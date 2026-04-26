చరిత్ర సృష్టించిన సంజు శాంసన్- రైనా, ధోనీ రికార్డ్ బ్రేక్!
గుజరాత్తో మ్యాచ్- 11 పరుగులకే ఔట్- అయినా రికార్డు కొట్టిన సంజు శాంసన్- అత్యంత వేగంగా ఆ ఫీట్ అందుకున్న భారతీయ క్రికెటర్గా ఘనత!
Published : April 26, 2026 at 5:22 PM IST
Sanju Samson IPL 2026 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. తాజాగా చెపాక్ వేదికగా గుజరాత్తో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో శాంసన్ 15 బంతుల్లో కేవలం 11 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు. అయినప్పటికీ శాంసన్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. అదేంటంటే?
10వ బ్యాటర్గా ఘనత
తాజాగా శాంసన్ ఐపీఎల్లో 5 వేల పరుగుల మైలురాయి పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్లో 3 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద అతడు ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఓవరాల్గా ఐపీఎల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన పదో బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అలాగే ఈ ఘతన అందుకున్న భారత ఎనిమిదో క్రికెటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. అతడి కంటే ముందు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లలో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్, సురేశ్ రైనా, ఎమ్ఎస్ ధోనీ, కేఎల్ రాహుల్, అజింక్య రహానే మాత్రమే 5 వేల మార్క్ అందుకున్నారు.
రైనా, ధోనీ రికార్డు బ్రేక్
2013లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసిన శాంసన్ 183 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 3555 బంతుల్లోనే శాంసన్ ఈ ఫీట్ను అందుకున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్లో అత్యంత వేగంగా (బంతుల పరంగా) 5 వేల రన్స్ పూర్తి చేసిన భారత బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. రైనా 2019లో 5వేల మార్క్ అందుకున్నాడు. అతడు 3620 బంతుల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఇక ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత అందుకున్న మూడో బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నాడు. శాంసన్ కంటే ముందు మాజీ ప్లేయర్లు ఏబీ డివిలియర్స్ (3288 బంతుల్లో), డేవిడ్ వార్నర్ (3554 బంతుల్లో) ఉన్నారు.
Chettan Aura: 5000+ ✨ #WhistlePodu #CSKvGT pic.twitter.com/wS350mS7Nh— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 26, 2026
ఐపీఎల్లో అతి తక్కువ బంతుల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత బ్యాటర్లు
- సంజు శాంసన్ - 3555 బంతుల్లో
- సురేశ్ రైనా - 3620 బంతుల్లో
- కేఎల్ రాహుల్ - 3688 బంతుల్లో
- ఎమ్ఎస్ ధోనీ - 3691 బంతుల్లో
- రోహిత్ శర్మ - 3817 బంతుల్లో
- విరాట్ కోహ్లీ - 3827 బంతుల్లో