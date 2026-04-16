చిన్నస్వామిలో 'దోశ ఇడ్లీ సంబార్ చట్ని' పాట- BCCIకు ఫిర్యాదు చేసిన చెన్నై!

చెన్నై- ఆర్సీబీ మ్యాచ్: చిన్నస్వామి స్టేడియంలో 'దోశ, ఇడ్లీ' పాటపై సీఎస్కే ఫైర్- ఆర్సీబీ డీజే తమ ఆటగాళ్లను ట్రోల్ చేశారని చెన్నై సీఈవో ఆరోపణలు- దీనిపై బీసీసీఐకి ఫిర్యాదు

RCB VS CSK (Source : IANS)
Published : April 16, 2026 at 10:48 AM IST

RCB VS CSK IPL 2026 : ఐపీఎల్ అంటేనే కేవలం క్రికెట్ మాత్రమే కాదు, అంతకు మించిన ఎమోషన్స్, గొడవలు కూడా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య పోరు ఎప్పుడూ రసవత్తరంగానే ఉంటుంది. అయితే ఈసారి వివాదం మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య కాకుండా, స్టేడియంలో ప్లే చేసిన ఒక పాట చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఏప్రిల్ 5న బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్​లో బెంగళూరు డీజే ప్రవర్తనపై చెన్నై మేనేజ్మెంట్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇది కాస్తా బీసీసీఐ వరకు వెళ్ళడంతో ఇప్పుడు క్రికెట్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్​గా మారింది. అసలు ఆ పాట ఏంటి? సీఎస్‌కే ఎందుకు అంతలా ఫైర్ అవుతోంది?

ఆ పాట పద్ధతిగా లేదు- బీసీసీఐకి సీఎస్‌కే ఫిర్యాదు
బెంగళూరులో జరిగిన ఆ మ్యాచ్​లో సీఎస్‌కే ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభానికి ముందు డీజే 'దోశ, ఇడ్లీ, సాంబార్, చట్నీ చట్నీ' అనే ట్రాక్​ను ప్లే చేశారు. సాధారణంగా సౌత్ ఇండియన్స్​ను వెక్కిరిస్తూ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే మీమ్స్​లో ఈ బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. ఇలాంటి పాటను ఒక ప్రొఫెషనల్ మ్యాచ్​లో, అది కూడా ప్రత్యర్థి జట్టు బ్యాటింగ్​కు వస్తున్నప్పుడు ప్లే చేయడం ఏమాత్రం పద్ధతిగా లేదని చెన్నై మండిపడింది. ఈ మేరకు ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్​కు సీఎస్‌కే అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై విచారణ జరుపుతామని ఐపీఎల్ ఉన్నతాధికారి ఒకరు స్పష్టం చేశారు.

ఆటగాళ్లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు
ఈ వివాదంపై సీఎస్‌కే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కాశీ విశ్వనాథన్ స్పందిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సాధారణంగా హోమ్ టీమ్​కు మద్దతుగా డీజేలు ఉండటం సహజమే కానీ, చిన్నస్వామి స్టేడియంలో పరిస్థితి వేరుగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ జట్టు ఆటగాళ్లు ఔటైనప్పుడు, బ్యాటింగ్​కు వస్తున్నప్పుడు డీజే పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. అందుకే ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ దృష్టికి తీసుకెళ్లామని, దీనిపై కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరామని ఆయన మాట్లాడారు.

జితేష్ శర్మతో మొదలైన పాట
అసలు ఈ 'దోశ, ఇడ్లీ' గొడవ ఈనాటిది కాదు. గతేడాది ఐపీఎల్ సమయంలో ఆర్సీబీ వికెట్ కీపర్ జితేష్ శర్మ ఈ పాటను పాడుతున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వివాదం మొదలైంది. అప్పట్లో సీఎస్‌కే అభిమానులు అతడిని దారుణంగా ట్రోల్ చేశారు. అయితే అప్పట్లో చెన్నై మేనేజ్మెంట్ జోక్యం చేసుకుని, ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయవద్దని తమ ఫ్యాన్స్​కు సర్దిచెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరు స్టేడియంలో స్వయంగా డీజేనే ఆ పాటను ప్లే చేయడం, పైగా ప్లేయర్ల మీద కామెంట్స్ చేయడంతో సీఎస్‌కే ఈసారి సీరియస్​గా తీసుకుంది.

డీజే పరిధి దాటారు- నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం స్టేడియంలో ఉండే డీజేలు ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరచడానికి మాత్రమే పరిమితం అవ్వాలి. ప్రత్యర్థి జట్టును కించపరిచేలా లేదా ఆటగాళ్లను గేలి చేసేలా పాటలు ప్లే చేయడం గానీ, కామెంట్స్ చేయడం గానీ చేయకూడదు. కానీ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో డీజే తన పరిధి దాటి ప్రవర్తించారని సీఎస్‌కే వాదిస్తోంది. తమ ఆటగాళ్లు ఔటైన ప్రతిసారి మైక్​లో వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటం స్పోర్ట్స్​మ్యాన్ స్పిరిట్​కు విరుద్ధమని చెన్నై జట్టు ప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు.

అభిమానుల మధ్య సోషల్ మీడియా వార్
ఈ ఫిర్యాదు వార్త బయటకు రావడంతో సోషల్ మీడియాలో సీఎస్‌కే, ఆర్సీబీ అభిమానుల మధ్య వార్ మొదలైంది. ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ఇది ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మాత్రమే అని వాదిస్తుంటే, సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్ మాత్రం తమ జట్టును అవమానించడమే అని మండిపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా తమిళ సంస్కృతిని, ఆహారపు అలవాట్లను వెక్కిరించేలా ఆ పాట ఉందని చెన్నై అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీసీసీఐ ఇచ్చే తీర్పు కోసం ఇప్పుడు ఇరు జట్ల అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

