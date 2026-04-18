విరాట్ కోహ్లీపై ట్రోల్స్- స్పందించిన జర్మనీ మోడల్- అంతా 'లైక్' కాంట్రవర్సీనే!

VIRAT KOHLI LIKED LIZLAZ INSTA POST (IANS)
Published : April 18, 2026 at 1:11 PM IST

German Model Lizlaz : జర్మనీ మోడల్‌ లిజ్లాజ్‌ ఒక్క రోజులో సోషల్​ మీడియాలో పాపులరైంది. స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్‌ కోహ్లీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతా నుంచి ఆమె పోస్టుకు లైక్‌ రావడంతో లిజ్లాజ్ పేరు ఒక్కసారిగా వైరల్​ అయింది. ఆమె పోస్ట్​కు లైక్​ కొట్టండంతో నెటిజన్లు కోహ్లీని ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. దీనిపై లిజ్లాజ్‌ స్పందిస్తూ కోహ్లీపై విమర్శలు రావడం తనకు బాధగా అనిపించిందని తెలిపింది.

తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న నెటిజన్లు
విరాట్​ కోహ్లీ తన పోస్ట్​ని లైక్​ చేసినందుకు చాలా సంతోషపడ్డానని లిజ్లాజ్​ తెలిపింది. "విరాట్‌ కోహ్లీ నా ఫొటోని లైక్‌ చేసినప్పుడు ముందుగా నేనెంతో సంతోషించాను. ఆ తర్వాత ఆ పోస్ట్‌ని ఆయన అన్‌లైక్‌ చేశారు. అనుకోకుండా నేను పాపులర్‌ అయినందుకు ఆనందమే కానీ, తర్వాత బాధగా అనిపించింది. ఈ ఒక్క లైక్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ఇంత పెద్ద స్టోరీ అవుతుందని అనుకోలేదు. నా ఫోటోని కోహ్లీ లైక్​ చేసినందకు ఇంతగా ట్రోల్‌ చేస్తారనుకోలేదు. ఆ లైక్‌ వెనక కోహ్లీకి ఏ దురుద్దేశం లేకపోయినా నెటిజన్లు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఏదేమైనా నా ఫొటోని స్టార్‌ క్రికెటర్‌ లైక్‌ చేసినందుకు గర్వంగా అనిపించింది" అని లిజ్లాజ్‌ పేర్కొంది.

ఆర్సీబీకి వీరాభిమాని
ఈ జర్మనీ మోడల్‌ లిజ్లాజ్​ ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లను తెగ ఇష్టపడుతుంది. అందులోనూ ఆర్సీబీకి వీరాభిమాని అని గతంలో చెప్పింది. తాజాగా లిజ్లాజ్‌ ఆర్సీబీ జెర్సీ ధరించి పాటపాడుతున్న ఓ వీడియోని ఇన్‌స్టాలో పోస్టు చేసింది. దీంతో నెటిజన్లు 'ఆర్సీబీ తదుపరి ఆడనున్న మ్యాచ్‌కి మీరు వస్తున్నారా?' అంటూ ఆ వీడియోకు నెటిజన్ కామెంట్ పెట్టారు. 'కచ్చితంగా ఒక రోజ వస్తాను' అని లిజ్లాజ్‌ ఆ కామెంట్​కు రిప్లై ఇచ్చింది.

