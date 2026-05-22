'2027లో ధోనీని చూస్తామా?'- సీఎస్కే కెప్టెన్ రుతురాజ్ రిప్లై ఇదే!
2026 ఐపీఎల్లో ఒక్క మ్యాచ్లోనూ బరిలోకి దిగని ధోనీ- గాయం కారణంగా లీగ్ మొత్తం బెంచ్కే పరిమితం- వచ్చే ఏడాదైనా ఆడతాడా?
Published : May 22, 2026 at 11:05 AM IST
Ruturaj Gaikwad On Dhoni IPL 2027 : 2026 ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జర్నీ ముగిసింది. 14 మ్యాచ్ల్లో ఆరింట నెగ్గిన సీఎస్కే 12 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించింది. దీంతో ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి నిష్క్రమించింది. అయితే ఈ సీజన్లో కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూసింది మాత్రం సీనియర్ బ్యాటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ ఎంట్రీ కోసమే! కానీ ఫిట్నెస్ కారణాల వల్ల ధోనీ ఈ సీజన్లో ఒక్క మ్యాచ్లోనూ బరిలోకి దిగలేదు. అయితే ధోనీ తన ఐపీఎల్ భవిష్యత్పైనా ఏదీ తేల్చకుండానే సీజన్ ముగించేశాడు. దీంతో అతడి ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్పై సందిగ్ధత కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా గుజరాత్తో మ్యాచ్ అనంతరం సీఎస్కే కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ దీనిపై మాట్లాడాడు. ఇంతకీ అతడు ఏమన్నాడంటే?
ధోనీని వచ్చే సీజన్లో చూడనున్నామా? అనే ప్రశ్న గైక్వాడ్కు ఎదురైంది. దీనికి అతడు స్పందిస్తూ, 'ఈ ప్రశ్నకు జవాబు మీ అందరికీ వచ్చే ఏడాదే తెలుస్తుంది. నిజానికి నాకు కూడా అప్పుడే తెలుస్తుంది. కానీ ఈ సీజన్లో ఆయనను మిస్ అవ్వడం మాత్రం మాకు పెద్ద లోటు. మురీ ముఖ్యంగా, ఆయన డెత్ ఓవర్లలో బ్యాటింగ్కు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ప్రత్యర్థులకు కలిగే భయం వేరేలా ఉంటుంది. ధోనీ క్రీజులో ఉంటే చాలు, ఆయన ఆటను, గేమ్ మూమెంట్ను మార్చేయగలడు. అందుకే ఈ సీజన్లో మేం ఆయనను బాగా మిస్ అయ్యాం. ఇక వచ్చే సీజన్ గురించి అంటారా, అది ఇప్పుడే చెప్పలేను. ఇక ఈ సీజన్లో మా కుర్రాళ్ల ఆటతీరు, వాళ్లు పొందిన అనుభం పట్ల నేను సంతోషంగా ఉన్నాను' అని రుతురాజ్ అన్నాడు.
The wait goes on for millions of fans 😶🌫️💛#MSDhoni’s future remains a mystery for now 👀#TATAIPL | #GTvsCSK pic.twitter.com/eJgNvZav9I— Star Sports (@StarSportsIndia) May 21, 2026
కోచ్ స్పందన ఇదీ!
అలాగే 2027 ఐపీఎల్లో ధోనీ ఆడతాడా? అనే ప్రశ్నకు సీఎస్కే బౌలింగ్ కోచ్ సిమన్స్ కూడా జవాబిచ్చాడు. దీనిపై అతడే జట్టు ప్రయోజనాల కోసం ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటాడని అన్నాడు. 'ధోనీ కాలికి గాయమైంది. దాంతో అతడు పరుగెత్తడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. అందుకే అతడు ఆడలేదు. కానీ నెట్స్లో మాత్రం హిట్టింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. అందుకే ఎప్పుడు బరిలోకి దిగాలనేది ధోనీకి బాగా తెలుసు. అతడికి కోలుకున్నానని అనిపిస్తే బరిలోకి దిగుతాడు. లేదంటే బెంచ్కే పరిమితమవుతాడు. అతను తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కాకుండా, జట్టు శ్రేయస్సు దృష్ట్యా నిర్ణయం తీసుకుంటాడు' అని సిమన్స్ అన్నాడు. అంటే వచ్చే ఏడాది కూడా ఆడాలా, వద్దా? అనే దానిపైనా ధోనీనే నిర్ణయం తీసుకుంటాడని పరోక్షంగా చెప్పాడు!
🗣️ CSK bowling coach Eric Simons on MS Dhoni for IPL 2027:— Indian Cricket Ministry (@ICM_News45) May 22, 2026
He had a leg injury which made it very difficult for him to run. So that's why he couldn't play. But, in terms of hitting the ball in the nets, he is hitting it as well as I have ever seen him hit it. MS will know and he… pic.twitter.com/2P23IaWyUG
అయితే ప్రస్తుతం ధోనీ వయసు 44 ఏళ్లు. వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్ నాటికి 45 ఏళ్లకు చేరుకుంటాడు. ఆ వయసులో క్రికెట్లో కొనసాగాలంటే ఫిట్నెస్ కాపాడుకోలాలి. అది అంత సులభమైన పని కాదు. అయితే ఐపీఎల్ రిటైర్మెంట్పై మాత్రం ధోనీనే స్వయంగా తీసుకుంటాడని అటు సీఎస్కే కెప్టెన్, ఇటు కోచ్ కూడా చెబుతున్నాడు. మరి ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్ కెరీర్పై ధోనీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడో చూడాలి!