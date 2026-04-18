విరాట్ కోహ్లీపై ట్రోల్స్- స్పందించిన జర్మనీ మోడల్- అంతా 'లైక్' కాంట్రవర్సీనే!
విరాట్ కోహ్లీ లైక్తో ఒక్కసారిగా వైరల్ అయిన జర్మనీ మోడల్- దీంతో సోషల్ మీడియాలో కోహ్లీపై ట్రోల్స్- బ్యూటీ రియాక్షన్ ఇదే!
Published : April 18, 2026 at 1:11 PM IST
German Model Lizlaz : జర్మనీ మోడల్ లిజ్లాజ్ ఒక్క రోజులో సోషల్ మీడియాలో పాపులరైంది. స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి ఆమె పోస్టుకు లైక్ రావడంతో లిజ్లాజ్ పేరు ఒక్కసారిగా వైరల్ అయింది. ఆమె పోస్ట్కు లైక్ కొట్టండంతో నెటిజన్లు కోహ్లీని ట్రోల్ చేస్తున్నారు. దీనిపై లిజ్లాజ్ స్పందిస్తూ కోహ్లీపై విమర్శలు రావడం తనకు బాధగా అనిపించిందని తెలిపింది.
తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న నెటిజన్లు
విరాట్ కోహ్లీ తన పోస్ట్ని లైక్ చేసినందుకు చాలా సంతోషపడ్డానని లిజ్లాజ్ తెలిపింది. "విరాట్ కోహ్లీ నా ఫొటోని లైక్ చేసినప్పుడు ముందుగా నేనెంతో సంతోషించాను. ఆ తర్వాత ఆ పోస్ట్ని ఆయన అన్లైక్ చేశారు. అనుకోకుండా నేను పాపులర్ అయినందుకు ఆనందమే కానీ, తర్వాత బాధగా అనిపించింది. ఈ ఒక్క లైక్ సోషల్ మీడియాలో ఇంత పెద్ద స్టోరీ అవుతుందని అనుకోలేదు. నా ఫోటోని కోహ్లీ లైక్ చేసినందకు ఇంతగా ట్రోల్ చేస్తారనుకోలేదు. ఆ లైక్ వెనక కోహ్లీకి ఏ దురుద్దేశం లేకపోయినా నెటిజన్లు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఏదేమైనా నా ఫొటోని స్టార్ క్రికెటర్ లైక్ చేసినందుకు గర్వంగా అనిపించింది" అని లిజ్లాజ్ పేర్కొంది.
ఆర్సీబీకి వీరాభిమాని
ఈ జర్మనీ మోడల్ లిజ్లాజ్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను తెగ ఇష్టపడుతుంది. అందులోనూ ఆర్సీబీకి వీరాభిమాని అని గతంలో చెప్పింది. తాజాగా లిజ్లాజ్ ఆర్సీబీ జెర్సీ ధరించి పాటపాడుతున్న ఓ వీడియోని ఇన్స్టాలో పోస్టు చేసింది. దీంతో నెటిజన్లు 'ఆర్సీబీ తదుపరి ఆడనున్న మ్యాచ్కి మీరు వస్తున్నారా?' అంటూ ఆ వీడియోకు నెటిజన్ కామెంట్ పెట్టారు. 'కచ్చితంగా ఒక రోజ వస్తాను' అని లిజ్లాజ్ ఆ కామెంట్కు రిప్లై ఇచ్చింది.