPL 2026
CSK IPL 2026
DHONI IPL RETURN DATE
IPL 2026

