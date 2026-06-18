రొనాల్డోపై విమర్శలు- ఆనాడే చెప్పిన విరాట్ కోహ్లీ- ఫుట్బాల్ ప్రపంచం మళ్లీ అదే తప్పు చేస్తోందా!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో డీఆర్ కాంగోతో డ్రా చేసుకున్న పోర్చుగల్- 41 ఏళ్ల వయసులో రొనాల్డో ఆటతీరుపై తీవ్ర విమర్శలు- రొనాల్డోను తక్కువ అంచనా వేయొద్దని అప్పుడే చెప్పిన విరాట్!
Published : June 18, 2026 at 3:37 PM IST
Cristiano Ronaldo FIFA Worlc Cup : 2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో పోర్చుగల్ జట్టుకు ఆశించిన స్థాయిలో శుభారంభం దక్కలేదు. బుధవారం డీఆర్ కాంగోతో జరిగిన తమ తొలి మ్యాచ్లో పోర్చుగల్ పేలవమైన ఆటతీరుతో డ్రాగా ముగించింది. ఈ మ్యాచ్లో 41 ఏళ్ల వయసులో పోర్చుగల్ ఎటాకింగ్ బాధ్యతలు తీసుకున్న సాకర్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో దారుణంగా విఫలమయ్యాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 143 గోల్స్ చేసి రికార్డ్ సృష్టించిన ఈ స్టార్ ప్లేయర్ తాజా మ్యాచ్లో ఏమాత్రం ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. దీంతో ఫుట్బాల్ పండితులు, కొందరు అభిమానులు అతని స్థానంపైనే ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఒకే ఒక్క మ్యాచ్తో రొనాల్డో పని అయిపోయిందంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేస్తున్నారు. దీంతో క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
విమర్శకులకు ఆనాడే కౌంటర్
ఇలాంటి కష్టకాలాన్ని తన కెరీర్లో కూడా ఫేస్ చేసిన టీమ్ఇంయా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ గతంలో రొనాల్డో గురించి చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. సరిగ్గా మూడేళ్ల క్రితం పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ జట్టుతో రియాద్ ఆల్ స్టార్స్ తలపడినప్పుడు రొనాల్డో రెండు అద్భుతమైన గోల్స్ చేసి జట్టును గెలిపించాడు. ఆ సమయంలో కోహ్లీ స్పందిస్తూ 38 ఏళ్ల వయసులో కూడా అత్యుత్తమ స్థాయిలో ఆడుతున్నాడని ప్రశంసించాడు. ఎవరైతే రొనాల్డో పని అయిపోయిందని విమర్శించారో వాళ్లంతా ఇప్పుడు సైలెంట్ అయ్యారని కోహ్లీ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. ఆనాడు కోహ్లీ చెప్పిన మాటలను ఫుట్బాల్ ప్రపంచం మళ్లీ మర్చిపోయి అదే తప్పు చేస్తోందని ఫ్యాన్స్ గుర్తు చేస్తున్నారు.
ఎమోషనల్ పోస్ట్తో అండగా నిలిచిన వేళ
రొనాల్డోపై కోహ్లీకి ఉన్న అభిమానం గురించి క్రీడా ప్రపంచానికి బాగా తెలుసు. 2022 ఖతార్ వరల్డ్ కప్లో పోర్చుగల్ జట్టు ఇంటిదారి పట్టినప్పుడు రొనాల్డో కన్నీరు పెట్టుకుంటూ మైదానం వీడిన దృశ్యం అందరినీ కలచివేసింది. ఆ సమయంలో కూడా కోహ్లీ ఈ ఆటగాడికి అండగా నిలిచాడు. క్రీడా ప్రపంచానికి రొనాల్డో చేసిన సేవలను ఏ ట్రోఫీ, ఏ టైటిల్ లాక్కోలేవని ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశాడు. మైదానంలో అతను ఆడే ఆటను చూడటం దేవుడిచ్చిన వరం అని అన్నాడు. కఠోర శ్రమకు, అంకితభావానికి రొనాల్డో ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనం అని, తన దృష్టిలో ఎప్పటికీ అతనే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అని కోహ్లీ ట్విట్టర్ వేదికగా ఎంతో భావోద్వేగంగా రాసుకొచ్చాడు.
