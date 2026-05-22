ధోనీ రాకుండానే CSK ఆట ముగిసింది- ఒక్క మ్యాచ్లోనూ బరిలోకి దిగని తలా- ఫ్రాంచైజీపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!
2026 సీజన్లో సీఎస్కే జర్నీ ఓవర్- ప్లేఆఫ్స్కు చేరకుండానే నిష్క్రమించిన చెన్నై- ఇప్పుడు అందకి దృష్టి ధోనీ ఫ్యూచర్పైనే!
Published : May 22, 2026 at 10:13 AM IST
MS Dhoni IPL future : 'ధోనీకి గాయమైంది. కోలుకోవడానికి రెండు వారాలు పట్టొచ్చు! అతడు ఈ ఐపీఎల్లో ప్రారంభ మ్యాచ్లకు దూరంగా ఉంటాడు' అని ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభమయ్యే రోజే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ న్యూస్ చెప్పి అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది. అయితే 'రెండు వారాలే అంటున్నారుగా!' అని ఫ్యాన్స్ కూడా తమను తాము నచ్చజెప్పుకున్నారు. క్రమంగా మ్యాచ్లు సాగిపోతున్నాయి. కానీ, ధోనీ గాయంపై అప్డేట్ మాత్రం రాలేదు.
ఇక సీజన్ సగం ముగిసిన తర్వాత టీమ్తో కలిసి ధోనీ ప్రాక్టీస్ సెషన్లో పాల్గొనడం, బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోలు, ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో ఫ్యాన్స్ 'హమ్మయ్యా' అనుకున్నారు. సెకండ్ హాఫ్లో 'తలా' బ్యాటింగ్ ఎంజాయ్ చెయొచ్చని భావించారు. కానీ మ్యాచ్లు గడుస్తున్నా ధోనీ మాత్రం బరిలోకి దిగలేదు. దీంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఓవైపు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడని ప్రచారం, మరోవైపు సీజన్ ముగుసిపోతున్నా తమ అభిమాన ఆటగాడు బరిలో దిగట్లేదనే నిరాశతో ఫ్యాన్స్ తీవ్రమైన అసంతృప్తికి లోనయ్యారు.
ఆ కారణంతో కొన్ని రోజులు!
ధోనీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడని, ఫిట్గానే ఉన్నాడని ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. అయితే తొలి భాగంలో తేలిపోయిన సీఎస్కే, సెకండ్ హాఫ్లో వరుస విజయాలు నమోదు చేస్తూ ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది. దీంతో జట్టు విన్నింగ్ కాంబినేషన్ దెబ్బతీయొద్దని, తన వల్ల జట్టులోని యువ ఆటగాడిపై వేటు పడకూడదని ధోనీ భావించి బరిలో దిగడం లేదని కొంత ప్రచారం జరిగింది. ఈ కారణం చెప్పి సీజన్ ముంగింపు దశ వరకూ లాక్కొచ్చారు.
కనీసం చెపాక్లోనైనా రాలేదు!
ఇక సీఎస్కే 13వ మ్యాచ్ను సన్రైజర్స్తో చెపాక్ వేదికగా ఆడింది. కనీసం ఈ మ్యాచ్లోనేనా ధోనీ బరిలోకి దిగి రిటైర్మెంట్పై క్లారిటీ ఇస్తాడని ప్రచారం జరిగింది. దీనికితోడు తాను చెన్నైలోనే ఆఖరి టీ20 మ్యాచ్ ఆడతానని గతంలో అతడు మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ అవ్వడంతో పక్కా వస్తాడని అనుకున్నారు. అయితే ప్లేఆఫ్స్కు ఆ మ్యాచ్ కీలకం కావడంతో అందులోనూ ధోనీ రాలేదు. ఇక నిన్న గుజరాత్తో మ్యాచ్కు ముందు జట్టుతో కలిసి అహ్మదాబాద్కు రాకుండా నేరుగా రాంచీకి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో ఈ ఐపీఎల్లో ధోనీ వస్తాడన్న ఫ్యాన్స్ ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. ఇలా ధోనీ ఒక్క మ్యాచ్లోనూ బరిలోకి దిగకుండానే ఈ సీజన్లో సీఎస్కే జర్నీ ముగిసింది.
ఫ్యాన్స్ ఫైర్!
అయితే ఈ సీజన్లో తొలి నుంచీ ఫ్రాంచైజీ ధోనీ విషయంలో ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. అభిమానంతో సీఎస్కే ఫ్రాంచైజీ ఆడుకుంటుందని ఆరోపించారు. ధోనీని ఒక బ్రాండ్గా చూపించి సీఎస్కే ఈ సీజన్లో ఆడిందని మండిపడుతున్నారు. ఆడించనప్పుడు సీజన్కు ముందు దాకా చెప్పకపోవడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు!మరోవైపు, దీనిపై మేనేజ్మెంట్ వాదన ఇంకోలా ఉంది. ధోనీ అడడం, ఆడకపోవడం పూర్తిగా అతడిపైనే ఆధారపడి ఉందని చెప్పింది. బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, పరిగెత్తడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడని అందుకే అతడి విషయంలో రిస్క్ తీసుకోలేదని తెలిపింది. అయితే ఏదేమైనా, కారణాలు ఏవైనా ఈ సీజన్లో ధోనీని చూద్దాం అనుకుందామని భావించిన ఫ్యాన్స్కు మాత్రం నిరాశే మిగిలింది!
