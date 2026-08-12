10ఏళ్ల డేటింగ్ తర్వాత ప్రేయసిని పెళ్లి చేసుకున్న రొనాల్డో- ఐదుగురు పిల్లల సమక్షంలోనే మ్యారేజ్
ప్రేయసి జార్జినా రోడ్రిగ్స్ను వివాహం చేసుకున్న క్రిస్టియానో రొనాల్డో- ఎంగేజ్మెంట్ అయిన ఏడాదికి వివాహ బంధంలోకి- ఇన్స్టా పోస్టుతో కన్ఫర్మ్ చేసిన ఫుట్బాల్ స్టార్
Published : August 12, 2026 at 7:09 AM IST
Cristiano Ronaldo Wedding : పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో, తన ప్రేయసి జార్జినా రోడ్రిగ్స్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. దాదాపు పదేళ్లుగా డేటింగ్లో ఉన్న ఈ జంట మంగళవారం పెళ్లి చేసుకున్నట్లు స్వయంగా రొనాల్డో ప్రకటించారు. తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో జార్జినాతో కలిసి దిగిన ఫొటోను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. దీంతో అభిమానులు, ప్రముఖల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి.
పోర్చుగల్ రాజధాని లిస్బన్కు సమీపంలోని కాస్కైస్లో వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లి వేడుకను కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్యే నిర్వహించినట్లు సమాచారం. ఈ కార్యక్రమానికి రొనాల్డో ఐదుగురు పిల్లలు కూడా హాజరయ్యారు. ఇస్టాలో షేర్ చేసిన ఫొటోలో రొనాల్డో- జార్జినా ఒకరి చేతిని మరొకరు పట్టుకుని కనిపించారు. ఇద్దరి చేతులకు వివాహ ఉంగరాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫొటోతోనే తమ వివాహాన్ని రొనాల్డో అధికారికంగా వెల్లడించారు. 'సీ లవ్ సింబల్ జీ' అంటూ పోస్ట్కు చిన్న క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. క్రిస్టియానో, జార్జినా పేర్లలోని తొలి అక్షరాలతో ఈ క్యాప్షన్ రూపొందించారు. రొనాల్డో పోస్ట్ చేసిన ఏడు గంటల్లోనే 15.9 మిలియన్ల లైకులు వచ్చాయి.
పదేళ్లుగా ప్రేమ
2016లో రొనాల్డో మాడ్రిడ్లోని గూచీ స్టోర్లో అర్జెంటీనా-స్పానిష్ మోడల్ జార్జినాను తొలిసారి కలిశాడు. ఆ సమయంలో ఆమె స్టోర్లో సేల్స్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తోంది. అలా వాళ్లిద్దరి మధ్య మొదలైన స్నేహం ప్రేమగా మారింది. అయితే ఈ జంట పెళ్లి కాకముందే తల్లిదండ్రులయ్యాయరు. ప్రస్తుతం ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. కాగా, పెద్ద కుమారుడు జూనియర్ క్రిస్టియానో 2010లో జన్మించాడు. కానీ అతడి కుమారుడి తల్లి ఎవరు అనేది రొనాల్డో ఇప్పటివరకు బయటకు చెప్పలేదు. రొనాల్డో- జార్జినా వివాహంపై గతంలో చాలా రూమర్లు వచ్చాయి. కానీ, వాటన్నింటిని కొట్టిపడేశారు. గతేడాది ఆగస్టు 12న ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. జార్జినాకు క్రిస్టియానో వజ్రపు ఉంగరంతో ప్రపోజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు సరిగ్గా ఏడాది తర్వాత వివాహం చేసుకోవాడం విశేషం.
2026 ప్రపంచకప్ చివరి మ్యాచ్
వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించిన రొనాల్డో, ఇటీవలే తన కెరీర్లో మరో కీలక దశను పూర్తి చేశాడు. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్లో పోర్చుగల్ తరఫున బరిలోకి దిగిన అతడు, ఈ టోర్నీనే తన చివరి ప్రపంచకప్ అని ముందుగానే ప్రకటించాడు. ప్రీక్వార్టర్ ఫైనల్లో పోర్చుగల్కు స్పెయిన్ షాక్ ఇచ్చింది. మికెల్ మెరినో చివరి దశలో చేసిన గోల్తో స్పెయిన్ 1-0 తేడాతో విజయం సాధించి క్వార్టర్ ఫైనల్కు చేరింది. రొనాల్డో, బ్రూనో ఫెర్నాండెస్ సహా పోర్చుగల్ ఆటగాళ్లు పలు అవకాశాలు సృష్టించినప్పటికీ వాటిని గోల్స్గా మలచలేకపోయాడు. ఓటమి అనంతరం రొనాల్డో తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. కన్నీళ్లతో మైదానం వీడిన ఆయనకు ఇదే ఫిఫా ప్రపంచకప్ వేదికపై చివరి మ్యాచ్గా నిలిచింది.
రొనాల్డ్ కెరీర్
2006 ప్రపంచకప్తో రొనాల్డో తన ప్రపంచకప్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. తాను పాల్గొన్న తొలి టోర్నీలో పోర్చుగల్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. 2010లో ప్రీక్వార్టర్ ఫైనల్ వరకు వెళ్లగా, 2014లో గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించింది. 2018లో మరోసారి ప్రీక్వార్టర్స్కు చేరింది. 2022 ప్రపంచకప్లో పోర్చుగల్ క్వార్టర్ ఫైనల్ వరకు వెళ్లింది. అయితే ఆ టోర్నీలో అర్జెంటీనా తరఫున లియోనెల్ మెస్సి అద్భుత ప్రదర్శనతో ప్రపంచకప్ గెలిచి తన కెరీర్ను సంపూర్ణం చేసుకున్నాడు. ప్రపంచకప్ చరిత్రలో రొనాల్డో మొత్తం 27 మ్యాచ్లు ఆడారు. ఇది ఆటగాళ్లలో అత్యధిక మ్యాచ్ల జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్ల్లో ఆయన 11 గోల్స్ చేశారు. 2026 ప్రపంచకప్లోనూ వ్యక్తిగతంగా రొనాల్డో ఫర్వాలేదనిపించారు. ఐదు మ్యాచ్ల్లో మూడు గోల్స్ సాధించారు. అయితే పోర్చుగల్ మాత్రం నాకౌట్ దశలోనే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
కప్పు కల నెరవేరకుండానే లెజెండ్ నిష్క్రమణ- కన్నీటితో ప్రపంచకప్కు రొనాల్డో వీడ్కోలు- పోర్చుగల్పై స్పెయిన్ గెలుపు
FIFA 'గోల్డెన్ బూట్' రేస్- ఎక్కువ గోల్స్ కొట్టిన ఆటగాళ్లు- లిస్ట్లో లేని రొనాల్డో!