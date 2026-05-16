'టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదు- ఇట్స్ సింపుల్'- ప్లేఆఫ్స్​ ఛాన్స్​లపై రుతురాజ్​ కామెంట్స్​కు ఫ్యాన్స్ షాక్!

లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో ఓటమి- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం!- రుతురాజ్ గైక్వాడ్ రియాక్షన్ ఇదే

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 10:48 AM IST

CSK Captain Ruturaj Gaikwad : లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​తో ఓటమి అనంతరం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అయ్యాయి. ఆ జట్టు ముందడుగు వేయాలంటే మిగిలిన రెండు మ్యాచ్​ల్లో కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే అప్పుడు కూడా అర్హత సాధిస్తుందని ధీమాగా చెప్పలేం. ప్లేఆఫ్స్​ రేసు రసవత్తరంగా ఉన్న క్రమంలో చెన్నైకి ప్రతీ మ్యాచ్ కీలకమే. అలాంటింది, ఈ రేసులో ముందడుగు వేయాలంటే కీలకమైన ఈ మ్యాచ్​లో ఓటమి తర్వాత సీఎస్కే కెప్టెన్ మాటలు ఆ జట్టు అభిమానులను షాక్​కు గురిచేశాయి. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?

ప్లేఆఫ్స్​ ఛాన్స్​లు - ఇట్స్ సింపుల్
సీజన్​లో ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్​లు ఆడిన చెన్నై ఆరింట నెగ్గి, మరో ఆరు మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయింది. దీంతో ప్రస్తుతం సీఎస్కే 12 పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. నెట్ రన్​రేట్ +0.027 గా ఉంది. ఈ సీజన్​లో మరో రెండు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. అయితే తమ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలపై మ్యాచ్ అనంతరం రుతురాజ్ లెక్కలేశాడు. ఓటమి తర్వాత పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన పని లేదని, ఇప్పటికీ తమకు అవకాశం ఉందని కూల్​గా అన్నాడు.

'క్యాలికులేషన్ చాలా సింపుల్​గా ఉంది. ఇకపై మేం ఆడనున్న ప్రతీ మ్యాచ్​లో విజయం సాధించాలి. అంతేకదా! ఆటలో ఏదీ అసాధ్యం కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు సంక్లిష్టమైనవేమీ కాదు. ఇట్స్ సింపుల్. పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు' అని ప్లేఆఫ్స్​ రేసుపై ఉన్న ఆందోళనలను గైక్వాడ్ కొట్టిపారేస్తూ సమాధానమిచ్చాడు.

షాక్​లో ఫ్యాన్స్!
రుతురాజ్ పైకి అలా ధైర్యంగా చెబుతున్నా అసలు లెక్కలు వేరేలా ఉన్నాయి. చెన్నై తదుపరి సన్​రైజర్స్​, గుజరాత్ టైటాన్స్​తో మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. అయితే సీఎస్కే తలపడనున్న ఆ రెండు జట్లు కూడా ప్లేఆఫ్స్​ రేసులోనే ఉండడంతో పోటీ అంత ఈజీగా ఏమీ ఉండదు. పైగా ఆ జట్లు సీఎస్కే కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఈ రెండింట్లో నెగ్గినా సీఎస్కే నేరుగా ప్లేఆఫ్స్​కు వెళ్లే అవకాశాలు తక్కువ. అందుకోసం ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రుతురాజ్ చేసిన కామెంట్స్ ఫ్యాన్స్​కు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. గతంలో ధోనీ కెప్టెన్​గా ఉన్నప్పుడు సీఎస్కే ఒక స్ట్రాటజీతో ప్లేఆఫ్స్​ రేసులో ఆడేది. ఫ్యాన్స్ కూడా అదే స్ట్రాటజీకి అలవాటు పడ్డారు. ఇప్పుడు రుతురాజ్ మాత్రం సింపుల్​గా లెక్కలేయడంతో 'ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా?', 'ఇదేం కాన్ఫిడెన్స్' అని ఆందోళన చెందుతున్నారు.

