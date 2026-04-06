ధోనీ కమ్బ్యాక్ అప్డేట్- ఆ మ్యాచ్లో బరిలోకి దిగేందుకు CSK స్టార్ రెడీ!
IPL 2026- చెన్నై హ్యాట్రిక్ ఓటములు- తీవ్ర నిరాశలో ఫ్యాన్స్
Published : April 6, 2026 at 3:29 PM IST
MS Dhoni Comeback IPL : 2026 ఐపీఎల్లో వరుస ఓటములతో తీవ్ర నిరాశ ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్యాన్స్కు కాస్త ఊరటనిచ్చే వార్త బయటకు వచ్చింది. మోకాలి గాయంతో ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందే రెండు వారాలు ఆటకు దూరమైన స్టార్ బ్యాటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కమ్బ్యాక్ గురించి కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న ధోనీ ఇప్పటికే నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఫిట్నెస్ టెస్టు ఇచ్చేందుకు ధోనీ సిద్ధమైనట్లు చెన్నై క్రికెట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఎంట్రీకి రెడీ!
గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న ధోనీ ఇక ఐపీఎల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు ధోనీ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ధోనీకి ఫిట్నెస్ జరగనునుంది. అది కూడా ఒకట్రెండు రోజుల్లో ఈ టెస్టు పూర్తయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అతడు వీలైనంత త్వరగా ఫిట్నెస్ క్లియర్ చేసుకొని మైదానంలో అడుగుపెట్టాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
తదుపరి మ్యాచ్లోనే ఎంట్రీ!
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈ సీజన్లో తమ తదుపరి మ్యాచ్ దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో ఆడనుంది. ఏప్రిల్ 11 (శనివారం) ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది. దీంతో ఈ మ్యాచ్లోనే ధోనీని తీసుకొచ్చేలా చెన్నై మేనేజ్మెంట్ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అయితే ధోనీ ఇప్పటికే నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అందులో ధోనీ కంఫర్ట్గా కనిపించాడు.
దీంతో అతడు ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లోనే ఎంట్రీ ఇస్తాడని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ, ధోనీ విషయంలో సీఎస్కే జట్టు యాజమాన్యం ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదని, అతడిని మైదానంలో దింపే విషయంలో అసలు తొందరపడకూడదని మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అందుకే తొలి మూడు మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు.
🚨 BIG UPDATE ON MS DHONI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) April 6, 2026
- Dhoni is likely to have a fitness Test in next couple of days, if he passes it, he will play against Delhi at Chepauk. [Express Sports] pic.twitter.com/9q5q9yqK3u
హ్యాట్రిక్ ఓటమి
ధోనీ రెండు వారాలు దూరం కానున్నాడని ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే సీఎస్కే ప్రకటించడంతో ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందారు. కానీ, అదే సమయంలో సంజు శాంసన్ జట్టులోకి రావడం, కుర్రాళ్లతో నిండిన ఫ్రాంచైజీ కావడంతో అంచనాలు భారీగానే నెలకొన్నాయి. కానీ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ సీఎస్కే గత మూడు మ్యాచ్ల్లో చూపించిన ప్రదర్శన అభిమానులకు నిరాశ కలిగిస్తుంది. తొలి మ్యాచ్లో రాజస్థాన్తో ఓడగా, ఇటీవల పంజాబ్ కింగ్స్, తాజాగా ఆర్సీబీ జట్లపై పరాజయం చవిచూసింది. మరి ఇప్పటికైనా చెన్నై ఓటముల బాట వీడి గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
అతడు కూడా!
ధోనీతోపాటు జట్టు యంగ్ ఆటగాడు డివాల్డ్ బ్రెవిస్ కూడా సీజన్కు దూరమయ్యాడు. పక్కటెముకల గాయం కారణంగా ప్రారంభ మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. అయితే ఇప్పుడు బ్రెవిస్ కోలుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దిల్లీతో మ్యాచ్లో అతడిని బరిలో దించేందుకు జట్టు మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ మేరకు కోచ్ ఫ్లెమింగ్ వెల్లడించారు. ఇక ధోనీ, బ్రెవిస్ రాకతో జట్టులో కొత్త జోష్ రావడం పక్కా!
STEPHEN FLEMING ON DEWALD BREVIS:— Johns. (@CricCrazyJohns) April 6, 2026
" we hope he is going to be right for the next game. we have 5 days between the next game, have been conservative and hopefully, these next 5 days go as well as we have planned & he is ready to go. it's a big loss but we are looking forward to… pic.twitter.com/YrMPCeOXU5
ధోనీ ఐపీఎల్ కెరీర్
2008 నుంచి ధోనీ 2025 దాకా ప్రతీ సీజన్లో ఆడాడు. ఇప్పటిదాకా 278 మ్యాచ్ల్లో 5439 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 24 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. స్టైక్ రేట్ 137.46గా ఉంది.
'ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ధోనీ కెప్టెన్ అయ్యాడు'- యువరాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
సీఎస్కే ఫ్యాన్స్కు షాకింగ్ న్యూస్- ఐపీఎల్కు రెండు వారాలపాటు ధోనీ దూరం