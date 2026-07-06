ETV Bharat / sports

'ఇదే నా చివరి ప్రపంచకప్'- క్రిస్టియానో రొనాల్డో సంచలన ప్రకటన

ప్రపంచకప్ కెరీర్‌పై క్రిస్టియానో రొనాల్డో సంచలన ప్రకటన- తన పూర్తిస్థాయి ఫుట్‌బాల్ రిటైర్మెంట్‌పై వస్తున్న ప్రశ్నలను కొట్టిపారేసిన రొనాల్డో- తాను ఎప్పుడు రిటైర్ అవ్వాలనేది తన వ్యక్తిగత నిర్ణయమని వెల్లడి

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 : గ్లోబల్ ఫుట్‌బాల్ యవనికపై ఒక చరిత్రాత్మక శకం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. పోర్చుగల్ ఫుట్‌బాల్ లెజెండ్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన రిటైర్మెంట్‌పై సంచలన ప్రకటన చేశారు. తన భవిష్యత్తుపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరదించుతూ, ప్రస్తుతం అమెరికా వేదికగా జరుగుతున్న 'ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026' తన చివరి వరల్డ్ కప్ అని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే, పూర్తిస్థాయి రిటైర్మెంట్‌ మాత్రం ఇప్పట్లో ఉండదని స్పష్టం చేశారు. రౌండ్ ఆఫ్ 16 (ప్రీ-క్వార్టర్స్)లో భాగంగా సోమవారం స్పెయిన్‌తో జరగబోయే కీలకమైన నాకౌట్ మ్యాచ్‌కు ముందు రొనాల్డో చేసిన ఈ ప్రకటన సంచనలంగా మారింది. స్పెయిన్ - పోర్చుగల్ మ్యాచ్‌కు ముందు జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో రొనాల్డో పాల్గొని మాట్లాడాడు.

ఈ సందర్భంగా రిటైర్మెంట్ గురించి మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు రొనాల్డో సమాధానమిచ్చారు. 'అవును, ఇది నా కెరీర్‌లో చివరి ప్రపంచకప్. ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అందుకే ఈ మెగా టోర్నమెంట్‌లో ప్రతి క్షణాన్ని నేను వీలైనంత ఎక్కువగా, మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను. అయితే, స్పెయిన్‌తో జరగబోయే మ్యాచ్ నా చివరి ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ కాకూడదని నేను బలంగా ఆశిస్తున్నాను' అని రొనాల్డో అన్నారు.

అయితే, అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌కు పూర్తిస్థాయి వీడ్కోలు ఎప్పుడు పలుకుతారనే ప్రశ్నపై రొనాల్డో అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 'నేను ఎప్పుడు రిటైర్ అవ్వాలనేది నా వ్యక్తిగత నిర్ణయం. నేను అనుకున్నప్పుడే ఫుట్‌బాల్‌ను వదిలేస్తాను కానీ, ఇతరులు లేదా మీడియా ఒత్తిడి తెచ్చినప్పుడు కాదు. పదే పదే నన్ను రిటైర్మెంట్ గురించి అడగడం సమయం వృథా' అని రొనాల్డో అన్నారు. అలాగే, జాతీయ జట్టుకు సహాయం చేయడానికి నేను ఎల్లప్పుడూ ముందుంటానని చెప్పారు. తాను మైదానంలో ఆడుతున్నానా లేదా బెంచ్‌పై కూర్చున్నానా అనేదానితో సంబంధం లేదని, జట్టులో నా పాత్ర ఎప్పుడూ ముఖ్యమైనదే అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వయసు 41 ఏళ్లు దాటినప్పటికీ, ఈ ప్రపంచకప్‌లో రొనాల్డో ఇప్పటివరకు పోర్చుగల్ ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్‌లలోనూ స్టార్టింగ్ ఎలెవన్‌లో బరిలోకి దిగారు. తన అద్భుతమైన ఆటతీరుతో ఇప్పటికే 3 కీలకమైన గోల్స్ సాధించారు. తన ఫామ్‌పై వస్తున్న విమర్శలకు కూడా ధీటైన సమాధానం ఇచ్చారు. తాను అంత పేలవంగా ఆడటం లేదన్నారు. ఇప్పటికే టోర్నీలో 3 గోల్స్ చేసినట్లు చెప్పారు. కొందరు ఆటగాళ్లు నాకంటే ఎక్కువ గోల్స్ చేసి ఉండొచ్చని, ఎందుకంటే వారు చాలా అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నారని, స్పెయిన్ మ్యాచ్‌లో కూడా జట్టును గెలిపించడానికి తన శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తానని రొనాల్డో పేర్కొన్నారు.

టైటిల్ సాధించడమే లక్ష్యం
తమ జట్టు జట్టు కేవలం నాకౌట్ చేరడానికే రాలేదని, కప్ గెలవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, అందుకోసమే ఇక్కడికి వచ్చినట్లు రొనాల్డో చెప్పారు. 'మేము ప్రపంచకప్ గెలవలేం అనే ఆలోచన మా మనస్సులో ఉంటే, అసలు ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్లమే కాదు. ఇదొక అద్భుతమైన ప్రయాణం. మ్యాచ్ మ్యాచ్‌కూ మా పోర్చుగల్ జట్టు ఆటతీరు మెరుగవుతోంది. ఈ టోర్నమెంట్‌లో ప్రతి మ్యాచ్‌లోనే అద్భుతంగా ఆడటం ఎవరికైనా అసాధ్యం. ఇప్పటికే కొన్ని పెద్ద జట్లు ఎలా నిష్క్రమించాయో మీరు చూశారు. మా జట్టు ప్రస్తుతం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది, మేము బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాం' అని రొనాల్డో చెప్పుకొచ్చారు.

క్రొయేషియాపై గెలిచి!
రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్‌లో క్రొయేషియాపై 2-1 తేడాతో విజయం సాధించి పోర్చుగల్ ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు వచ్చింది. ఆ మ్యాచ్‌లో యువ ఆటగాడు గొన్సాలో రామోస్ ఇంజ్యూరీ టైమ్‌లో చేసిన గోల్ పోర్చుగల్ టైటిల్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచింది. ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచి పోర్చుగల్ జట్టు వరుసగా రెండోసారి ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు చేరాలని చూస్తోంది. పోర్చుగల్ జట్టు క్వార్టర్ ఫైనల్‌కు చేరాలంటే ప్రస్తుతం ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉన్న స్పెయిన్ జట్టును ఓడించాల్సి ఉంటుంది. లూయిస్ డి లా ఫ్యూయెంటె శిక్షణలోని స్పెయిన్ జట్టు ఈ టోర్నీలో అజేయంగా దూసుకుపోతోంది. రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రియాను 3-0తో ఓడించి స్పెయిన్ ఇక్కడికి చేరింది. ముఖ్యంగా ఆ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రియా ఆటగాళ్లను ఒక్క షాట్ కూడా గోల్ పోస్ట్ వైపు కొట్టకుండా చేసి స్పెయిన్ డిఫెన్స్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

T20 వరల్డ్ ఛాంపియన్లుగా ఆసీస్ మహిళలు- పైనల్​లో ఇంగ్లాండ్ చిత్తు

FIFA 2026 : బ్రెజిల్ ఘోర ఓటమి- ఫుట్‌బాల్‌కు దిగ్గజ ప్లేయర్ నెయ్‌మర్ రిటైర్మెంట్

TAGGED:

CRISTIANO RONALDO FINAL WORLD CUP
PORTUGAL VS SPAIN ROUND OF 16
WORLD CUP 2026 KNOCKOUT STAGE
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.