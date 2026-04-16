వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న చెన్నైకు భారీ షాక్- టోర్నీ నుంచి స్టార్ బౌలర్ ఔట్!

గెలుపు సంబరాల్లో ఉన్న చెన్నై జట్టుకు ఊహించని ఎదురు దెబ్బ- 91 వికెట్లు పడగొట్టిన పేస్ బౌలర్ టోర్నీ నుంచి ఔట్!
Published : April 16, 2026 at 12:49 PM IST
Khaleel Ahmed IPL 2026: వరుసగా రెండు విజయాలతో ఇప్పుడిప్పుడే ట్రాక్లో పడ్డ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సీనియర్ ప్లేయర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ రాకముందే ఆ జట్టు సీనియర్ పేసర్ ఖలీల్ అహ్మద్ గాయం కారణంగా టోర్నీ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. రీసెంట్గా కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఖలీల్ గాయపడ్డాడు. అతడు పూర్తిగా కోలుకోవడానికి 10- 12 వారాలు పట్టొచ్చని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఖలీల్ టోర్నీకి దూరం అయ్యాడు.
అనుభవజ్ఞుడైన ఎడమచేతి వాటం పేసర్ ఖలీల్ రీసెంట్గా కేకేఆర్తో మ్యాచ్లో గాయపడ్డాడు. ఈ మ్యాచ్లో నాలుగో ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఖలీల్ అహ్మద్ గాయపడ్డాడు. తన కుడి కాలి తుంటి భాగంలో నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయాడు. అందుకే అతను ఆ ఓవర్ను పూర్తి చేయలేకపోయాడు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఖలీల్ అహ్మద్ 'గ్రేడ్ 2' గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. ఈ గాయం నుంచి కోలుకోవడానికి అతడికి 10 నుంచి 12 వారాల సమయం పడుతుందని తెలుస్తోంది.
IPL 2026లో ఖలీల్ అహ్మద్ ప్రదర్శన
IPL 2026లో ఇప్పటివరకు జరిగిన ఐదు మ్యాచ్లలోనూ ఖలీల్ అహ్మద్ చెన్నై తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ బరిలోకి దిగిన అతను సగటున 73 పరుగులిచ్చి రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతని ఎకానమీ రేటు 8.67గా ఉంది. గతేడాది మనీవేలానికి ముందే, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ఖలీల్ అహ్మద్ను రూ.4.8 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకుంది. అతని గైర్హాజరీలో సీఎస్కే పేస్ బౌలింగ్ బాధ్యత ఇప్పుడు గుర్జప్నీత్ సింగ్, అన్షుల్ కాంబోజ్, జెమీ ఓవర్టన్పై పడుతుంది! కాగా, సీఎస్కే తమ తదుపరి మ్యాచ్ ఏప్రిల్ 18న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో ఆడనుంది.
2018లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసిన ఖలీల్ ఇప్పటిదాక 76 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 91 వికెట్లు పడగొట్టాడు.