🚨Ronaldo gol atacağım diye Portekizi harcıyor !— GalaSpace (@GalaSpace1905) June 17, 2026
🚨Bruno Fernandes müsait pozisyonda bencil Ronaldo araya girip rezil bir vuruşla topu dışarı atıyor.#portugal pic.twitter.com/8eJa2lid7s
ప్రతి మ్యాచ్లో అతని కసి!
ఈ వరల్డ్ కప్ తర్వాత రొనాల్డో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు వీడ్కోలు పలికే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే 2019లో వెస్టిండీస్ సిరీస్ సమయంలో కోహ్లీ చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. రొనాల్డో అంకితభావం, పనితీరు వేరొకరితో పోల్చలేమని కోహ్లీ అప్పట్లో ఫిఫా డాట్ కామ్తో చెప్పాడు. రొనాల్డో ఆడే ప్రతి మ్యాచ్లో అతని కసి కనిపిస్తుందని, అతను ఏ క్లబ్కు ఆడినా తాను సపోర్ట్ చేస్తానని కోహ్లీ తెలిపాడు. ఇన్నేళ్లు గడిచినా రొనాల్డో వర్క్ ఎథిక్స్లో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. కెరీర్లో ఎదురైన ప్రతి కష్టాన్ని ఒక మెట్టుగా మలుచుకుని తనను తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవడం రొనాల్డోకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. గ్రూప్ దశలో మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో అతను కచ్చితంగా చెలరేగుతాడని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు.
ఫామ్ కోల్పోలేదు!
ఒకప్పటి మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, రియల్ మాడ్రిడ్, జువెంటస్ జట్లకు ఆడినప్పటి రొనాల్డో ఇప్పుడు లేడన్నది వాస్తవమే. వయసు ప్రభావం అతని ఆటలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే అతని సామర్థ్యాన్ని అంత ఈజీగా తీసిపారేయడానికి లేదు. 2025- 26 సీజన్లో అల్ నస్ర్ క్లబ్ తరఫున ఆడిన 30 మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 28 గోల్స్ చేసి తన స్టామినా ఏంటో నిరూపించాడు. ప్రస్తుతం పోర్చుగల్ జట్టులో లోపించింది రొనాల్డో ఆట కాదు, తోటి ఆటగాళ్లతో అతనికి సరైన సమన్వయం కుదరకపోవడమే. ఫాస్ట్ లీగ్స్ ఆడే కుర్రాళ్లతో కలిసి ఆడే క్రమంలో కాస్త తడబడుతున్నాడు. స్పోర్ట్స్లో ఉండే ఆటగాళ్లపై ఈ తరహా కామెంట్స్ సహజమే, కానీ ఎన్నో రికార్డులను సృష్టించిన ఒక లెజెండ్ను కించపరిచేలా మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదని మరికొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మళ్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యేనా?
అయితే ఆటలో నిరంతరం మెరుగుపరుచుకోవాలనే కసి విషయంలో మాత్రం రొనాల్డో కోహ్లీ ఇద్దరూ ఒకేలా కనిపిస్తారు. ఆటలు వేరైనా ఇద్దరి ఆలోచనా విధానం ఒకటే. తన ఫామ్పై ఎన్ని విమర్శలు వచ్చినా వాటన్నింటినీ పక్కనపెట్టి టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులో నంబర్ 3 స్థానాన్ని కోహ్లీ ఎలా పదిలం చేసుకున్నాడో అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు రొనాల్డో కూడా సరిగ్గా అదే తరహాలో కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. విమర్శకులకు మాటలతో కాకుండా మైదానంలో తన అద్భుతమైన గోల్స్తోనే సమాధానం చెప్పాలని చూస్తున్నాడు. మరి రాబోయే రోజుల్లో అతను ఏ స్థాయిలో బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాడో చూడాలి.
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