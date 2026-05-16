'టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదు- ఇట్స్ సింపుల్'- ప్లేఆఫ్స్ ఛాన్స్లపై రుతురాజ్ కామెంట్స్కు ఫ్యాన్స్ షాక్!
లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో ఓటమి- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం!- రుతురాజ్ గైక్వాడ్ రియాక్షన్ ఇదే
Published : May 16, 2026 at 10:48 AM IST
CSK Captain Ruturaj Gaikwad : లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో ఓటమి అనంతరం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అయ్యాయి. ఆ జట్టు ముందడుగు వేయాలంటే మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లో కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే అప్పుడు కూడా అర్హత సాధిస్తుందని ధీమాగా చెప్పలేం. ప్లేఆఫ్స్ రేసు రసవత్తరంగా ఉన్న క్రమంలో చెన్నైకి ప్రతీ మ్యాచ్ కీలకమే. అలాంటింది, ఈ రేసులో ముందడుగు వేయాలంటే కీలకమైన ఈ మ్యాచ్లో ఓటమి తర్వాత సీఎస్కే కెప్టెన్ మాటలు ఆ జట్టు అభిమానులను షాక్కు గురిచేశాయి. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?
ప్లేఆఫ్స్ ఛాన్స్లు - ఇట్స్ సింపుల్
సీజన్లో ఇప్పటిదాకా 12 మ్యాచ్లు ఆడిన చెన్నై ఆరింట నెగ్గి, మరో ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయింది. దీంతో ప్రస్తుతం సీఎస్కే 12 పాయింట్లతో ఆరో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. నెట్ రన్రేట్ +0.027 గా ఉంది. ఈ సీజన్లో మరో రెండు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అయితే తమ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలపై మ్యాచ్ అనంతరం రుతురాజ్ లెక్కలేశాడు. ఓటమి తర్వాత పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన పని లేదని, ఇప్పటికీ తమకు అవకాశం ఉందని కూల్గా అన్నాడు.
'క్యాలికులేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది. ఇకపై మేం ఆడనున్న ప్రతీ మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలి. అంతేకదా! ఆటలో ఏదీ అసాధ్యం కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు సంక్లిష్టమైనవేమీ కాదు. ఇట్స్ సింపుల్. పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు' అని ప్లేఆఫ్స్ రేసుపై ఉన్న ఆందోళనలను గైక్వాడ్ కొట్టిపారేస్తూ సమాధానమిచ్చాడు.
షాక్లో ఫ్యాన్స్!
రుతురాజ్ పైకి అలా ధైర్యంగా చెబుతున్నా అసలు లెక్కలు వేరేలా ఉన్నాయి. చెన్నై తదుపరి సన్రైజర్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్తో మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అయితే సీఎస్కే తలపడనున్న ఆ రెండు జట్లు కూడా ప్లేఆఫ్స్ రేసులోనే ఉండడంతో పోటీ అంత ఈజీగా ఏమీ ఉండదు. పైగా ఆ జట్లు సీఎస్కే కంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఈ రెండింట్లో నెగ్గినా సీఎస్కే నేరుగా ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లే అవకాశాలు తక్కువ. అందుకోసం ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రుతురాజ్ చేసిన కామెంట్స్ ఫ్యాన్స్కు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. గతంలో ధోనీ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు సీఎస్కే ఒక స్ట్రాటజీతో ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఆడేది. ఫ్యాన్స్ కూడా అదే స్ట్రాటజీకి అలవాటు పడ్డారు. ఇప్పుడు రుతురాజ్ మాత్రం సింపుల్గా లెక్కలేయడంతో 'ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా?', 'ఇదేం కాన్ఫిడెన్స్' అని ఆందోళన చెందుతున్నారు.