ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన సంజు శాంసన్- రైనా, ధోనీ రికార్డ్ బ్రేక్!

గుజరాత్​తో మ్యాచ్​- 11 పరుగులకే ఔట్- అయినా రికార్డు కొట్టిన సంజు శాంసన్- అత్యంత వేగంగా ఆ ఫీట్ అందుకున్న భారతీయ క్రికెటర్​గా ఘనత!

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 26, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sanju Samson IPL 2026 : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ స్టార్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ అరుదైన రికార్డు కొట్టాడు. తాజాగా చెపాక్ వేదికగా గుజరాత్​తో జరుగుతున్న మ్యాచ్​లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో శాంసన్ 15 బంతుల్లో కేవలం 11 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు. అయినప్పటికీ శాంసన్ తన పేరును రికార్డుల్లోకెక్కించుకున్నాడు. అదేంటంటే?

10వ బ్యాటర్​గా ఘనత
తాజాగా శాంసన్ ఐపీఎల్​లో 5 వేల పరుగుల మైలురాయి పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో 3 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద అతడు ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఓవరాల్​గా ఐపీఎల్​లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన పదో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. అలాగే ఈ ఘతన అందుకున్న భారత ఎనిమిదో క్రికెటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. అతడి కంటే ముందు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లలో విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధావన్, సురేశ్ రైనా, ఎమ్​ఎస్ ధోనీ, కేఎల్ రాహుల్, అజింక్య రహానే మాత్రమే 5 వేల మార్క్ అందుకున్నారు.

రైనా, ధోనీ రికార్డు బ్రేక్
2013లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసిన శాంసన్ 183 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 3555 బంతుల్లోనే శాంసన్ ఈ ఫీట్​ను అందుకున్నాడు. దీంతో ఐపీఎల్​లో అత్యంత వేగంగా (బంతుల పరంగా) 5 వేల రన్స్ పూర్తి చేసిన భారత బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. రైనా 2019లో 5వేల మార్క్ అందుకున్నాడు. అతడు 3620 బంతుల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు. ఇక ఓవరాల్​గా చూసుకుంటే అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత అందుకున్న మూడో బ్యాటర్​గా కొనసాగుతున్నాడు. శాంసన్ కంటే ముందు మాజీ ప్లేయర్లు ఏబీ డివిలియర్స్ (3288 బంతుల్లో), డేవిడ్ వార్నర్ (3554 బంతుల్లో) ఉన్నారు.

ఐపీఎల్​లో అతి తక్కువ బంతుల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత బ్యాటర్లు

  • సంజు శాంసన్ - 3555 బంతుల్లో
  • సురేశ్ రైనా - 3620 బంతుల్లో
  • కేఎల్ రాహుల్ - 3688 బంతుల్లో
  • ఎమ్​ఎస్ ధోనీ - 3691 బంతుల్లో
  • రోహిత్ శర్మ - 3817 బంతుల్లో
  • విరాట్ కోహ్లీ - 3827 బంతుల్లో

TAGGED:

SANJU SAMSON IPL RUNS
SANJU SAMSON IPL RECORDS
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.